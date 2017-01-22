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James Cameron ve Deadpool'un yönetmeninden yeni Terminator filmi

Sinemanın ustalarından James Cameron ve Deadpool ile adını duyuran Tim Miller, yeni bir Terminator filmi için bir araya geliyor. Cameron yeni film için hazırlıklara başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,7b
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28
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en başarılı yönetmenlerinden James Cameron, dünya çapında ün kazanmasını sağlayan Terminator serisine geri dönüyor. Popüler bilim-kurgu serisinin yaratıcısı olan ve ilk iki Terminator filmini yöneten Cameron, yeni bir Terminator filmi için çalışmalara başladı.
Usta yönetmen şu sıralar hikayesini şekillendirmekle meşgul olduğu bu yeni filmin yapımcılığını üstlenecek fakat filmi kendisi yönetmeyecek. Cameron, yeni Terminator filmini yönetmesi için, geçtiğimiz yılın en iyi filmlerinden Deadpool'un yönetmeni olan Tim Miller ile anlaştı.
Son yıllarda vizyona giren Terminator filmleri pek beğenilmemiş olsa da, bilim-kurgu klasikleri arasında yer alan bu seri büyük potansiyele sahip. Nitekim serinin ilk iki filmi bugüne kadar çekilen en iyi bilim-kurgu filmleri arasında yer alıyor. Terminator serisinin çöküşü ise James Cameron'ın seriden ayrılmasının ardından başladı.
İlk olarak Cameron'ın filmlerine doğrudan bir devam filmi olan Terminator 3 geldi ama seriye yakışır bir devam filmi değildi. Onu hikayenin gelecekte geçen kısmını anlatan Terminator: Salvation takip etti. Salvation, Terminator 3 kadar kötü bulunmadı ama o da gişede hüsrana uğradı. Son olarak 2015 yılında, serinin hikayesini baştan yazmaya kalkan Terminator Genisys geldi ki tam anlamıyla hayal kırıklığıydı.
Terminator'ün yapımcıların elindeki eziyeti belki bir süre daha devam ederdi ama neyse ki 2019 yılında serinin hakları James Cameron'a geri dönecek. Cameron'ın yıllardır uzak kaldığı Terminator serisine geri dönmesinin sebebi de sonunda serinin haklarını geri alacak olması.
Hikayesini Cameron'ın yazacağı bu yeni Terminator filminin konusu hakkında şimdilik pek bir şey bilinmiyor. Ancak Cameron ve Tim Miller'ı bir araya getirecek bir Terminator filmi, şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarmış durumda.

http://deadline.com/2017/01/terminator-james-cameron-deadpool-tim-miller-david-ellison-skydance-1201890848/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 2 yıl en beğenilen
İlk iki film haricinde hepsi hayal kırıklığı idi. Özellikle ikinci film efsaneydi. İzlediğim en iyi bilimkurgu filmlerinden biriydi. O yüzden çok umudum yok ama hakları tekrar James Cameron'a geçtiği için heyecanlanmadım değil.
İlk iki film haricinde hepsi hayal kırıklığı idi. Özellikle ikinci film efsaneydi. İzlediğim en iyi bilimkurgu filmlerinden biriydi. O yüzden çok umudum yok am...
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MALTHAEL 2 yıl
AVATAR 2 yi bekliyoruz Cameron baba .
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津波 2 yıl
James Cameron boş atmaz. Bu işe girdiyse aklına güzel bir senaryo gelmiştir muhakkak. Devam filmlerinin adamı James Cameron. Umutluyum bu filmden.
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PlayerX 2 yıl
Sıkı bir Terminator fanı olarak James Cameron'un filmin haklarını geri almasını bekliyordum, sonunda ilk iki filme yakışır bir devam filmi geliyor.
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ratch 2 yıl
James Cameron'u ismiyle yazmışsınız da Deadpool'un yönetmenini niye ismiyle yazmadınız
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cinemaker 2 yıl
terminator serisi = galaxy serisi
özellikle ikincileri efsaneydi sonradan bozdular şimdi toparlamaya çalışıyorlar
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Intruder 2 yıl
Mükemmel bir senaryo gerekli yoksa tutmaz sırf efektle olmaz bu iş...
Avatar gibi olacaksa gelmesin.
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waynei 2 yıl
Nolan cekseydi keske
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MARVEL 2 yıl
Cameron dönerse yeni bir efsane olma potansiyeline sahip olur film. Umarım yapay zekaya ve olayların başlangıcına odaklanır bu sefer.
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benheryerdeyim 2 yıl
GOL OLUR
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MoÇü 2 yıl
Terminatör salvation'a haksızlık ediyorsunuz beyler.
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Dunsparce 2 yıl
Terminator 3 bence çok iyiydi ya niye öyle diyonuz.
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