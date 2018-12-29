Star Wars temalı eğlence parkı geliyor

LucasFilm şirketini 2012 yılında 4,05 milyar ABD dolarına satın alan Disney, Yıldız Savaşları (Star Wars) evreninde seri üretime geçti. Star Wars markası altında filmler, çizgi diziler, oyuncaklar, sanal gerçeklik deneyimleri ve oyunlar birbirini takip etti. Ancak Disney’i bu tempo kesmemiş olacak ki firma, insanları daha fazla etkileşim içine sokacak bir sürpriz hazırlama işine girişmiş. Bu sürpriz de tam teşekkülü bir Star Wars eğlence parkından başka bir şey değil.

Noel günü Disney, Yıldız Savaşları: Evrenin Ucu (Star Wars: Galaxy's Edge) adını verdiği eğlence parkının kendisi ile parkın; “Milenyum Şahini: Kaçakçı” (Millennium Falcon: Smuggler's Run) ve Yıldız Savaşları: Direnişin Yükselişi (Star Wars: Rise of the Resistance) adları verilen iki gösterisini tanıtan videoyu yayınladı. Disney, Direnişin Yükselişi gösterisini bugüne kadar kurgulanan en etkileşimli Disney Parkı şovu olduğunun altını çizdi.

Gösterilerin Star Wars evreninde karşımıza çıkan eski ve yeni unsurları içereceği ifade ediliyor. Bir gösteride Milenyum Şahini ’ne yardımcı pilotluk yaparken diğerin de ise Direniş güçleriyle İlk Düzen (First Order) arasında geçen muharebe sırasında Kylo Ren ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Yeni bir gezegen keşfedeceksiniz

Disney’e göre ziyaretçiler, daha önce hiç görülmeyen Batuu gezegeninde eğlencenin tadına varacaklar. Park, 2019 yazında Anaheim, Disneyland’da ve 2019 Sonbaharında ise Florida Disnayland’da faaliyete geçecek.

Şimdi sizleri Parkın tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.

https://www.engadget.com/2018/12/27/star-wars-theme-park-ride-trailer/