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Star Wars’un Chewbacca’sı Peter Mayhew, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu

Star Wars evreni efsane bir ismini daha kaybetti.Seride Chewbacca karakterine hayat veren İngiliz aktör Peter Mayhew, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aktörün ölüm sebebi paylaşılmadı.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Star Wars’un Chewbacca’sı Peter Mayhew, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu
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Star Wars evreninden bir yıldız daha kaydı. Orijinal üçlemede Chewbacca karakterine hayat veren İngiliz aktör Peter Mayhew, 30 Nisan'da Kuzey Teksas'taki evinde ve 74 yaşında hayatını kaybetti.

Orijinal Star Wars üçlemesinde Chewbacca karakterine hayat veren Mayhew, serinin 3. Filmi olan Sith’in İntikamında da rol almış ve 2015 yılında çekilen Güç Uyanıyor da ise rolünü Joonas Suotamo’ya devretmişti. Suotamo’ya tecrübe aktarımı yapan ünlü aktör ayrıca animasyon dizisi Star Wars: The Clone Wars'a Chewbacca'nın dâhil edilmesi sürecinde katkı sunmuştu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Mayhew ailesi, aktör için 29 Haziran’da aile içi bir anma töreni yapılacağını; ancak hayranların Los Angeles’ta gerçekleşecek halka açık törene katılabileceklerini söyledi.

Seride Han Solo ile birlikte Millenium Falcon’u uçuran Chewbacca için aktör Harrison Ford, “Biz filmde partner, gerçek hayatta ise 30 yılı devirmiş arkadaşlardık. Onu çok seviyordum.” ifadelerini kullanırken, Luke Skywalker karakterine hayat veren Mark Hamill ise “40 yıldan fazla süredir dostluğunu paylaştığım ve beni her daim güldüren biriydi. Hep mutlulukla parıldayan, kibar ve nazik bir insandı.” sözlerini paylaşmış.

Adeta bir yaprak dökümü yaşayan Star Wars evreni için Peter Mayhew’in ölümü, serinin üçüncü kaybı oldu. Altı Star Wars filminde R2-D2’yu canlandıran İngiliz aktör Kenny Baker, Ağustos 2016'da 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sadece dört ay sonra ise Prenses Leia karakterine can veren Carrie Fisher uçakta geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirmişti.


https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-48142765 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 hf.
karakter oluşturma hikayesinde
barbi oyuncağına alternatif olsun diye
çıkarılmış olduğu gerçeğini de kimse inkar etmiyor :)
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The Balance 2 hf. SEO-Uzmanı
Ben şampuan reklamı için çıkarıldığını düşünüyordum.
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Whippoorwill 2 hf.
Disney'e dayanamadılar tabi!
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