Star Wars dizisini hazırlayacak isim belli oldu

Çok yakında kendi dijital platformunu kurarak Netflix, Amazon ve Hulu gibi içerik sağlayıcılarına rakip olmayı planlayan Disney, dijital platformu için birçok yeni proje üzerinde çalışıyor. Bu projelerin başında yeni Star Wars dizisi geliyor. Bugüne kadar çekilen ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) Star Wars dizisi için hazırlıklara bir süre önce başlayan Disney, diziyi hazırlayacak ismi belirledi.

Star Wars dizisini, daha önce Disney ile oldukça başarılı projelere imza atan Jon Favreau hazırlayacak. İlk iki Iron Man filminin yönetmeni olan Favreau, son olarak The Jungle Book filmi ile büyük başarı yakalamıştı. Favreau, Star Wars dizisini yazmanın yanı sıra dizinin yapımcılığını da üstlenecek.

Favreau'nun Star Wars dizisine dahil olduğunu duyuran Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, ünlü yönetmenin iyi bir yazar ve yapımcı olmasının yanı sıra Star Wars dünyasını çok iyi bilmesiyle de bu proje için ideal isim olduğunu ifade etti.

Star Wars dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmuş değil, ancak Disney'in dijital platformunu 2019'da açacağı biliniyor. Star Wars dizisi bu platformun amiral gemisi projelerinden olacağı için dizinin 2019'da yayınlanması bekleniyor.

http://deadline.com/2018/03/jon-favreau-to-ep-write-star-wars-series-for-disney-streaming-service-1202319033/