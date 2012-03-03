StatCounter : Internet Explorer düşüşte, Chrome yükselişe devam ediyor

İnternet tarayıcıları dünyasının nabzını tutan analiz şirketlerinden StatCounter Aralık 2011-Şubat 2012 arasındaki hareketliliği yeni raporunda kamuoyu ile paylaştı.





Rapora bakıldığında Internet Explorer tarayıcısının düşüşüne devam ettiği görülüyor. Ocak ayından bu yana 2 puanlık daha düşüş gösteren IE, yüzde 35.75 pazar payına geriledi. Chrome ise yükselişine devam ediyor. Ocak ayından bu yana 1 puan artan Chrome, yüzde 29.84 seviyesine çıktı ve Firefox ile farkı açtı. Firefox fazla bir hareketlilik yaşamadığı için halen yüzde 24.88 seviyesinde seyrediyor. Hareketlilik yaşamayan diğer iki tarayıcıdan Safari yüzde 6.77 oranında, Opera ise yüzde 2.02 oranında seyrediyor.





Bilindiği gibi tahminler Chrome tarayıcısının IE'yi yıl sonuna doğru yakalayacağı veya geçeceği noktasında birleşiyor. Grafikler de bunu doğrular nitelikte.





Mobil platformlarda ise Android tarayıcısının yükselişini görüyoruz. Ocak ayından bu yana yaklaşık 1 puan artan Android tarayıcısı yüzde 22.67 seviyesinde. Yaklaşık 2 puan düşen Opera ise yüzde 21.7 dolaylarında. iPhone Safari tarayıcısı yüzde 21.6 oranına sahip. iPod touch Safari tarayıcısı ise yüzde 4.3 oranında. iOS Safari oranı ise toplamda yüzde 25.8 ile ilk sırada sayılabilir.





Düşüşte olan Nokia internet tarayıcısı yüzde 11.24 oranına geriledi. BlackBerry tarayıcısı yüzde 6.53, UC Browser yüzde 5.9, NetFront yüzde 2.61, Dolphin tarayıcısı ise yüzde 1 oranına sahip.