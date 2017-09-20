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Tomb Raider filminden ilk fragman yayınlandı

Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak yeni Tomb Raider filminden ilk fragman ve poster yayınlandı. Filmde Lara Croft'u genç oyuncu Alicia Vikander canlandırıyor.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Tomb Raider bir kez daha beyaz perdeye geliyor. Daha önce başrolünü Angelina Jolie'nin üstlendiği iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, bu kez yeni bir yıldızla ve yenilenmiş bir hikaye ile dönüyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek girecek yeni Tomb Raider filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros, filmden ilk fragmanı ve posteri yayınladı. 
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Lara Croft'u genç oyuncu Alicia Vikander'ın canlandırdığı yeni Tomb Raider filmi; 2013 yılında yayınlanan Tomb Raider ile başlayan ve Rise of the Tomb Raider ile devam eden yeni oyun serisi ile benzerlikler taşıyor. Babasının 5 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından kendisine miras kalan dev şirketin başına geçmeyi reddeden ve Londra'da bisikletli kurye olarak çalışan Croft, yıllar sonra babasını bulmak için tehlikeli bir maceraya atılıyor.
The Wave ile adını duyuran Norveçli yönetmen Roar Uthaug'un yönetmenliğini üstlendiği Tomb Raider'ın başrollerinde Alicia Vikander'a Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu ve Hannah John-Kamen eşlik ediyor. Film, 16 Mart 2018'de gösterime girecek.
 

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classf2re 1 yıl en beğenilen
Ah Angelina ah! Kimlere kaldı meydan. Angelinalı Tomb Raider nere bu kız nere....
2 Yanıt Yanıtla +23
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brshr 1 yıl
Bence oyuncu seçimi yanlış. Yeteri kadar güçlü bir kadın profili değil. Bakışlar ve duruş o hissiyatı veremedi bana.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Erwin-Rommel 1 yıl
Tomb Raider deyince aklıma Angelina Jolie ablamız geliyor
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Pottermore 1 yıl
Oyun da ki kadın bile daha seksiydi
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Haykıran Bıngıldak 1 yıl
Bu kadar başarılı bir oyuncu nasıl böyle kötü bir role bürünebilir. Kim bu kadına teklif götürmüşse bıraksın bence işi gücü. Lara croft olacak son insan bu kadın, ama bir o kadar da yetenekli bir oyuncu.
Ayrıca film fragmanı değil ilk oyunun(2013) fragmanını izliyorum sandım bi an.
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wayfarer2140 1 yıl
Tom Braydır
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Ryan Gosling 1 yıl
kafadan sıfır. hangi akla mantık seçmişler bu kızı. çok itici suratı var.
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bLackMumbLe 1 yıl
Lara'nın tipe bak
Çok kötü bir seçim olmuş kızın tipinden saftiriklik akıyor Lara'nın güzelliği de yok bu kızda. Oyun uyarlamaları zaten kötü oluyorken bu seçim daha da beter hale getirmiş.
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TiRaNTx 1 yıl
İyi diyorsunuz hoş diyorsunuz da film 2013 de çıkan oyunla benzer özellikte değil mi? fırtınada geminin batması laranın gemiden atlaması kumsala çıkışı yakalanması hatta uçağın kanadı vs

güneş kraliçesi himiko :D
Bu oyunda lara genç daha tıfıl. Oyunu oynayan arkadaşlar iyi bilir hep bir hüzünlü havası var o sert duruşlar yok. Adamlar oyuna benzer karakter seçimi yapmış. Bence uygun .
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salamander19 1 yıl
Angelina Jolie den sonra kimi koyarsanız koyun fark etmez. hep tırt kalır.
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Lacano 1 yıl
Oyuncu seçimi baştan faul, fragmanın sonuna doğru elinde silahlar bir güldü gözlerim kanadı sandım...
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AnadoluEfes 1 yıl
Bence süper olmuş Angelina'nın ben herşeyi yaparım egosu ve kendini beğenmişliği bu kızda yok tek eksik köfte dudaklar onuda yaparlar ama fragman çok iyidi umarım film hüsran olmaz
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KaleyDeskop 1 yıl
yahu kız tam uymuş, illa koca memeli mi olması lazım :)
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