StatCounter verilerine göre Chrome, Firefox'u geride bıraktı

Son dönemlerin en kıyasıya rekabetinin yaşandığı internet tarayıcı pazarında IE, Firefox ve Chrome sürekli mücadele halinde. Chrome ile Firefox arasındaki ikincilik yarışının iyice kızıştığı bu dönemde yayınlanan bir rapor Google'ı oldukça sevindirecek gibi görünüyor.





StatCounter tarafından hazırlanan rapora göre Kasım 2010-Kasım 2011 dönemine ait bir yıllık sürede Internet Explorer yüzde 40.63'e düşerken Chrome yüzde 25.69 ile ikinciliğe yükseldi. Geride bıraktığı Firefox ise yüzde 25.23'te kaldı. Safari yüzde 5.92, Opera yüzde 1.82 ile oldukça gerilerde yarışa devam ediyor.





Ülkemizdeki kullanım oranlarına bakıldığında ise IE yüzde 50.05, Chrome yüzde 34.23, Firefox yüzde 14.31 şeklinde sıralanıyor. Türk internet kullanıcıları Chrome'u daha fazla benimsemiş gibi görünüyor ve bu oran Google'ın anavatanı ABD içerisindeki orandan bile iki kat daha fazla. Ayrıca dünyada çok az sayıda ülkede Chrome açık ara ikinci.





Firefox'un açık kaynak tarayıcı sloganıyla piyasaya girmesi Internet Explorer'ı bitireceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak özellikle RAM tüketimi ve çökmeler konusunda bekleneni verememesi bu hatalardan tamamen arınmış olarak pazara 2009 yılında giren Chrome'u ikinciliğe kadar çıkardı.