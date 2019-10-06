Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Wars temalı tencere seti satışta

    Star Wars teması mutfağınızda da olsun istiyorsanız Le Creuset Star Wars tencere seti 900$ karşılığında bunu size sağlayabilir. Set toplam 9 parçadan oluşuyor.
    5 gün
    2,5b
    1
    7
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Star Wars temasını daha çok oyun dünyasında veya oyuncak dünyasında görüyoruz ancak zaman zaman farklı sektörlerde de ilginç ürünler karşımıza çıkabiliyor. Fransız mutfak eşyaları üreticisi Le Creuset buna son örnek.

    Le Creuset Star Wars özellikleri ve fiyatı

    Bu hafta satışa çıkan Le Creuset Star Wars ürün yelpazesi Star Wars temaları ile donatılmış tencere ve nihale setinden oluşuyor. Darth Vader, Han Solo, Porg, R2-D2, Millenium Falcon gibi pek çok ikonik karakter sofralarınızı şenlendiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor"

    Setin büyük üyesi siyah renkli bir tencere ve Darth Vader kabartması kapaktan size doğru bakıyor. Tatooine temalı diğer bir tencere ise setin en pahalı ve sınırlı sayıda üyesi olarak tanımlanıyor. Üçlü küçük tencere seti ise R2-D2, C-3PO ve BB-8 temaları ile donatılmış. Granit döküm dörtgen tavanın kapağında ise Han Solo’nun karbonite gömülmüş kabartması yer alıyor.

    Millenium Falcon ve Death Star ise silikon tencere altlığı şeklinde tasarlanmış. Ayrıca Porg tasarımlı bir tuzluk da yer alıyor. 9 parçadan oluşan ve el yapımı tasarımlara sahip olan set 900$ fiyat etiketine sahip.

     


    https://www.slashgear.com/star-wars-le-creuset-cast-iron-cookware-costs-up-to-900-04594139/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 5 gün en beğenilen drjacob
    Tencere oldugundan şaşırtmayacak bir durum
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MK* 5 gün
    Kapağı ters kullanırsak fırında pasta kalıbı yerine de kullanılabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    QuexSeeL 5 gün
    Düdüklü tencere Dart Vader gibi tıslayacaksa düşünürüm bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kruezberq 5 gün
    Bim e bekleriz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    drjacob 5 gün
    bizimkiler sarma pişirir bunda


    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 5 gün drjacob
    Tencere oldugundan şaşırtmayacak bir durum
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    lterlemez 5 gün
    Resmen ayağa düştü güzelim SW...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Opioid kullanımını tespit eden nefes testi geliştirildi 4 gün Pixel 4 Kanada fiyatına göre cihazlar daha pahalı hâle geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı 4 gün Star Trek: Picard'ın yayın tarihi belli oldu: İşte yeni fragman 4 gün Honor V30 ve V30 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 4 gün Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor 4 gün Huawei Mate 30 Pro'dan üzen haber | Mobilite 4 gün ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor 4 gün AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye 4 gün Corsair Virtuoso RGB oyuncu kulaklığı inceleme (PC/PS4/XBox One/Switch/Mobil) 5 gün Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir 5 gün Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri 5 gün Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor 5 gün Microsoft Excel, Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaştı 5 gün Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı 5 gün Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek 5 gün Binlerce liralık Mandalorian replica kaskı karşınızda 5 gün Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor 5 gün HP’den dev işten çıkarma operasyonu 5 gün Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Star Wars temalı tencere seti satışta Sonraki Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek 5 gün Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak 5 gün Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor 5 gün Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar 5 gün Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak 5 gün Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip 5 gün Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor 5 gün Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi 6 gün Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor 6 gün ZTE Blade A5 (2020) canlı olarak görüntülendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Araplara Karşı Duyulan Anlamsız Nefret
    DH Forum
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim