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Star Wars dizisini hazırlayacak isim belli oldu

Disney, 2019'da yayın hayatına başlayacak dijital platformu için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu platformda yayınlanacak yeni Star Wars dizisini hazırlayacak isim belli oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çok yakında kendi dijital platformunu kurarak Netflix, Amazon ve Hulu gibi içerik sağlayıcılarına rakip olmayı planlayan Disney, dijital platformu için birçok yeni proje üzerinde çalışıyor. Bu projelerin başında yeni Star Wars dizisi geliyor. Bugüne kadar çekilen ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) Star Wars dizisi için hazırlıklara bir süre önce başlayan Disney, diziyi hazırlayacak ismi belirledi.
Star Wars dizisini, daha önce Disney ile oldukça başarılı projelere imza atan Jon Favreau hazırlayacak. İlk iki Iron Man filminin yönetmeni olan Favreau, son olarak The Jungle Book filmi ile büyük başarı yakalamıştı. Favreau, Star Wars dizisini yazmanın yanı sıra dizinin yapımcılığını da üstlenecek.
Favreau'nun Star Wars dizisine dahil olduğunu duyuran Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, ünlü yönetmenin iyi bir yazar ve yapımcı olmasının yanı sıra Star Wars dünyasını çok iyi bilmesiyle de bu proje için ideal isim olduğunu ifade etti. 
Star Wars dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmuş değil, ancak Disney'in dijital platformunu 2019'da açacağı biliniyor. Star Wars dizisi bu platformun amiral gemisi projelerinden olacağı için dizinin 2019'da yayınlanması bekleniyor.

http://deadline.com/2018/03/jon-favreau-to-ep-write-star-wars-series-for-disney-streaming-service-1202319033/ Yorum Yaz
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Aragramir 1 yıl
Her şeyin mokunu çıkartmaya geldiler...
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splinterfalcon4798 1 yıl
daha çok star wars daha çok disney istiyoruummmm ooaaahhh
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Fortescue 1 yıl
Vay be Star Wars dizi Lotr dizi yakında Matrix dizisi falan da duyurulur
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Artunç 1 yıl
Dizinin konusu da belli olursa güzel olur. İlerleyen zamanlarda netleşecektir gerçi. Ben pek ilgili olmasamda Star Wars fanlarının heyecenla beklediklerini tahmin etmek zor olmasa gerek.
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İl teber 1 yıl
Hangi konuyu ele alacağına bağlı olarak merak içerisindeyim. Eski Cumhuriyeti görelim artıkın...
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yarrix 1 yıl
bitsin bu kahır.
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WarSaw 1 yıl
yeter bıktırdı baydı artık başındaki adam hangisiyse siyahlımıyı jedi midir hangisiyse ölsünde bitsin film bizde kurtulalım artık.
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DinoCrocetti 1 yıl WarSaw
Niye ? Sana göre mi film çekiyorlar ? Biz beğeniyoruz , seviyoruz 150 tane çıksın yine izlerim.Sen izlemeyebilirsin zorla izletmiyorlar kimseye
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jedi39 1 yıl
Star wars kusmak istiyorum
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Whippoorwill 1 yıl
Suyunu çıkarmadan durmayacakları belliydi.
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Hondo Ohnaka 1 yıl
Animasyonları son çıkan filmlerden güzeldi.Bakalım dizi nasıl olacak.
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