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Star Wars: Güç Uyanıyor gişede 2 milyar dolara ulaştı

Son yılların en başarılı filmi olan Star Wars: Güç Uyanıyor, gişede 2 milyar doları geride bırakmayı başardı. ABD'de Avatar'ı geçmeyi başaran film, dünya genelinde hala üçüncü sırada.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Wars: Güç Uyanıyor gişede 2 milyar dolara ulaştı
 Star Wars efsanesini uzun bir aranın ardından beyaz perdeye döndüren Bölüm VII: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz yılın son ayında vizyona girdi ve tüm dünyada milyonlarca Star Wars hayranı tarafından ilgiyle karşılandı. Daha vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başlayan yeni Star Wars filmi, kısa sürede Jurassic World'ü geride bırakarak 2016'nın en başarılı filmi olmayı başardı.
Gişede yakaladığı bu başarıyla tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesine girmeyi başaran Star Wars: Güç Uyanıyor, gişede önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 16 Aralık 2015'te vizyona giren Güç Uyanıyor, yayınlandıktan 53 gün sonra, dünya genelinde 2 milyar dolar hasılata ulaştı.
Star Wars: Güç Uyanıyor'un kısa bir süre daha gösterimde kalması bekleniyor. Disney'in, film vizyondan kalkmadan önce, "efsanenin geri dönüşünü sinemada izleme şansını kaçırmayın" mesajı üzerinden son bir reklam kampanyası başlatacağı söyleniyor.
Bu kampanyanın yaratacağı etkiyle birlikte Güç Uyanıyor'un, 2.19 milyar dolar hasılat elde eden Titanik 'i geride bırakması bekleniyor. 2.78 milyar dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olan Avatar ise, zirvedeki yerini bir süre daha koruyacak gibi görünüyor.

http://deadline.com/2016/02/star-wars-the-force-awakens-box-office-900m-1201696190/ Yorum Yaz
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There goes your life 3 yıl en beğenilen fthkn
fthkn

Bu paraları aklım almıyor. Yani ne tür bir ekonomik değer ki bu paralar ediyor. Adamlar ömür çürütüp bir ürün üretiyor ve onu satıyorlar eyvallah tamam milyar dolar kazanıyorlar da bir filmin ekonomiye katkısı nedir ki bu paralarla temsil ediliyor dünya ekonomisinde?

beynim yandı kardeşim
fthknBu paraları aklım almıyor. Yani ne tür bir ekonomik değer ki bu paralar ediyor. Adamlar ömür çürütüp bir ürün üretiyor ve onu satıy...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
O kadar reklamı Ekrem71'e de yapsak çoktan Apple'a CEO olmuştu
şaşırmamak lazım BİM bile bu filmin aksesuarlarını sattı
2 Yanıt Yanıtla +7
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yoksulseytan22 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
O kadar reklamı Ekrem71'e de yapsak çoktan Apple'a CEO olmuştu
şaşırmamak lazım BİM bile bu filmin aksesuarlarını sattı

Avatar ile Titanik filmi de başarısı reklamdandı. Avatar klişelerle dolu bir filmdi.
Titanik filmine gelicek olursak, zaten ismin kendisi marka
(gerçi adamlar Oscarı süpürdüler, Leo hariç
)
Dünya da Titanik in hikayesini bilmeyen kaldı mı ki film çıkmadan önce?

Gişe yönünden film kıyaslamak çok saçma.
Çünkü en saçma filmi bile reklam sayesinde millete kaktırabiliyorsun.
Yani gerçek hayata gücün etkisi, midikloryanlardan değil reklamlardan geliyor.

SgtLittleNoobO kadar reklamı Ekrem71'e de yapsak çoktan Apple'a CEO olmuştuşaşırmamak lazım BİM bile bu filmin aksesuarlarını sa...
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rocky bayboğa 3 yıl
çok sağlam reklamı yapıldı D&R da hala urunleri satılıyor ben daha bir filmini izlemedim ama saçma olduğunu düşünmemden falan değil fırsat bulamıyorum bir gun oturup tum seriyi temizlicem hepsini indirdim klasör yaptım bekliyorum
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BekirTemel 3 yıl
Fantastik filmleri severim ama star wars değil gif]
1 Yanıt Yanıtla +1
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metroid 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

Fantastik filmleri severim ama star wars değil gif]


