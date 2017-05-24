Universal, yıldızlarla dolu sinematik evreni Dark Universe'i tanıttı

Marvel'in sinematik evreni ile yakaladığı büyük başarı, Hollywood'daki hemen hemen her büyük stüdyoyu kendi sinematik evrenlerini kurma yolunda harekete geçirdi. Warner Bros, DC sinematik evrenini; 20th Century FOX, X-Men sinematik evrenini, Sony, Örümcek-Adam evrenini ve Universal da klasik canavar filmlerini yeniden canlandıracak canavar evrenini kurmaya başladı.

Frankenstein, Kurt Adam, Dracula, Dr. Jekyll ve Görünmez Adam gibi korku sinemasının unutulmaz karakterlerini bir araya getiren bu sinematik evren için hazırlıklarını sürdüren Universal, yıldız isimlerle dolu Dark Universe evrenini tanıttı. Bu yaz vizyona girecek The Mummy ile başlayacak Dark Universe; Tom Cruise, Johnny Depp, Russell Crowe ve Javier Bardem gibi yıldız isimleri bir araya getirecek.

Tom Cruise, Sofia Boutella tarafından canlandırılan Mumya'nın karşısına çıkan yeni bir karakteri canlandırırken; Johnny Depp, Görünmez Adam'ı; Russell Crowe, Dr. Jekyll'ı; Javier Bardem de Frankenstein'ın canavarını canlandıracak. Ayrıca bu evrenin önemli bir parçası olacak Frankenstein'in Gelini için de yıldız bir oyuncu ile anlaşılması bekleniyor. Bu rol için ünlü oyuncu Angelina Jolie ile görüşülüyordu ancak görünen o ki henüz resmi bir anlaşmaya varılamamış.

Dark Universe'in ilk filmi olan The Mummy (Mumya), 9 Haziran'da gösterime girecek. Başrollerini Tom Cruise ve Sofia Boutella'nın üstlendiği film; binlerce yıldır çölün altında gömülü olan Prenses Ahmanet'in bir grup asker tarafından gün yüzüne çıkarılmasını ve bunu takip eden korku dolu macerayı anlatacak.

Dark Universe'in ikinci filmi ise Bride of Frankenstein (Frankenstein'in Gelini) olacak. Bill Condon (Kinsey, Beauty and the Beast)'ın yöneteceği Bride of Frankenstein, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek. Filmde Frankenstein'in Gelini'ni canlandıracak aktrisin çok yakında açıklanması bekleniyor.

http://deadline.com/2017/05/tom-cruise-the-mummy-dark-universe-brand-universal-bride-of-frankenstein-bill-condon-1202099658/