Steam, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor

PC oyunculuğu denince akla gelen ilk isimlerden birisi Steam oluyor. Dev oyun platformu dönem dönem yaptığı büyük indirimlerle ve geniş kullanıcı kitlesiyle her zaman aktif kalmaya devam ediyor. Platformun geliştirici forumunda ortaya çıkan yeni bir ekran görüntüne göre Steam artık Bitcoin ile ödeme almaya hazır.

Sızdırılan açıklamada Valve, Bitcoin'in bir çok ülkede ve platformda yaygın bir ödeme aracı haline gelmesinden bahsediyor, açıklamanın devamında ise Bitcoin ile alışverişin nasıl yapılacağına ilişkin bazı detaylar paylaşılmış.

Örnek olarak Steam'den 90 TL'lik bir oyun satın alacaksınız ve bu oyunun parasını Bitcoin ile ödemek istiyorsunuz. Yeni ödeme sisteminizde Steam bu ücreti günlük kur üzerinden otomatik olarak Bitcoin değerine çevirecek ve sizden ödemeyi bu şekilde alacak. Ödeme Valve'a ulaştığında ise Bitcoin olarak değil de bölgeye göre çevrilmiş para biriminde ulaşacak.

Ödemeleri asla direk Bitcoin olarak almayacağını ve Bitcoin saklamayacağını belirten şirket yine de bu para birimine sahip kullanıcılara kolaylık sunmuş oluyor. Yeni ödeme metodunun ne zaman aktif olacağı şimdilik bilinmiyor.

http://www.tweaktown.com/news/51781/steam-start-accepting-bitcoin-valid-payment-option/index.html