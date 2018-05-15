Star Wars dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Son dönemde Star Wars ve Marvel sayesinde sinema dünyasını domine eden Disney, kendi dijital platformunu kurarak Netflix, Amazon ve Hulu gibi içerik sağlayıcılarına rakip olmaya hazırlanıyor. Bu güçlü rakiplerle yarışabilecek bir dijital platform kurmayı amaçlayan Disney, bu amaç doğrultuda en değerli fikri mülkiyetleri olan Star Wars ve Marvel'i ön plana çıkarıyor.

Disney'in dijital platformu için hazırladığı projelerin başında yeni bir Marvel dizisi ve bugüne kadar çekilen ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) Star Wars dizisi geliyor. Marvel cephesinde şimdilik önemli bir gelişme olmasa da Star Wars dizisi şekillenmeye başlıyor.

Disney ve Lucasfilm, mart ayında yaptığı açıklamayla Star Wars dizisini Iron Man ve The Jungle Book'un yönetmeni olan Jon Favreau'nun hazırlayacağını duyurmuştu. Disney dizi hakkında başka bir detay paylaşmaktan kaçınsa da, Favreau geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında proje hakkında önemli detaylar paylaştı.

Solo: A Star Wars Story'nin dünya prömiyerinde Nerdist'e konuşan Favreau, Star Wars dizisinin Return of the Jedi ile The Force Awakens arasında geçeceğini açıkladı. Asilerin İmparatorluk'u yıkması ve İmparator'un Darth Vader tarafından öldürülmesinin 7 yıl sonrasında geçecek dizi, izleyicileri farklı gezegenlere götürecek ve yeni karakterlerin hikayesini anlatacak.

Favreau ayrıca yeni Star Wars dizisinin sinema dünyasındaki en son teknolojiler kullanılarak çekileceğini ifade etti. Görsel efekt kullanımının yoğun olduğu filmler konusunda oldukça tecrübeli olan Favreau, son filmi The Jungle Book ile bu konuda büyük övgü toplamıştı.

https://nerdist.com/jon-favreau-star-wars-tv-series-details-exclusive-nerdist-news/