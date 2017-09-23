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Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı

Aralık ayında sinemaseverler ile buluşacak Star Wars: The Last Jedi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney ve Lucasfilm, merakla beklenen filmden yeni görüntüler yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, aralık ayında vizyona girecek The Last Jedi ile devam edecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler paylaşılmaya devam ediyor.
Daha önce Star Wars: The Last Jedi'ın tanıtımı için kısa bir fragman ve çeşitli görüntüler yayınlayan Disney, şimdi de filmden yüksek çözünürlüğe sahip yepyeni görüntüler paylaştı. Disney'in paylaştığı bu yeni görüntülerde hem Rey ve Luke Skywalker gibi tanıdık karakterler, hem de yeni filmde seriye dahil olacak yeni karakterler yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Tomb Raider filminden ilk fragman yayınlandı"
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.


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GAMBIT 2 yıl en beğenilen
Çocuk filmi.
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Batman 2 yıl GAMBIT
GAMBIT
Çocuk filmi.

Dedi ve hızlıca uzaklaşarak marvel filmine gitti.
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DH Misafiri 2 yıl
O kadar gereksiz sümüklü Hero kaynıyor ama oyunun kötü adamı ortalarda yok.. Luke kilosunu gizlemek için şalvar giyiyor
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aycibin 2 yıl
biz starwars izlerken bu forum üyelerinin 80%'i yoktu bile :)
80lerin gözünü seveyim.bizim dönemimizin karakterleri hala popüler.2000lerde çıkanların ömrü 2-3 yıl
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serafon 2 yıl
geçen rogue one ı seyrettim, ipman stromtroopers ları dövüyordu, aha dedim star wars ın sonu gelmiştir!
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agent1453 2 yıl
Yeni çıkan filmlerin kalitesi düşmeye başladı.
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pUnduli 2 yıl
Disney'in yaptığı her Star Wars filmi "Disney yenisini çekene kadar en dandiği bu" durumunda. George Lucas bilmiyordu her sene bir tane sitcom tadında ittirmeyi zaten.
Herkesin nefret ettiği Bölüm 1 (Phantom Menace) de bile Disney'in filmlerinin topundan daha çok emek, daha çok detay var.
Şu yeni filmleri adında "Star Wars" olmasa kim izler ki, Starship troopersa çevirdiler.
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Teddy Death 1 2 yıl
Bi seri ancak bu kadar batırılabilirdi teşekkürler
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Rei Kon 2 yıl
Vader reyiz üşüyoruz
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Barni Moloztaş 2 yıl
Güzelim seriyi mafettiler
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Mianfei 2 yıl
Son film leşti. Zaten ilk filmlerin yapıldığı zamanlara göre çok iyi kalitede olması bu kadar hypelanmasını sağladı. Yok efsaneymiş bilmemneymiş evet efsanedir ve geçmişte kalması gerek. Yeni sw filmleri günümüzdeki diğer filmlerden efekt olarakta hikaye(bknz hikaye bile diyorum ki son film vasat altıydı) ultra bi güzelliği yok. O yüzden çoğu insan sevmiyor. İstedikleri kadar bime bile oyuncak koysunlar bu saatten sonra tutmaz. Anca ilk vr sinemayı starwarsla yaparlar yine günümüz teknolojisinde lider bi atılımla bu film hypelanır onun dışında faso fuso..
2 Yanıt Yanıtla +1
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fotifoti 2 yıl Mianfei
Mianfei

Son film leşti. Zaten ilk filmlerin yapıldığı zamanlara göre çok iyi kalitede olması bu kadar hypelanmasını sağladı. Yok efsaneymiş bilmemneymiş evet efsanedir ve geçmişte kalması gerek. Yeni sw filmleri günümüzdeki diğer filmlerden efekt olarakta hikaye(bknz hikaye bile diyorum ki son film vasat altıydı) ultra bi güzelliği yok. O yüzden çoğu insan sevmiyor. İstedikleri kadar bime bile oyuncak koysunlar bu saatten sonra tutmaz. Anca ilk vr sinemayı starwarsla yaparlar yine günümüz teknolojisinde lider bi atılımla bu film hypelanır onun dışında faso fuso..

hayp ne oluyor? can you speak Turkish?
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MROM 2 yıl Mianfei
Mianfei
Son film leşti. Zaten ilk filmlerin yapıldığı zamanlara göre çok iyi kalitede olması bu kadar hypelanmasını sağladı. Yok efsaneymiş bilmemneymiş evet efsanedir ve geçmişte kalması gerek. Yeni sw filmleri günümüzdeki diğer filmlerden efekt olarakta hikaye(bknz hikaye bile diyorum ki son film vasat altıydı) ultra bi güzelliği yok. O yüzden çoğu insan sevmiyor. İstedikleri kadar bime bile oyuncak koysunlar bu saatten sonra tutmaz. Anca ilk vr sinemayı starwarsla yaparlar yine günümüz teknolojisinde lider bi atılımla bu film hypelanır onun dışında faso fuso..

Leş değil ortalama üstü bir filmdi. Hatta bütün marvel filmlerinden daha iyiydi diyebilirim.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
resimde arkadaki duvardaki gizli yazıyı benim gibi göre bilen var mı !?
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tahir40 2 yıl SEO-Uzmanı
Evet "Tosun was here" yazıyor...
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