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Microsoft Office 2019 sadece Windows 10'da çalışacak

Yazılım devi Microsoft, bir sonraki Office paketinin sadece Windows 10 işletim sisteminde çalışacağını açıkladı. Ayrıca şirket uygulamaları yalnızca Tıkla-Çalıştır teknolojisiyle yayınlayacak.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, 2018 yılının ikinci yarısında kullanıma sunulacak olan Office 2019 paketinin sadece Windows 10 işletim sisteminde çalışacağını açıkladı. Yeni ofis paketi ilk olarak geçen yıl Ignite konferansında duyurulmuştu. Şirket şimdi ise Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Skype Kurumsal'ın bir sonraki sürümünün yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacağını duyurdu.
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Bu uygulamalara erken erişim imkanı sağlayacak önizleme programı çok yakında yani 2018 yılının ikinci çeyreğinde başlatılacak. Ayrıca Office 2019 sadece Windows 10 üzerinde çalışacağı için işletim sistemini yükseltmeyen Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları verimlilik paketinin yeni sürümünü yükleyemeyecekler.

Uygulamalar Tıkla-Çalıştır teknolojisiyle sunulacak

Yazılım devi Office 2019'un desteklenen herhangi bir Windows 10 SAC sürümü, Windows 10 Enterprise LTSC 2018 ve Windows Server'ın bir sonraki LTSC sürümünde çalışacağını söylüyor. Şirket Office paketinin kurulum biçiminde de bazı değişiklikler yapacak. Office 2019 uygulamaları sadece Tıkla-Çalıştır (Click-to-Run) teknolojisi ile yayınlanırken Office Server ürünleri için MSI dosyaları sunulmaya devam edecek.
Öte yandan Microsoft, Office 2019 için beş yıl ana destek ve yaklaşık iki yıl genişletilmiş destek sağlayacak. Yani kullanıcılar toplamda 7 yıl boyunca destek almış olacaklar. Şirket genişletilmiş destek süresinin ise 14/10/2025 tarihinde sona ereceğini söyledi.

https://blogs.technet.microsoft.com/windowsitpro/2018/02/01/changes-to-office-and-windows-servicing-and-support/ Yorum Yaz
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
Bana göre office 2007 office'in Xp sidir. Bir bilgisayarımda 2016 diğerinde 2007 kurulu ve 2007 çok daha kolay kullanımlı ve bir eksiği yok 2016 dan. PowerPoint te 3 tane efekt eksik olsun bir şey değişmez
Bana göre office 2007 office'in Xp sidir. Bir bilgisayarımda 2016 diğerinde 2007 kurulu ve 2007 çok daha kolay kullanımlı ve bir eksiği yok 2016 dan. PowerPoint...
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Fenomenon 1 yıl
Çok üzüldük :D
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bkaakco 1 yıl
Bence bunda bir sıkıntı yok. 1 yıl boyunca ücretsiz olduğu halde geçmeyenler düşünsün. (Uyum sorunu yaşayanlar hariç.) Bir kere yükseltme yapıp geri dönenlerin halen şansı var. Bunun haricinde çok isteyenler 2016 veya altını kullanır artık.
Bence bunda bir sıkıntı yok. 1 yıl boyunca ücretsiz olduğu halde geçmeyenler düşünsün. (Uyum sorunu yaşayanlar hariç.) Bir kere yükseltme yapıp geri dönenlerin...
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2 Avatar Avatar
tesbihcekenhoroz 2 hf.
Office 2007 kullanıyorum hala günlük işler için fazlasıyla yeterli. Microsoft kullanıcıları 10 a geçirmek için elinden gelen herşeyi yapıyor. Çok beklerler daha.
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Daniel Kuso 2 hf.
Alternatif olarak OpenOffice kullanırım bende
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DoubleDragon 2 hf.
Yıllardır LibreOffice kullanıyorum. Microsoft Office'e hiç ihtiyacım olmadı.
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expressimo 2 hf.
Libreoffice kullanırız biz de beleş beleş :D
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KiriN 1 yıl
sıkıntı değil zaten office online kullanıyorum.
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WaylandIZMIR 1 yıl
Office'i sadece şirketler kullanıyor ve onların da tamamına yakını windows kullanıyor. mac kullanan veya linux kullanan şirketler azınlıkta. şahıslar için ise office olsa da olur olmasa da olur. Libreoffice var ücretsiz. Kurarsın her türlü ihtiyacını görürsün. Veya Google online office var. Seçenek bol şahıs kullanıcılara.
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Mr.Pan 1 yıl
windows 7 öksüz kaldı
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expressimo 2 hf. Mr.Pan
Libre office ile gül gibi geçinip gidersiniz.
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drjacob 1 yıl
OFFİCE kullanan kaldı mı ?
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WaylandIZMIR 1 yıl drjacob
tüm şirketler office kullanıyor. zaten microsoft oradan köşeyi dönüyor. Şahıslar için office olsa da olur olmasa da.
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astegon 1 yıl
Son 2-3 yıldır Office kullanmıyorum neredeyse. İşlerimi google docs ile yapmak daha kolayıma geliyor. 2010'dan sonra da büyük bir gelişme göremiyorum açıkcası...
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Türkçesever 1 yıl
Microsoft Office kullanmadığım için beni ilgilendirmeyen haber.
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outlook, msi ve
13 etiket daha windows 10 power point araç kurulum word excel microsoft office 2019 tıkla çalıştır ofis paketi skype kurumsal Diğer Yazılım Yazılım Onur Seven
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