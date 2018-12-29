Star Wars temalı eğlence parkı geliyor

Noel günü Disney, Yıldız Savaşları: Evrenin Ucu (Star Wars: Galaxy's Edge) adını verdiği eğlence parkının kendisi ile parkın; “Milenyum Şahini: Kaçakçı” (Millennium Falcon: Smuggler's Run) ve Yıldız Savaşları: Direnişin Yükselişi (Star Wars: Rise of the Resistance) adları verilen iki gösterisini tanıtan videoyu yayınladı. Disney, Direnişin Yükselişi gösterisini bugüne kadar kurgulanan en etkileşimli Disney Parkı şovu olduğunun altını çizdi.
Gösterilerin Star Wars evreninde karşımıza çıkan eski ve yeni unsurları içereceği ifade ediliyor. Bir gösteride Milenyum Şahini ’ne yardımcı pilotluk yaparken diğerin de ise Direniş güçleriyle İlk Düzen (First Order) arasında geçen muharebe sırasında Kylo Ren ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz.
Yeni bir gezegen keşfedeceksiniz
Disney’e göre ziyaretçiler, daha önce hiç görülmeyen Batuu gezegeninde eğlencenin tadına varacaklar. Park, 2019 yazında Anaheim, Disneyland’da ve 2019 Sonbaharında ise Florida Disnayland’da faaliyete geçecek.
Şimdi sizleri Parkın tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.
https://www.engadget.com/2018/12/27/star-wars-theme-park-ride-trailer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle