Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı

Valve, merakla beklenen Steam Ay Takvimi Yeni Yılı indirimlerini başlattı. İndirimler 11 Şubat akşamına kadar devam edecek. Buradan indirim sayfasına göz atabilirsiniz.
Bu seneki Ay Takvimi Yeni Yılı indirimlerinde Steam ayrıca ikinci bir kampanya daha başlattı. 11 Şubat'a kadar 60 TL ve üzeri bir alışveriş yapmanız halinde sepette ekstra 10 TL daha indirim uygulanacak. Bu kampanya yalnızca bir kereyle sınırlı.
İndirimlerden bazıları:
Tekken 7 %50 indirimle 59,50 TL
Far Cry 5 %75 indirimle 77,25 TL
Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
Life is Strange 2 %50 indirimle 11,99 TL
Batman: Arkham Knight %75 indirimle 14,75 TL
Monster Hunter: World %34 indirimle 131,34 TL
Jurassic World: Evolution %74 indirimle 53,50 TL
Pathfinder: Kingmaker %25 indirimle 45,75 TL
The Talos Principle %85 indirimle 8,85 TL
Assassin's Creed Odyssey %50 indirimle 154,50 TL
Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
Sniper Elite 4 %80 indirimle 17,80 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
NBA 2K19 %67 indirimle 65,67 TL
Fallout 4 %50 indirimle 66,50 TL
https://store.steampowered.com/sale/lunar2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu seneki Ay Takvimi Yeni Yılı indirimlerinde Steam ayrıca ikinci bir kampanya daha başlattı. 11 Şubat'a kadar 60 TL ve üzeri bir alışveriş yapmanız halinde sepette ekstra 10 TL daha indirim uygulanacak. Bu kampanya yalnızca bir kereyle sınırlı.
İndirimlerden bazıları:
Tekken 7 %50 indirimle 59,50 TL
Far Cry 5 %75 indirimle 77,25 TL
Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
Life is Strange 2 %50 indirimle 11,99 TL
Batman: Arkham Knight %75 indirimle 14,75 TL
Monster Hunter: World %34 indirimle 131,34 TL
Jurassic World: Evolution %74 indirimle 53,50 TL
Pathfinder: Kingmaker %25 indirimle 45,75 TL
The Talos Principle %85 indirimle 8,85 TL
Assassin's Creed Odyssey %50 indirimle 154,50 TL
Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
Sniper Elite 4 %80 indirimle 17,80 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
NBA 2K19 %67 indirimle 65,67 TL
Fallout 4 %50 indirimle 66,50 TL
https://store.steampowered.com/sale/lunar2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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