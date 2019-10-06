Star Wars temalı tencere seti satışta

Star Wars temasını daha çok oyun dünyasında veya oyuncak dünyasında görüyoruz ancak zaman zaman farklı sektörlerde de ilginç ürünler karşımıza çıkabiliyor. Fransız mutfak eşyaları üreticisi Le Creuset buna son örnek.

Le Creuset Star Wars özellikleri ve fiyatı

Bu hafta satışa çıkan Le Creuset Star Wars ürün yelpazesi Star Wars temaları ile donatılmış tencere ve nihale setinden oluşuyor. Darth Vader, Han Solo, Porg, R2-D2, Millenium Falcon gibi pek çok ikonik karakter sofralarınızı şenlendiriyor.

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Setin büyük üyesi siyah renkli bir tencere ve Darth Vader kabartması kapaktan size doğru bakıyor. Tatooine temalı diğer bir tencere ise setin en pahalı ve sınırlı sayıda üyesi olarak tanımlanıyor. Üçlü küçük tencere seti ise R2-D2, C-3PO ve BB-8 temaları ile donatılmış. Granit döküm dörtgen tavanın kapağında ise Han Solo’nun karbonite gömülmüş kabartması yer alıyor.

Millenium Falcon ve Death Star ise silikon tencere altlığı şeklinde tasarlanmış. Ayrıca Porg tasarımlı bir tuzluk da yer alıyor. 9 parçadan oluşan ve el yapımı tasarımlara sahip olan set 900$ fiyat etiketine sahip.