StatCounter: Windows 10 kullanım oranı Windows 7'yi geçti

Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 10, küresel pazar payı konusunda Windows 7'yi güç bela saf dışı bırakarak Ocak ayında yeni bir kilometre taşına ulaştı.

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Web analitiği şirketi StatCounter'a göre Windows 10, Ocak ayında masaüstü pazar payının yüzde 42.78'ini ele geçirerek en popüler Windows sürümü oldu. Hemen arkasından ise uzunca bir süredir birinciliği elinde bulunduran yüzde 41.86'lık paya sahip Windows 7 geliyor. Windows 8.1'in ise sadece yüzde 8.72'lik payla oldukça geride kaldığını görüyoruz.

Üç yılda 1 milyar Windows 10'lu cihaz hedefi ertelenmişti

29 Temmuz 2015'te yayınlanan Windows 10, Microsoft'un ücretsiz yükseltme teklifi sayesinde kullanıcılar tarafından hızlı bir şekilde kabul görerek pazarın önemli bir kısmını ele geçirmeyi başardı. Bununla birlikte yazılım devi Windows 10'u üç yıl içinde 1 milyar cihaza ulaştırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak 2016'da bu hedefe ulaşmanın zor olacağı anlaşılınca zaman tahmininde güncellemeye gidildi.

Windows 7, özellikle kurumsal alanda sadık bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Haberimize konu olan rakamların sadece bir analiz firmasının verilerine dayandığını belirtelim. Örneğin, NetMarketShare durumu oldukça farklı görüyor. Şirketin Ocak ayı verilerine göre Windows 10 hala Windows 7'nin gerisinde.

http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-201701-201801