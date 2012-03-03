Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

StatCounter : Internet Explorer düşüşte, Chrome yükselişe devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
1
91
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
StatCounter : Internet Explorer düşüşte, Chrome yükselişe devam ediyor
Tam Boyutta Gör

İnternet tarayıcıları dünyasının nabzını tutan analiz şirketlerinden StatCounter Aralık 2011-Şubat 2012 arasındaki hareketliliği yeni raporunda kamuoyu ile paylaştı.

Rapora bakıldığında Internet Explorer tarayıcısının düşüşüne devam ettiği görülüyor. Ocak ayından bu yana 2 puanlık daha düşüş gösteren IE, yüzde 35.75 pazar payına geriledi. Chrome ise yükselişine devam ediyor. Ocak ayından bu yana 1 puan artan Chrome, yüzde 29.84 seviyesine çıktı ve Firefox ile farkı açtı. Firefox fazla bir hareketlilik yaşamadığı için halen yüzde 24.88 seviyesinde seyrediyor. Hareketlilik yaşamayan diğer iki tarayıcıdan Safari yüzde 6.77 oranında, Opera ise yüzde 2.02 oranında seyrediyor.

Bilindiği gibi tahminler Chrome tarayıcısının IE'yi yıl sonuna doğru yakalayacağı veya geçeceği noktasında birleşiyor. Grafikler de bunu doğrular nitelikte.

Mobil platformlarda ise Android tarayıcısının yükselişini görüyoruz. Ocak ayından bu yana yaklaşık 1 puan artan Android tarayıcısı yüzde 22.67 seviyesinde. Yaklaşık 2 puan düşen Opera ise yüzde 21.7 dolaylarında. iPhone Safari tarayıcısı yüzde 21.6 oranına sahip. iPod touch Safari tarayıcısı ise yüzde 4.3 oranında. iOS Safari oranı ise toplamda yüzde 25.8 ile ilk sırada sayılabilir. 

Düşüşte olan Nokia internet tarayıcısı yüzde 11.24 oranına geriledi. BlackBerry tarayıcısı yüzde 6.53, UC Browser yüzde 5.9, NetFront yüzde 2.61, Dolphin tarayıcısı ise yüzde 1 oranına sahip.

http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201112-201202 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Húrin 7 yıl en beğenilen
explorer'ı diğerlerini indirmek için kullanıyoz zaten :D
1 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 7 yıl
Chrome gerçekten başka tarayıcı aratmıyor. Uyumluluk sorunu yok, sade tasarım, sistemi yormuyor, gezinti hızı iyi, AdBlock ve diğer önemli eklentileri de destekliyor.

AdBlock yazmak da sansürlenmiş, çok işe yaramış hiç yazamıyoruz ya artık!
Chrome gerçekten başka tarayıcı aratmıyor. Uyumluluk sorunu yok, sade tasarım, sistemi yormuyor, gezinti hızı iyi, AdBlock ve diğer önemli eklentiler...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speedman 7 yıl
firefox batırdı son dönemde
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bircancan 3 yıl
wepkit le anlasma saglayan apple,safari web tarayicisi 6 kat daha hizli olacak deniliyor teknoloji haberlerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heidinindedesi 7 yıl
ben opera kullanıyorum chrome dan daha yavaş ama çok pratik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubicone 7 yıl
Valla mobilede androidin kendi tarayıcısının kullanılmasını anlayamadım. Opera Mobile çok daha iyi her yönden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Neden tartısıyosunuzki tum tarayıcıları indirin sırasıyla acın once operayı sonra fireyi sonra ie yi en son chroma basın en son actınız halde hatta onbellege diger tarayıcılar oncelikte geldi halde chrom daha once acılır deneyin gorun ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 7 yıl
He zaman opera kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 7 yıl
Milliyet.com.tr den sayfanın altlarına doğru olan teknoloji haberlerini mouse orta tuş ile yeni sekmede açmak üzere tıkladığımda hem yeni sekme açılıyor, hem de o an bulunduğum sayfa tıkladığım sayfaya gidiyor. Bu sorun yüzünden chrom dan firefoxa geri dönüş yaptım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepBlué 7 yıl
Sade ve kullanimi cok rahat bi kere kullaninca bagimlilik yapiyo :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
AZ ÖNCE GOOGLE CHROME'U KURDUM.INTERNET EXPLORER'İ KULLANARAK.BU HABERİ GÖRMEDEN ÖNCE.TAM ÜSTÜNE GELDİ:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kraaz 7 yıl
Opera yı 5.00 versionundan beri kullaniyorum. 2000 senesinde cıkmıstı, o zaman bile iyidi, şimdi ise cok iyi , hele şu an Opera Next (12 version) kullaniyorum.Bu da cok iyi.
Opera ya alışınca adam başkasına bakmiyor.Cok rahat bir browser.Da ne tanıtım yapıldı ne reklam ne destek verildi.Kendi yağında kavruluyor.
Bu arada Opera ilk, Maxthon 3 ikinci tercihim , ondan sonra diğerleri gelir.
Sahi orda Maxthon 3 niye yok browser olarak.O da cok iyidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 7 yıl
firefox son sürümleriyle tekrar kendine bağladı. her şekilde daha kullanışlı chrome'a göre. chrome'un şu market tarzı şeyi de iyi bir atılım. firefox'un eklenti çeşitliliği hala çok iyi. tek sorunu windows 8'de tuşların şekli şemali kayıyor. ama yakında onu da düzeltirler.
ve internet explorer ile dalga geçenler son sürümlerini kullanmalı bence. son sürümü çok kullanışlı ie'nin. tabii firefox ve chrome'a yetişmesi için baya bi ekmek yemesi lazım ama ie de toparlanıyor.
opera'ya gelince. bence opera sadece mobil tarayıcı yapsın. hala bir çok sayfayı yamuk yumuk gösteriyor. arada kullanayım diyorum, olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
firefox bana göre hız konusunda ve uygulama çokluğu açısından 1 numara
chrome hız konusunda firefox ile aynı seviyeye geldiğini de kabul etmek gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5494 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Tarayıcılar, chrome ve
3 etiket daha Firefox opera safari
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Ön inceleme: LG Optimus 4 HD, Optimus Vu, LG Optimus 3D Max, LG L3, L5 ve L7 video inceleme 7 yıl 1e1:Haber - 02 Mart/2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" video 7 yıl MWC: HTC One ailesi One X, One XL ve One S video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim