Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Star Wars dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Star Wars dizisini hazırlayan Jon Favreau, dizi hakkında ilk detayları paylaştı. Dizinin geçeceği zaman aralığı belli oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,4b
1
7
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemde Star Wars ve Marvel sayesinde sinema dünyasını domine eden Disney, kendi dijital platformunu kurarak Netflix, Amazon ve Hulu gibi içerik sağlayıcılarına rakip olmaya hazırlanıyor. Bu güçlü rakiplerle yarışabilecek bir dijital platform kurmayı amaçlayan Disney, bu amaç doğrultuda en değerli fikri mülkiyetleri olan Star Wars ve Marvel'i ön plana çıkarıyor.
Disney'in dijital platformu için hazırladığı projelerin başında yeni bir Marvel dizisi ve bugüne kadar çekilen ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) Star Wars dizisi geliyor. Marvel cephesinde şimdilik önemli bir gelişme olmasa da Star Wars dizisi şekillenmeye başlıyor.
Disney ve Lucasfilm, mart ayında yaptığı açıklamayla Star Wars dizisini Iron Man ve The Jungle Book'un yönetmeni olan Jon Favreau'nun hazırlayacağını duyurmuştu. Disney dizi hakkında başka bir detay paylaşmaktan kaçınsa da, Favreau geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında proje hakkında önemli detaylar paylaştı.
Solo: A Star Wars Story'nin dünya prömiyerinde Nerdist'e konuşan Favreau, Star Wars dizisinin Return of the Jedi ile The Force Awakens arasında geçeceğini açıkladı. Asilerin İmparatorluk'u yıkması ve İmparator'un Darth Vader tarafından öldürülmesinin 7 yıl sonrasında geçecek dizi, izleyicileri farklı gezegenlere götürecek ve yeni karakterlerin hikayesini anlatacak.
Favreau ayrıca yeni Star Wars dizisinin sinema dünyasındaki en son teknolojiler kullanılarak çekileceğini ifade etti. Görsel efekt kullanımının yoğun olduğu filmler konusunda oldukça tecrübeli olan Favreau, son filmi The Jungle Book ile bu konuda büyük övgü toplamıştı.

https://nerdist.com/jon-favreau-star-wars-tv-series-details-exclusive-nerdist-news/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Johny Constantine 1 yıl
Ah ahh nerede o eski Jedi'ler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 1 yıl
Klon savaşları yap,ne bileyim 3 ile 4 arasını yap .(Rebellion'ın kuruluşunu yaptıklarını anlatan.) Ama arkadaşım 6 ile 7 arasında ne olacak yani? Yeter Star Wars evreninin içine ettiğiniz. Rian Johnson ve Abrams yeterince mahvettiler sağolsunlar. Peter Jackson gelse bir evreni bu kadar mahvedemez.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lotusx 1 yıl The Balance
Yeni Cumhuriyet kuruluyor, Hosnian Prime (Force Awakens'ta patlatılıyor) Coruscant'ın yerini alıyor; İlk Düzen ve Direniş(Resistance ismi ile animasyon dizisi geliyor) ortaya çıkıyor vb.
İki film arasında geçen ve yayınlanmış pek çok içerik (kitap, çizgi roman, oyun[Battlefront 2 - bir kısmı] vs) var. Daha da geliyor/gelecek.
2. üçlemede de benzer bir durum oldu, önce belli bir dönem üzerine, ilgili dönemin son aşamasını oluşturan film/üçleme çekildi, sonra aradaki süreçler dolduruldu - Örn: 2. üçlemenin 2. ve 3. filmleri arasında geçen 6 sezonluk Clone Wars animasyon dizisi.
