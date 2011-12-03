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StatCounter verilerine göre Chrome, Firefox'u geride bıraktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
1
61
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerin en kıyasıya rekabetinin yaşandığı internet tarayıcı pazarında IE, Firefox ve Chrome sürekli mücadele halinde. Chrome ile Firefox arasındaki ikincilik yarışının iyice kızıştığı bu dönemde yayınlanan bir rapor Google'ı oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

StatCounter tarafından hazırlanan rapora göre Kasım 2010-Kasım 2011 dönemine ait bir yıllık sürede Internet Explorer yüzde 40.63'e düşerken Chrome yüzde 25.69 ile ikinciliğe yükseldi. Geride bıraktığı Firefox ise yüzde 25.23'te kaldı. Safari yüzde 5.92, Opera yüzde 1.82 ile oldukça gerilerde yarışa devam ediyor.

Ülkemizdeki kullanım oranlarına bakıldığında ise IE yüzde 50.05, Chrome yüzde 34.23, Firefox yüzde 14.31 şeklinde sıralanıyor. Türk internet kullanıcıları Chrome'u daha fazla benimsemiş gibi görünüyor ve bu oran Google'ın anavatanı ABD içerisindeki orandan bile iki kat daha fazla. Ayrıca dünyada çok az sayıda ülkede Chrome açık ara ikinci.

Firefox'un açık kaynak tarayıcı sloganıyla piyasaya girmesi Internet Explorer'ı bitireceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak özellikle RAM tüketimi ve çökmeler konusunda bekleneni verememesi bu hatalardan tamamen arınmış olarak pazara 2009 yılında giren Chrome'u ikinciliğe kadar çıkardı.

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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen spaydix
spaydix

opera apple gibi çok pahalı az kesime hitap ediyor :D

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Batuist 8 yıl
chrome gerçekten hızlı olmasına karşın eklenti yüklediğiniz zaman bir firefox gibi stabil ve mükemmel çalışmıyor eklenti özellikleri... mouse gestures eklentisi yükledim durduk yere abuk subuk fare hareketlerini kendi kendine imleci takip edip çizim yapıyor.. sürükle bırak eklentisi yükledim istediğim etkinliği atayamıyorum.. tamam gerçekten çok hızlı ama bir ferrariyi çöl yolunda kullanmaya kalkarsanız hiçbiryere gidemezsiniz.. iki eklenti yüklüyorsunuz tarayıcı sapıtıyor. daha yavaş olmasına rağmen yine firefoxa mecburi dönüş yaptım.. ayrıca haberi yazan vatandaşın hiç firefox kullanmadığından eminim nasıl bir karalama yapmaktır yazının sonundaki öyle.. bir insan cehaletini anca bu kadar mı cesurca ortaya koyabilir hayret ettim.. cahil cesareti kavramı canlı canlı şahit olun.. 5 sene öncenin firefoxunu anlatıyor.. pes doğrusu...
chrome gerçekten hızlı olmasına karşın eklenti yüklediğiniz zaman bir firefox gibi stabil ve mükemmel çalışmıyor eklenti özellikleri... mouse gestures eklentisi...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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SiyahLimm 7 yıl
Teknik olarak Firefox'un üzerine hiç bir tarayıcının geçeçeğini sanmam bunun akabinde Türk milletinin genelde standar bir kullanıcı kitlesi olduğunu düşünebiliriz mesela internet girsin hızlı açsın yeter düşüncesinde oldugumuz için Chrome bize ideal gelebilir ama işin kurdu olmuş yıllarca net kullanan kişilerin bilgisayardan anlıyanların ben genelde Chrome kullanacagını sanmıyorum bunun belli başlı nedenleri bu forum üzerinde tartışıldı durdu. bu sebeblede herkesin ihtiyaclarına göre hitap ve tatmin ettiği tarayıcıyı kullanabilme gibi özgür bir durumu mevcut işi özetlersek

Teknik ve Detaylar için = FİREFOX
Standart ve Sıradanlık için = Chrome
Teknik olarak Firefox'un üzerine hiç bir tarayıcının geçeçeğini sanmam bunun akabinde Türk milletinin genelde standar bir kullanıcı kitlesi olduğunu düşünebili...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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anybizsoft 7 yıl
chrome nini yükselişi normal çoğu programda ister istemez kurulum yaptırıyor varsayılan tarayıcı olup çıkıyor. zaten halen ie nin en çok kullanılmasındaki sebepte windowsla beraber geliyor olması. Firefox'ta Modify PDF,PDF Modifier ?Firefox'ta donanimhaber forumda cevaplanan mesajlarımda üstteki 10 konuyu açtım Firefox'taki sıcaklık How to Modify PDF?
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evo5558 7 yıl
crome kısa bir süre kullandım, sonra firefoxsa geri döndüm, harddiskim biraz ufaktı denediğim sırada toplam boyuta baktığımda nerdeyse 1 gb alan kayıptı, tüm klasörlere tek tek baktım, crome 1 gb alana geçmiste gezilen sayfaların tamamını kaydetmiş. Bunu görünce anında sildim crome. Şu anda durum nedir bilmiyorum ama firefox'su sürekli kullanmama ragmen 350 mb yer kaplarken crome kısa zamanda 1 gb yer kaplaması çok saçma bence. Crome kullanan üyeler hdd de ne kadar yer kapladığını buraya yazabilir mi acaba?
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sonalp 7 yıl
mümkünse bu Ekrem kardeşimiz haber yazmasın yada taraf olmasın...
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algkmn 7 yıl
Önceden birkaç konuda daha görmüştüm ama yazmak istememiştim. Bazı arkadaşlar elma ile armutu karıştırıyor.

firefox sürekli güncelleme çıkarıyor diye şikayet ediyor millet :)

en.wikipedia.org/... (changelog'u görebilirsiniz)

görüldüğü gibi firefox hızlı geliştirme programı uyguluyor. 6 haftada bir yeni versiyon çıkartıyorlar ve çıkaracaklar. Planlanan en son güncelleme Firefox 11 (Nightly) 13 Mart 2012'de release edilecek.

genel olarak html5 ve css3 altyapısı hazırlanıyor. ayrıyetten halen büyük bir problem olan bellek yönetimi ile alakalı geliştirmeler yapılıyor.

son olarak bende firefox kullanıyorum.

sebepleri ise bir yazılımcı olarak kullandığım eklentiler ve reklam engelleme araçları vs.

bu eklentiler sayesinde zamandan ve emekten tasarruf ediyorum.

kolay gelsin.
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eldblo 7 yıl
walla firefox 6.0 a kadar bende fox fanıydım ama helal olsun güzelim tarayıcının içine edebilmişler
şimdi opera diyorum fare eklentisi yeter :)
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2smoke 7 yıl
Chorme kullanmayanlar hep (-) de nasıl iş ise :), abicim kullanın yahu biz size bişey demiyoruz ki zaten.
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radiko1 7 yıl
Chrome bir denedim bir daha diğerlerini açmadım..
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DemirAtlı 7 yıl
chrome, firefox un tırnağı olamaz.Bukadar.
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comm 7 yıl
Tüm tarayıcıları kullandım bence en iyisi Opera örneğin Firefox Opera'ya göre işlemcinin daha fazla ısınmasına neden oluyor.Ayrıca Opera'daki sayfa zoom özelliği sayesinde wireless klavye ve fare ile yatağınıza uzanarak bile görme sorunu yaşamadan sörf yapabilirsiniz
Daha bir sürü kullanım rahatlığı var
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janparey 8 yıl
@2smoke
Bağlantıya bir gözat istersen tarayıcı sadece web sayfasını karşına koyan program değildir.Birçok bilinçli kullanıcı için birçok kıstas vardır tarayıcı seçimini etkileyen.http://html5test.com/
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2K 8 yıl
Eskiden favori browser'ım Firefox du sonra Firefox ne yapmaya çalıştı bilmiyorum ama kalas bir browser'a dönüştü zamanla sürekli yeni sürüm çıkartmaya başladı bende Chrome'a geçtim ve şu an Firefox'u eklentileri için kullanıyorum sadece.
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2smoke 8 yıl
can_66

@2smoke
Bağlantıya bir gözat istersen tarayıcı sadece web sayfasını karşına koyan program değildir.Birçok bilinçli kullanıcı için birçok kıstas vardır tarayıcı seçimini etkileyen.http://html5test.com/

Yapma arkadaşım, ben bunları geçeli yıllar oldu. Bu tarz test sayfalarının sonuçları bana küçük gelir 3-5 beden. Şimdi vermişin sayfayı, Firefox 315 Chrome 343 puan alıyor. Bu mudur yani.

