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Steam, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor

Steam, PC oyuncularını buluşturan en büyük platformlardan birisi. Bu büyük platform şimdi daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için Bitcoin ile ödeme kabul etmeye hazırlanıyor.
3 yıl
4,3b
1
9
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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PC oyunculuğu denince akla gelen ilk isimlerden birisi Steam oluyor. Dev oyun platformu dönem dönem yaptığı büyük indirimlerle ve geniş kullanıcı kitlesiyle her zaman aktif kalmaya devam ediyor. Platformun geliştirici forumunda ortaya çıkan yeni bir ekran görüntüne göre Steam artık Bitcoin ile ödeme almaya hazır.
Sızdırılan açıklamada Valve, Bitcoin'in bir çok ülkede ve platformda yaygın bir ödeme aracı haline gelmesinden bahsediyor, açıklamanın devamında ise Bitcoin ile alışverişin nasıl yapılacağına ilişkin bazı detaylar paylaşılmış.
Örnek olarak Steam'den 90 TL'lik bir oyun satın alacaksınız ve bu oyunun parasını Bitcoin ile ödemek istiyorsunuz. Yeni ödeme sisteminizde Steam bu ücreti günlük kur üzerinden otomatik olarak Bitcoin değerine çevirecek ve sizden ödemeyi bu şekilde alacak. Ödeme Valve'a ulaştığında ise Bitcoin olarak değil de bölgeye göre çevrilmiş para biriminde ulaşacak.
Ödemeleri asla direk Bitcoin olarak almayacağını ve Bitcoin saklamayacağını belirten şirket yine de bu para birimine sahip kullanıcılara kolaylık sunmuş oluyor. Yeni ödeme metodunun ne zaman aktif olacağı şimdilik bilinmiyor.

http://www.tweaktown.com/news/51781/steam-start-accepting-bitcoin-valid-payment-option/index.html Yorum Yaz
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Dovahkiin 3 yıl en beğenilen
Mesut Çevik bitcoin ölüyor bitcoin bitiyor diyordu demek ki öyle değilmiş. Böyle yaratıcı fikirler kendine her zaman yer bulur.
1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 3 yıl
Uyan Turk gencligi bitcoin cilginligi yayiliyor...Artik turkiyenin uyanmasi lazim gelecegin parasi parildiyor ve her gecen gun yayiliyor gucleniyor
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Seyrim 3 yıl
Boş ver bitcoini sen indirimden haber ver.. :)
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acbold 3 yıl
.kök
Ben bu bitcoin işini hala anlayamadım. Kim ne hesaplıyor, üretilen şey ne yazılım mı ? internette herhangi bir bilgi yok. Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.

Sanırım burasıydı donanımhaber de yayınlanmıştı haberleri. Medya da aktif bir site. Açıklamalar yer alıyor.
btcturk.com/...
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TaymekHoldem 3 yıl
ezberrrrrrrrrrrrrr
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.kök 3 yıl
Ben bu bitcoin işini hala anlayamadım. Kim ne hesaplıyor, üretilen şey ne yazılım mı ? internette herhangi bir bilgi yok. Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
az parakaldırmadık bitcoinle
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sangreal_1905 3 yıl
Sistemleri kurun kazı çalışmalarına başlansın
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Dovahkiin 3 yıl en beğenilen
Mesut Çevik bitcoin ölüyor bitcoin bitiyor diyordu demek ki öyle değilmiş. Böyle yaratıcı fikirler kendine her zaman yer bulur.
1 Yanıt Yanıtla +17
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umut_baris 3 yıl Dovahkiin
Dovahkiin

Mesut Çevik bitcoin ölüyor bitcoin bitiyor diyordu demek ki öyle değilmiş. Böyle yaratıcı fikirler kendine her zaman yer bulur.


Bitcoin mi yaratıcı? Arka kapılarında ne döndüğü belli olmayan, kirli bir servis.
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