İki film arasında çok şey olur da, önemli olan yapımların kalitesi, hikaye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 1 yıl
Disney
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nty35 1 yıl
ah ulan be. old republic dönemlerinde geçicek diye çok ümitlenmiştim ama yine o kısır zaman döngüsüne tıkılmışlar. ortalıkta doğru düzgün ne bir jedi ne bir sith lordunun olmadığı dönemler
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl nty35
Benim de isteklerimden biriydi bu dizi için Old Republic ama çok boş da olabilir ya da bütçeyi kısalım derken zayıflayabilirdi bazı noktalar. Hoş buradaki açıklama pek kısmayacaklar gibi gösteriyor ama güvenemiyor insan. Açıkçası TOR için yapılan sinematikleri birleştirip bir hikayeye oturtsalar ve sunsalar yine kabul.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lotusx 1 yıl nty35
Game of Thrones yapımcılarından David Benioff ve Daniel Brett Weiss'in çekecekleri filmlerin benzer bir temada geçme olasılığı var.
Disney CEO'su Bob Iger, Şubat'taki İlk Çeyrek Gelirleri Konferansı'nda ikilinin Star Wars Mitolojisi (ne demekse artık) ile ilgilendiklerini belirtmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Mercedes yeni iPhone kılıfları ve laptop çantalarını duyurdu 1 yıl Microsoft, arama motoru Bing'de kripto para reklamlarını yayınlamayacağını duyurdu 1 yıl Tesla Model X, 130 tonluk uçağı çekerek yeni bir rekora imza attı 1 yıl Noterlerde SMS dönemi başladı 1 yıl Honor 10 tanıtıldı! Honor 10 özellikleri ve fiyatı 1 yıl Marvel'ın müslüman süper kahramanı beyaz perdeye geliyor 1 yıl Kia Sportage, dizel-hibrid versiyona kavuşuyor 1 yıl En iyisi, en pahalısı "Corsair ST100 RGB Premium" kulaklık standı! 1 yıl YouTube uygulamasına "gizli mod" seçeneği geliyor 1 yıl Nokia X6'nın tüm özellikleri belli oldu 1 yıl LCD ekranlı iPhone mavi, pembe ve sarı renk seçeneğiyle gelebilir 1 yıl Nissan'ın yarı otonom sürüş asistanı ProPilot Assist, daha fazla modele geliyor 1 yıl TSK personeli için emniyetli cep telefonu üretilecek 1 yıl Florida, Bitcoin ile yapılan vergi ödemelerini kabul edecek 1 yıl OKEx CEO’su istifa etti 1 yıl GeForce GTX 1060 görünümlü GTX 1070 mi geliyor? 1 yıl Avustralya'da bir eyalet daha dijital ehliyet uygulamasına geçiyor 1 yıl Lenovo katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayarın patentini aldı 1 yıl Yeni depolama hizmeti Google One ile tanışın 1 yıl Xiaomi, akıllı telefonlarının kameralarını iyileştirmek için yeni bir bölüm kuruyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Star Wars dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı Sonraki NASA karar verdi: "Mars'a otonom helikopter gönderiyoruz" 1 yıl Avengers: Infinity War, tarihin en çok hasılat elde eden 5. filmi oldu 1 yıl Google, Android P'yi çentiğe göre mi tasarlıyor? 1 yıl Üç kameralı ikinci telefon da Çin’den geliyor 1 yıl Asus ROG Maximus Formula 10. yıl kutlamaları İstanbul’dan başladı 1 yıl Zararlı yazılımlar bir şekilde Google Play mağazasına geri dönüyor 1 yıl Aselsan’dan 1 milyar lirayı aşan sözleşme 1 yıl BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor 1 yıl HSBC, dünyanın ilk Blockchain temelli ticari işlemini gerçekleştirdi 1 yıl Google Asistan, Türkiye'ye geliyor: Tüm detaylar 1 yıl Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli 1 yıl Facebook 200 şüpheli uygulamayı askıya aldı 1 yıl Apple, 66 kişinin öldüğü uçak kazasından sorumlu tutuluyor 1 yıl Mt.Gox borsasının malvarlıkları satılmaya devam ediyor, yatırımcılar tepkili 1 yıl İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor 1 yıl Gmail'in web arayüzü artık çevrimdışı modda çalışabiliyor 1 yıl İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı 1 yıl Android P yaklaşan takvim etkinliklerini kilit ekranında gösterecek 1 yıl Windows 10, iOS ve Android ile kablosuz dosya paylaşımı yapabilecek 1 yıl İşte karşınızda OnePlus 6 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim