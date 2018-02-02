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StatCounter: Windows 10 kullanım oranı Windows 7'yi geçti

StatCounter'ın verilerine göre Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 10, ulaştığı yüzde 42.78'lik pazar payıyla en çok kullanılan Windows sürümü oldu. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 10, küresel pazar payı konusunda Windows 7'yi güç bela saf dışı bırakarak Ocak ayında yeni bir kilometre taşına ulaştı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Office 2019 sadece Windows 10'da çalışacak"
Web analitiği şirketi StatCounter'a göre Windows 10, Ocak ayında masaüstü pazar payının yüzde 42.78'ini ele geçirerek en popüler Windows sürümü oldu. Hemen arkasından ise uzunca bir süredir birinciliği elinde bulunduran yüzde 41.86'lık paya sahip Windows 7 geliyor. Windows 8.1'in ise sadece yüzde 8.72'lik payla oldukça geride kaldığını görüyoruz.

Üç yılda 1 milyar Windows 10'lu cihaz hedefi ertelenmişti

29 Temmuz 2015'te yayınlanan Windows 10, Microsoft'un ücretsiz yükseltme teklifi sayesinde kullanıcılar tarafından hızlı bir şekilde kabul görerek pazarın önemli bir kısmını ele geçirmeyi başardı. Bununla birlikte yazılım devi Windows 10'u üç yıl içinde 1 milyar cihaza ulaştırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak 2016'da bu hedefe ulaşmanın zor olacağı anlaşılınca zaman tahmininde güncellemeye gidildi.
Windows 7, özellikle kurumsal alanda sadık bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Haberimize konu olan rakamların sadece bir analiz firmasının verilerine dayandığını belirtelim. Örneğin, NetMarketShare durumu oldukça farklı görüyor. Şirketin Ocak ayı verilerine göre Windows 10 hala Windows 7'nin gerisinde.

http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-201701-201801 Yorum Yaz
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berk768 1 yıl en beğenilen
Hala taş devrinde kalmak isteyenler olabilir w10 tek geçerin.
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Fenomenon 1 yıl
Netmarketshare sitesine göre
Win 7 43.12%
Win 10 31.95%
Win 8.1 5.97%
Bence bu çok daha doğru. Ayrıca adamlar 3 yılda 1 milyar cihaz hedefi koydu ama 2.5 yılda bedava vermesine rağmen hatta zorla yüklemesine rağmen 600 bin cihaza yüklenmiş.
Yani durum çok kötü. Alternatif olsa Microsoftun pazar payı şuan %30'a düşmüştü belki.
Netmarketshare sitesine göreWin 7 43.12%Win 10 31.95%Win 8.1 5.97%Bence bu çok daha doğru. Ayrıca adamlar 3 yılda 1 milyar cihaz hedefi koydu...
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Musty3535123 1 yıl
w7 candır gerisi heyecan.
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bkaakco 1 yıl
Windows 10'un tek sıkıntısı güncelleme sistemi. Bunun haricinde çok iyi bir işletim sistemi bana göre.
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paldov 1 yıl
sanirim 8.1 pro'ya geri donucem.
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INumber1OneI 1 yıl
hadi beyler bayanlar hep beraber win7 e dönelim :)
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Paetzold 1 yıl
Hersey zamanında güzel
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cem650 1 yıl
illa dikkat çeksin diye kadın resmi koyacaklar...
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Türkçesever 1 yıl
İki yıla kadar ortada "Windows 7" diye bir şey kalmayacak.
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Sekai 1 yıl
Dizüstünde W10, emektar masaüstünde W7 kullanıyorum.
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tobepeople 1 yıl
Açıkçası hala çift işletim sistemi kullanıyorum windows 7'de nedense ssd ile çok daha hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Windows 10'da ultimate sürümünü beklemek lazım sanırım Pro sürümünü kullanıyorum hala ana bilgisayar olarak ama güncellemeleri hala canımı sıkıyor.
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Katalikitci 1 yıl
Başlat menüsünü geri getirdik diye insanları kandırdılar. Ben de bu yüzden zamanında windows 8.1 den yükseltmiştim. Ama yeni başlat menüsü tek kelimeyle rezalet. Sağ tarafa sabitlediğiniz uygulamalar haricinde bi b*ka yaradığı yok. Ben 5 aylık windows 10 deneyimimde sadece bilgisayarı kapatmak için kullanmışımdır. Halbuki windows 7de çok sık kullanırdım, düzgün bir arama çubuğu vardı, uygulamalar gözünün önündeydi. Yenisine bakıyorsun bir uygulamanın öşek kadar yüksekliği var, kaydır babam kaydır.
Resim - müzik - video uygulamalarını da unutmamak lazım. Hepsi çöp, işlevsellikleri yok. Tıklarsın en az 10 saniye beklersin. Windows 10 kurduğum her bilgisayarda ilk işim reg dosyası hazırlayıp eski fotoğraf görüntüleyicisini geri getirmektir. Media player'ı da varsayılan yaparım.
Güncelleme mevzusuna değinmiyorum bile
Şu ana kadar üç laptopda windows 10 kullandım;
İntel i7 4.nesil - 8gb ram (benim bilgisayar)
İntel i5 6.nesil - 8gb ram
İntel i5 8.nesil - 8gb ram
Hiçbirinde o eski windows stabilitesi yok
İster inanın ister inanmayın eskiden o sövdüğümüz windows 8 bile windows 10'a çakar. Sonuçta windows 7den farkı bi başlat menüsü yok bi de tema değişik. Yine masaüstü işletim sisteminin bize sunduğu özelliklere sahibiz. Windows 10 ise bildiğin tablet işletim sistemi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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carloska 1 yıl Katalikitci
Katalikitci
Başlat menüsünü geri getirdik diye insanları kandırdılar. Ben de bu yüzden zamanında windows 8.1 den yükseltmiştim. Ama yeni başlat menüsü tek kelimeyle rezalet. Sağ tarafa sabitlediğiniz uygulamalar haricinde bi b*ka yaradığı yok. Ben 5 aylık windows 10 deneyimimde sadece bilgisayarı kapatmak için kullanmışımdır. Halbuki windows 7de çok sık kullanırdım, düzgün bir arama çubuğu vardı, uygulamalar gözünün önündeydi. Yenisine bakıyorsun bir uygulamanın öşek kadar yüksekliği var, kaydır babam kaydır.
Resim - müzik - video uygulamalarını da unutmamak lazım. Hepsi çöp, işlevsellikleri yok. Tıklarsın en az 10 saniye beklersin. Windows 10 kurduğum her bilgisayarda ilk işim reg dosyası hazırlayıp eski fotoğraf görüntüleyicisini geri getirmektir. Media player'ı da varsayılan yaparım.
Güncelleme mevzusuna değinmiyorum bile
Şu ana kadar üç laptopda windows 10 kullandım;
İntel i7 4.nesil - 8gb ram (benim bilgisayar)
İntel i5 6.nesil - 8gb ram
İntel i5 8.nesil - 8gb ram
Hiçbirinde o eski windows stabilitesi yok
İster inanın ister inanmayın eskiden o sövdüğümüz windows 8 bile windows 10'a çakar. Sonuçta windows 7den farkı bi başlat menüsü yok bi de tema değişik. Yine masaüstü işletim sisteminin bize sunduğu özelliklere sahibiz. Windows 10 ise bildiğin tablet işletim sistemi.

hocam bende kendimi zorladım kullanmak için ama alışamadım... görselden çok keskin dönüş yapmışlar eski görselleride alternatif olarak sunmamışlar güncelleme ve win defenderi zorla aktif tutuyorlar bide hdd den çok garip sesler geliyordu başkalarıda şikayetçiydi hala düzeltemediler sanırım.. bunlar ya windows 7 çok iyi yaptılar yada windows 10 beceremediler..
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sniper23 1 yıl
Yükselmesi normal. Milleti zorla Windows 10'a geçirmeye çalıştılar, habersiz bir şekilde windows 10 yükleyen bilgisayarlar oldu. Bu zorlama politikası yüzünden zaten epey dava açılmıştı.
Gene Windows 7 devam.
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