SW fantastik değil bilimkurgu olduğuna göre sorun yok.
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Pi 3 yıl
Star varsiniz batsin sizin. Hicbirini izlemedim, izlemeyecegim
1 Yanıt Yanıtla
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metroid 3 yıl Pi
eren15935

Star varsiniz batsin sizin. Hicbirini izlemedim, izlemeyecegim


Hiç umurumuzda olmayan bu bilgiyi bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz ergen kardeş, ay yani eren kardeş.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
metroid
SgtLittleNoob O kadar reklamı Ekrem71e de yapsak çoktan Applea CEO olmuştu
şaşırmamak lazım BİM bile bu filmin aksesuarlarını sattı
Bim film gösterime girmeden önce de SW figürleri satışı yapmıştı, ayrıca ona aksesuar değil ürün ya da yan ürün denir. Aksesuar farklı bir şey.

Aklıma ilk bu kelime geldi düzeltme için sağol
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Redunay 3 yıl
Titanic i geçebilir
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Kappa Face 3 yıl
Overrated serinin gişe filmi amacına ulaşmış anlaşılan
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Casper0416 3 yıl
Haber yanlış 2 milyara ulaşmadı daha
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MustafaC53 3 yıl
Filmin çıkacağı dönemde Tv deki her 10 reklamdan 4ü film ile alakalıydı, Amerika ve Avrupa kanallarını düşünemiyorum bile.
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gcb1903 3 yıl
Popülarite çok önemli. Eskiden reklam çok önemliydi şimdi algı önemli.
Bu filmi sinemada izlemelisin algısını güzel oluşturdular. Gerek sinema yazarları, gerek eleştirmenler, gerek sanal alem ve tanınmış şahsiyetler olsun çok büyük paralar yatırdılar ve şimdi kat kat geri alıyorlar.
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fthkn 3 yıl
Bu paraları aklım almıyor. Yani ne tür bir ekonomik değer ki bu paralar ediyor. Adamlar ömür çürütüp bir ürün üretiyor ve onu satıyorlar eyvallah tamam milyar dolar kazanıyorlar da bir filmin ekonomiye katkısı nedir ki bu paralarla temsil ediliyor dünya ekonomisinde?
2 Yanıt Yanıtla +2
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There goes your life 3 yıl fthkn
fthkn

Bu paraları aklım almıyor. Yani ne tür bir ekonomik değer ki bu paralar ediyor. Adamlar ömür çürütüp bir ürün üretiyor ve onu satıyorlar eyvallah tamam milyar dolar kazanıyorlar da bir filmin ekonomiye katkısı nedir ki bu paralarla temsil ediliyor dünya ekonomisinde?

beynim yandı kardeşim
Yanıtla +8
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metroid 3 yıl fthkn
fthkn

Bu paraları aklım almıyor.

Alsa şaşardım zaten.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
O kadar reklamı Ekrem71'e de yapsak çoktan Apple'a CEO olmuştu
şaşırmamak lazım BİM bile bu filmin aksesuarlarını sattı
2 Yanıt Yanıtla +7
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yoksulseytan22 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
O kadar reklamı Ekrem71'e de yapsak çoktan Apple'a CEO olmuştu
şaşırmamak lazım BİM bile bu filmin aksesuarlarını sattı

Avatar ile Titanik filmi de başarısı reklamdandı. Avatar klişelerle dolu bir filmdi.
Titanik filmine gelicek olursak, zaten ismin kendisi marka
(gerçi adamlar Oscarı süpürdüler, Leo hariç
)
Dünya da Titanik in hikayesini bilmeyen kaldı mı ki film çıkmadan önce?

Gişe yönünden film kıyaslamak çok saçma.
Çünkü en saçma filmi bile reklam sayesinde millete kaktırabiliyorsun.
Yani gerçek hayata gücün etkisi, midikloryanlardan değil reklamlardan geliyor.

Yanıtla +5
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metroid 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

O kadar reklamı Ekrem71'e de yapsak çoktan Apple'a CEO olmuştu
şaşırmamak lazım BİM bile bu filmin aksesuarlarını sattı

Bim film gösterime girmeden önce de SW figürleri satışı yapmıştı, ayrıca ona aksesuar değil ürün ya da yan ürün denir. Aksesuar farklı bir şey.
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