Piyasa da adam gibi html5 site yokken, olsa bile o sayfadaki kriterlerin sadece 3-5 ini bize sunarken, sen bununlan mı bilinçli kullanıcı olduğunu sanıp aklınca bana laf sokuyorsun. Bilinçli kullanıcysan git google a, tarayıcının toolbarındaki simgelerin yerinin değiştirilebilir olmasını istiyoruz de. Kendi forumlarında 3 senedir bundan yakınlar insanları sallamadılar çünkü. Onu yaparlarsa yapmalarını istediğim 1500 tane şey daha var.
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Batuist 8 yıl
chrome gerçekten hızlı olmasına karşın eklenti yüklediğiniz zaman bir firefox gibi stabil ve mükemmel çalışmıyor eklenti özellikleri... mouse gestures eklentisi yükledim durduk yere abuk subuk fare hareketlerini kendi kendine imleci takip edip çizim yapıyor.. sürükle bırak eklentisi yükledim istediğim etkinliği atayamıyorum.. tamam gerçekten çok hızlı ama bir ferrariyi çöl yolunda kullanmaya kalkarsanız hiçbiryere gidemezsiniz.. iki eklenti yüklüyorsunuz tarayıcı sapıtıyor. daha yavaş olmasına rağmen yine firefoxa mecburi dönüş yaptım.. ayrıca haberi yazan vatandaşın hiç firefox kullanmadığından eminim nasıl bir karalama yapmaktır yazının sonundaki öyle.. bir insan cehaletini anca bu kadar mı cesurca ortaya koyabilir hayret ettim.. cahil cesareti kavramı canlı canlı şahit olun.. 5 sene öncenin firefoxunu anlatıyor.. pes doğrusu...
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Azumi 8 yıl
Batuist

chrome gerçekten hızlı olmasına karşın eklenti yüklediğiniz zaman bir firefox gibi stabil ve mükemmel çalışmıyor eklenti özellikleri... mouse gestures eklentisi yükledim durduk yere abuk subuk fare hareketlerini kendi kendine imleci takip edip çizim yapıyor.. sürükle bırak eklentisi yükledim istediğim etkinliği atayamıyorum.. tamam gerçekten çok hızlı ama bir ferrariyi çöl yolunda kullanmaya kalkarsanız hiçbiryere gidemezsiniz.. iki eklenti yüklüyorsunuz tarayıcı sapıtıyor. daha yavaş olmasına rağmen yine firefoxa mecburi dönüş yaptım.. ayrıca haberi yazan vatandaşın hiç firefox kullanmadığından eminim nasıl bir karalama yapmaktır yazının sonundaki öyle.. bir insan cehaletini anca bu kadar mı cesurca ortaya koyabilir hayret ettim.. cahil cesareti kavramı canlı canlı şahit olun.. 5 sene öncenin firefoxunu anlatıyor.. pes doğrusu...

Yazdıklarınıza kesinlikle katılmıyorum öncelikle şunu belirtiyim ki Chrome fanatiği değilim bu sitede birşeyi savunmaya kalktığımızda hemen fanboy ilan edildiğimiz için söyleme gereği duydum. Chrome, ff, opera üçüde kurulu ağırlıklı olarak chrome kullansamda diğrelerinide zaman zaman kullanıyorum Chrome'u 10 eklentiyle birlikte kullanmaktayım hiç bir kasma, yavaşlama, sapıtma problemiyle karşılaşmadım. Bazı eklentiler sorunlu olabilir ama birkaç eklenti sorun çıkarıyor diye tarayıcıya sorunlu diyemezsiniz zira ff'de de sorunlu eklentiler yok değil ayrıca ff'de eklenti sayısı arttıkça tarayıcı hantallaşıyor özellikle açılış hızı hissedilir oranda yavaşlıyor.
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MarlonJD 8 yıl
Opera kullanıcıyım aynı anda chrome'da kullanırım :D ama Opera'da facebook ve bi kaç sitede ufak sorunlar yaşayabiliyorum.. Biraz daha beni sinir etmeye devam ederse silebilirim.. :D ama Operanın en çok kullandığım en beğendim özelliği hızlı Erişimde web sitelerini ekliyip kısa yol sağlaması harika bir şey..
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TIGERSHARK 8 yıl
opera çok güzel ama son sürümlerinde bir anormallik var mesala sayfaları yukarı aşşağı indirirken takılmalar donmalar özellikle bende 2 farklı bilgisayarda face ve cnnturk sayfalarında takılma yapıyor güncellemeler geliyor ama düzelme yok
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