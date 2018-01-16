Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor

Mobil dünyada en fazla oyuna sahip olan marka Star Wars desek yanılmış olmayız. Özellikle Lucas Arts’ı 4 milyar dolara satın aldıktan sonra uygulama mağazalarında Star Wars oyunlarının sayısı hızla artmaya başladı.

Star Wars Rivals neler sunuyor?

Pek çok türde karşımıza çıkan Star Wars oyunlarının sonuncusu Rivals oldu. Diğerlerinden farklı olarak Star Wars Rivals diğer oyuncular ile karşılıklı mücadele içeriyor. Oyuncular hikayenin kahramanları ile en iyi ekibini oluşturarak sütre gerisi çatışmalara giriyor.

Oyunda aydınlık veya karanlık taraf ayrımı yok. Her iki tarafın en iyi karakterlerini kadronuza katarak mücadeleye başlıyorsunuz. Zaman zaman ekibinizin aynısını karşı oyuncuda da görebiliyorsunuz.

Oyunda ekranın sol kısmı nişangahı hareket ettiriyor. Sağ tarafta ise ateş etme tuşu var. Sütre gerisinde eğilip kalkarak kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Ayrıca sütreler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mücadelelerde yanınızda iki yapay zeka yardımcınız oluyor ve karşı tarafa hasar veriyor.

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Karşılaşmalar bir taraf 200 puana ulaştığında bitiyor veya süre bitiminde en çok puanı alan kazanıyor. Kısacası karşıdan gelen düşmanları indirmeye çalıştığınız bir mekanik var.

Luke Skywalker, Han Solo, Leia, Finn gibi pek çok karakter oyuna eklenebiliyor. Oyunda ilerledikçe belirli sürelerde hediye sandıklar geliyor. Bunların içerisinde yeni karakterler, karakter yükseltmeleri, paralar ve elmaslar oluyor. Kazandıkça da farklı ödüller alıyorsunuz.

Karakterler seviye atlayarak yeteneklerini yükseltiyor. Ayrıca karakterler rütbe alarak da sağlık veya enerji gibi unsurlarını arttırabiliyor. Her karakterin kendisine özgü silahı veya bir ikonik hareketi var. Bunlar avantaj sağlıyor.

Günün sonunda oyun severleri uzun süreler ekran başına bağlayacak bir oyun bizi bekliyor. Oyun pilot deneme aşamasında. Mağaza değiştirebilir veya Android tarafında kapalı beta sürecine katılabilirsiniz.



