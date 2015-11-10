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Star Wars: Galaxy of Heroes ön kayıtlara başladı

Star Wars : Güç Uyanıyor filminin vizyona girmesine az bir süre kala, Disney ve Eelectronic Arts ortaklığında geliştirilen Star Wars: Galaxy of Heroes oyunu Google Play üzerinde ön kayıtlara başladı.
3 yıl
1,4b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Star Wars: Galaxy of Heroes ön kayıtlara başladı


Star Wars: Galaxy of Heroes sıra tabanlı bir RPG oyunu ve film ile hemen hemen aynı dönemde indirmeye sunulacak. Oyuncular orijinal Star Wars hikayesindeki favori karakterleri oyunda da bulabilecekler.

Oyuncular karanlık veya aydınlık taraftan birisini seçerek oyuna başlıyor. Seçtiği tarafa göre de Hoth, Bespin, Tatooine, Geonosis gibi pek çok karakter karşısına geliyor. Takım tabanlı bir oyun olduğu için karakterlerin arasından seçim yaparak ekibini oluşturuyor ve Star Wars evrenine dalıyor. 

Her karakterin kendisine özgü yetenekleri mevcut. Bu bakımdan ekipleri iyi oluşturmak gerekiyor. Bazı karakterler diğer karakterlerin yeteneklerini taklit edebildiği için joker tarzında kullanılabiliyor. Oyun yayınlandığında ön kayıt yaptıranlara özel bir karakter hediye edilecek. 


 

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