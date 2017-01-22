James Cameron ve Deadpool'un yönetmeninden yeni Terminator filmi

Sinema dünyasının en başarılı yönetmenlerinden James Cameron, dünya çapında ün kazanmasını sağlayan Terminator serisine geri dönüyor. Popüler bilim-kurgu serisinin yaratıcısı olan ve ilk iki Terminator filmini yöneten Cameron, yeni bir Terminator filmi için çalışmalara başladı.

Usta yönetmen şu sıralar hikayesini şekillendirmekle meşgul olduğu bu yeni filmin yapımcılığını üstlenecek fakat filmi kendisi yönetmeyecek. Cameron, yeni Terminator filmini yönetmesi için, geçtiğimiz yılın en iyi filmlerinden Deadpool'un yönetmeni olan Tim Miller ile anlaştı.

Son yıllarda vizyona giren Terminator filmleri pek beğenilmemiş olsa da, bilim-kurgu klasikleri arasında yer alan bu seri büyük potansiyele sahip. Nitekim serinin ilk iki filmi bugüne kadar çekilen en iyi bilim-kurgu filmleri arasında yer alıyor. Terminator serisinin çöküşü ise James Cameron'ın seriden ayrılmasının ardından başladı.

İlk olarak Cameron'ın filmlerine doğrudan bir devam filmi olan Terminator 3 geldi ama seriye yakışır bir devam filmi değildi. Onu hikayenin gelecekte geçen kısmını anlatan Terminator: Salvation takip etti. Salvation, Terminator 3 kadar kötü bulunmadı ama o da gişede hüsrana uğradı. Son olarak 2015 yılında, serinin hikayesini baştan yazmaya kalkan Terminator Genisys geldi ki tam anlamıyla hayal kırıklığıydı.

Terminator'ün yapımcıların elindeki eziyeti belki bir süre daha devam ederdi ama neyse ki 2019 yılında serinin hakları James Cameron'a geri dönecek. Cameron'ın yıllardır uzak kaldığı Terminator serisine geri dönmesinin sebebi de sonunda serinin haklarını geri alacak olması.

Hikayesini Cameron'ın yazacağı bu yeni Terminator filminin konusu hakkında şimdilik pek bir şey bilinmiyor. Ancak Cameron ve Tim Miller'ı bir araya getirecek bir Terminator filmi, şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırmayı başarmış durumda.

http://deadline.com/2017/01/terminator-james-cameron-deadpool-tim-miller-david-ellison-skydance-1201890848/