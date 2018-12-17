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Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak?

Uzun süredir dört gözle beklenen Steam Kış İndirimleri'nin başlangıç tarihi belli oldu. Steam Kış İndirimleri'nin başlangıçına sayılı günler kaldı. Pek çok oyunun büyük oranda indirime girmesi bekleni
5 ay
8,8b
1
5
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PC oyuncularının merakla beklediği Steam Kış İndirimleri’nin tarihi belli oldu. Steam Kış İndirimleri 20 Aralık’ta başlayacak, 3 Ocak’ta bitecek.

Kasım’ın sonunda başlayan Steam Güz İndirimleri, kullanıcıları tatmin etmemişti. Oyuncuların Kış İndirimleri’nden beklentileri yüksek. Oyun almayı düşünüp aylardır bu indirimin başlamasını bekleyenler var.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu seneki Kış İndirimleri’nin de, yılın en büyük indirimlerine sahne olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl, büyük oyunlarda yüzde 90’a varan indirim yapılmıştı. Umarız indirimler tatmine edici seviyede olur.

Bu sene hangi oyunların indirime gireceğini görmek için 20 Aralık tarihini, yani indirimlerin başlamasını beklememiz gerekiyor. İndirimler saat 20.00’de başlayacak.

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Cute Hentai 5 ay
Cüzdanların korkulu rüyası Steam !!

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Pizza Steve 5 ay
Haberde saat olarak 20 denmiş fakat 21 de başlar. Biliyorsunuz, sürekli utc +3 de kaldığımız için kış döneminde avrupayla aramızdaki saat farkı 1 saat daha artıyor.
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estf 5 ay
arkadaşlar 2005 yılı öncesi çıkmış oyun alacaksanız gog.comdan alın tavsiye ederim
steam'e göre ciddi artıları var
+eski oyunlar windows 10a göre optimize ediliyor, steamdaki gibi çalışmama derdi yok (steamdan cossacks aldım windows 10da açılmıyor, aynısını gogdan aldım sorunsuz çalışıyor)
+oyunlar kopya korumasız, herhangi pcye direk kuruyorsunuz internet vs olmadan yükleyip oynuyorsunuz
eksileri ise
-oyunlar indirim olmadığı zamanlarda daha pahalı
gogda normal fiyatlar 5-10 dolar, indirimde 1-4 dolar arası
-steamdaki her oyun yok
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Fuat.Kamis 5 ay
7 saatte bir mi ne olan flaş indirimler gelsin yeter.. Neydi o günler saatin alarmını kurar oyun almaya kalkardık!
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