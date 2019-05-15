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Steam Yaz İndirimleri 2019 tarihleri sızdırıldı

Steam Yaz İndirimleri 2019 için tarihler sızdırıldı. Bu yılın yaz indirimleri 25 Haziran'da Türkiye saatiyle 20.00'da start verecek ve 9 Temmuz'da sona erecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,1b
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14
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Steam'in yılın en büyük indirimlerini barındıran geleneksel Yaz İndirimleri, bu sene de PC oyuncuları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. SteamCN ve SteamDB tarafından bugün verilen bilgilere göre 2019 Yaz İndirimleri'nin tarihleri nihayet ortaya çıktı.

Yaz İndirimleri bu yıl 25 Haziran'da başlayacak ve 9 Temmuz'da sona erecek. Türkiye saatiyle 25 Haziran'da 20.00'da kampanya start verecek. İki haftalık süreçte milyonlarca oyunda %90'a varan büyük indirimlerin yapılması ve popüler birçok yapımın uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.

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Usbehci 3 hf. en beğenilen
Yıllardır güzel indirim olmuyor, genel kanı da bu yönde. Bir kaç bağımsız dışında belki korsanlık günlerimden kalma oyunları alırım, hepsi bu. Hiç heyecanlanmıyorum eskisi gibi.
Yıllardır güzel indirim olmuyor, genel kanı da bu yönde. Bir kaç bağımsız dışında belki korsanlık günlerimden kalma oyunları alırım, hepsi bu. Hiç heyecanlanmıy...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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Hacxtr 3 hf.
%90 lık bir indirim olacak oyun sanmıyorum. 5 yıl önce çıkmış bir oyunu hala güncel bir fiyat belirleyip satıyor. Alıp bunu olması gereken fiyatına indirir. Bizde kütüphane çoğalsın diye alır indiririz artık. Yapsın bakalım gta da ya da diğer oyunlarda indiriö. %90 da yapmasın %30 bile yapamazlar.
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Haber görselinde kullanılan GIF, hissettiklerimizi açıklamaya yetiyor
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labtek38 3 hf.
Tarihler değil oranlar önemli.
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Cute Hentai 3 hf.
Valve ve yapımcılar her zaman aynı oranda indirim uyguluyor. Değişen tek unsur türk parasının günden güne değerini yitirmesi.
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Askaparta 3 hf.
Haber sızıyor da indirim haberleri içimizi sızlatıyor, öylece bakıyoruz. Bindirimde indirim, beni yolda indirin.
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gowlet 3 hf.
Bari PC’ye alalım...
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bkaakco 3 hf.
Zaten hep aynı haftada oluyor.
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SonSamsunlu 3 hf. bkaakco
Peki.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
önce yorumları okudum hadi pek inandırıcı gelmedi, 23. dk diyalogunda gülmekten altıma ..! :)


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Usbehci 3 hf. en beğenilen
Yıllardır güzel indirim olmuyor, genel kanı da bu yönde. Bir kaç bağımsız dışında belki korsanlık günlerimden kalma oyunları alırım, hepsi bu. Hiç heyecanlanmıyorum eskisi gibi.
4 Yanıt Yanıtla +18
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MrKattchup 3 hf. Usbehci
Eskiden geceden beklerdik hangi oyun ne kadara düşecek merak ederdik, şimdi her şey belli indirimler de o kadar flash değil size katılıyorum.
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Farwynd 3 hf. Usbehci
Dostum keşke Valve eskisi gibi güzel indirim yapmıyor olsa :) Durum çok vahim. Döviz yüzünden bize öyle geliyor. Ben 6-7 sene önceki Steam Yaz İndirimlerinden haftalık lise harçlığım ile birden fazla oyun alırdım. Hatırlıyorum da 20-40 lira seviyesine düşerdi ilk senesinde AAA oyunlar. Şimdi düşse düşse 100 üstü seviyeye düşüyor o da indirim etkisi yaratmıyor tabii.
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İlke Kurtlutepe 3 hf. yeni yorumcu Usbehci
Birkaç yıldır 'güzel indirim' olmamasının sebebi zaten türkiye de oyunların normal olması gerekenden çoook daha ucuza satılması. Aklı olan yayıncı daha da düşürmek istemez tabii ki.
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