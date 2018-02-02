Microsoft Office 2019 sadece Windows 10'da çalışacak

Microsoft, 2018 yılının ikinci yarısında kullanıma sunulacak olan Office 2019 paketinin sadece Windows 10 işletim sisteminde çalışacağını açıkladı. Yeni ofis paketi ilk olarak geçen yıl Ignite konferansında duyurulmuştu. Şirket şimdi ise Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Skype Kurumsal'ın bir sonraki sürümünün yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacağını duyurdu.

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Bu uygulamalara erken erişim imkanı sağlayacak önizleme programı çok yakında yani 2018 yılının ikinci çeyreğinde başlatılacak. Ayrıca Office 2019 sadece Windows 10 üzerinde çalışacağı için işletim sistemini yükseltmeyen Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları verimlilik paketinin yeni sürümünü yükleyemeyecekler.

Uygulamalar Tıkla-Çalıştır teknolojisiyle sunulacak

Yazılım devi Office 2019'un desteklenen herhangi bir Windows 10 SAC sürümü, Windows 10 Enterprise LTSC 2018 ve Windows Server'ın bir sonraki LTSC sürümünde çalışacağını söylüyor. Şirket Office paketinin kurulum biçiminde de bazı değişiklikler yapacak. Office 2019 uygulamaları sadece Tıkla-Çalıştır (Click-to-Run) teknolojisi ile yayınlanırken Office Server ürünleri için MSI dosyaları sunulmaya devam edecek.

Öte yandan Microsoft, Office 2019 için beş yıl ana destek ve yaklaşık iki yıl genişletilmiş destek sağlayacak. Yani kullanıcılar toplamda 7 yıl boyunca destek almış olacaklar. Şirket genişletilmiş destek süresinin ise 14/10/2025 tarihinde sona ereceğini söyledi.

https://blogs.technet.microsoft.com/windowsitpro/2018/02/01/changes-to-office-and-windows-servicing-and-support/