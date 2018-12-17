Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak?

PC oyuncularının merakla beklediği Steam Kış İndirimleri’nin tarihi belli oldu. Steam Kış İndirimleri 20 Aralık’ta başlayacak, 3 Ocak’ta bitecek.

Kasım’ın sonunda başlayan Steam Güz İndirimleri, kullanıcıları tatmin etmemişti. Oyuncuların Kış İndirimleri’nden beklentileri yüksek. Oyun almayı düşünüp aylardır bu indirimin başlamasını bekleyenler var.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu seneki Kış İndirimleri’nin de, yılın en büyük indirimlerine sahne olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl, büyük oyunlarda yüzde 90’a varan indirim yapılmıştı. Umarız indirimler tatmine edici seviyede olur.

Bu sene hangi oyunların indirime gireceğini görmek için 20 Aralık tarihini, yani indirimlerin başlamasını beklememiz gerekiyor. İndirimler saat 20.00’de başlayacak.

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