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Universal, yıldızlarla dolu sinematik evreni Dark Universe'i tanıttı

Klasik canavar filmlerini yeniden canlandıracak bir sinematik evren üzerinde çalışan Universal; Tom Cruise, Johnny Depp ve Russell Crowe gibi yıldız isimleri bir araya getiren bu evreni tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sinematik evreni ile yakaladığı büyük başarı, Hollywood'daki hemen hemen her büyük stüdyoyu kendi sinematik evrenlerini kurma yolunda harekete geçirdi. Warner Bros, DC sinematik evrenini; 20th Century FOX, X-Men sinematik evrenini, Sony, Örümcek-Adam evrenini ve Universal da klasik canavar filmlerini yeniden canlandıracak canavar evrenini kurmaya başladı.
Frankenstein, Kurt Adam, Dracula, Dr. Jekyll ve Görünmez Adam gibi korku sinemasının unutulmaz karakterlerini bir araya getiren bu sinematik evren için hazırlıklarını sürdüren Universal, yıldız isimlerle dolu Dark Universe evrenini tanıttı. Bu yaz vizyona girecek The Mummy ile başlayacak Dark Universe; Tom Cruise, Johnny Depp, Russell Crowe ve Javier Bardem gibi yıldız isimleri bir araya getirecek.
Tom Cruise, Sofia Boutella tarafından canlandırılan Mumya'nın karşısına çıkan yeni bir karakteri canlandırırken; Johnny Depp, Görünmez Adam'ı; Russell Crowe, Dr. Jekyll'ı; Javier Bardem de Frankenstein'ın canavarını canlandıracak. Ayrıca bu evrenin önemli bir parçası olacak Frankenstein'in Gelini için de yıldız bir oyuncu ile anlaşılması bekleniyor. Bu rol için ünlü oyuncu Angelina Jolie ile görüşülüyordu ancak görünen o ki henüz resmi bir anlaşmaya varılamamış.
Dark Universe'in ilk filmi olan The Mummy (Mumya), 9 Haziran'da gösterime girecek. Başrollerini Tom Cruise ve Sofia Boutella'nın üstlendiği film; binlerce yıldır çölün altında gömülü olan Prenses Ahmanet'in bir grup asker tarafından gün yüzüne çıkarılmasını ve bunu takip eden korku dolu macerayı anlatacak.
Dark Universe'in ikinci filmi ise Bride of Frankenstein (Frankenstein'in Gelini) olacak. Bill Condon (Kinsey, Beauty and the Beast)'ın yöneteceği Bride of Frankenstein, 14 Şubat 2019'da vizyona girecek. Filmde Frankenstein'in Gelini'ni canlandıracak aktrisin çok yakında açıklanması bekleniyor.

http://deadline.com/2017/05/tom-cruise-the-mummy-dark-universe-brand-universal-bride-of-frankenstein-bill-condon-1202099658/ Yorum Yaz
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black_fps 2 yıl en beğenilen selcuksert38
selcuksert38

Kurtlar kocayınca hep 5i bir yerde oynuyor. Klasik durumlar.

İzlenir mi?

Tabiki ??

hepsi bir yerde oynamıyor, her birinin filmi ayrı olacak
selcuksert38Kurtlar kocayınca hep 5i bir yerde oynuyor. Klasik durumlar.İzlenir mi?Tabiki ??h...
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
Şu eski filmlerde olan gerilimi şimdi 200 milyon dolarlık bütçelerle yapamıyorlar.
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Moving On 11 ay
Bu inanılmaz kadro için kesinlikle şans verilir.
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ratch 11 ay
Kadroya bak
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ÇatlakMerlin 11 ay
Ekip şampiyonlar ligi ekibi ama sanki yapımlarda kalite düşüyor gibi. Yani oyunculuktan yana sıkıntı yok da sanki senaryolar kısıtlı gibi. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Senaryolar kısır, eskisi gibi değil.
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
Şu eski filmlerde olan gerilimi şimdi 200 milyon dolarlık bütçelerle yapamıyorlar.
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canguler917 2 yıl
maşAllah şampiyonlar ligi gibi
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zaomss 2 yıl
kadroya 10sn bakınca otomatik olarak imdb 15/10 oluyor.
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babaeski39 2 yıl
Kadro için söylenecek söz yok açıkçası yıldızlar karması gibi olmuş biraz bekleyip görücez umarım bekleneni verebilir
Konusu da kadro gibi güzel olursa daha ne denilebilir ki
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axaxa 2 yıl
Gelsin hemen
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MustafaC53 2 yıl
Aman yarabbi bu nasıl bi kadro. Gözlerim kanadı.
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selcuksert38 2 yıl
Kurtlar kocayınca hep 5i bir yerde oynuyor. Klasik durumlar.
İzlenir mi?
Tabiki ??
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black_fps 2 yıl selcuksert38
selcuksert38

Kurtlar kocayınca hep 5i bir yerde oynuyor. Klasik durumlar.

İzlenir mi?

Tabiki ??

hepsi bir yerde oynamıyor, her birinin filmi ayrı olacak
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sinema, tom cruise ve
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