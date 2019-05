Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, aralık ayında vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler paylaşılmaya devam ediyor.

Daha önce Star Wars: The Last Jedi'ın tanıtımı için kısa bir fragman ve çeşitli görüntüler yayınlayan Disney, şimdi de filmden yüksek çözünürlüğe sahip yepyeni görüntüler paylaştı. Disney'in paylaştığı bu yeni görüntülerde hem Rey ve Luke Skywalker gibi tanıdık karakterler, hem de yeni filmde seriye dahil olacak yeni karakterler yer alıyor.

Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.