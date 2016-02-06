Star Wars: Güç Uyanıyor gişede 2 milyar dolara ulaştı

Star Wars efsanesini uzun bir aranın ardından beyaz perdeye döndüren Bölüm VII: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz yılın son ayında vizyona girdi ve tüm dünyada milyonlarca Star Wars hayranı tarafından ilgiyle karşılandı. Daha vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başlayan yeni Star Wars filmi, kısa sürede Jurassic World'ü geride bırakarak 2016'nın en başarılı filmi olmayı başardı.

Gişede yakaladığı bu başarıyla tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesine girmeyi başaran Star Wars: Güç Uyanıyor, gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 16 Aralık 2015'te vizyona giren Güç Uyanıyor, yayınlandıktan 53 gün sonra, dünya genelinde 2 milyar dolar hasılata ulaştı.

Star Wars: Güç Uyanıyor'un kısa bir süre daha gösterimde kalması bekleniyor. Disney'in, film vizyondan kalkmadan önce, "efsanenin geri dönüşünü sinemada izleme şansını kaçırmayın" mesajı üzerinden son bir reklam kampanyası başlatacağı söyleniyor.

Bu kampanyanın yaratacağı etkiyle birlikte Güç Uyanıyor'un, 2.19 milyar dolar hasılat elde eden Titanik 'i geride bırakması bekleniyor. 2.78 milyar dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olan Avatar ise, zirvedeki yerini bir süre daha koruyacak gibi görünüyor.

http://deadline.com/2016/02/star-wars-the-force-awakens-box-office-900m-1201696190/