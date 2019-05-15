Steam Yaz İndirimleri 2019 tarihleri sızdırıldı

Steam'in yılın en büyük indirimlerini barındıran geleneksel Yaz İndirimleri, bu sene de PC oyuncuları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. SteamCN ve SteamDB tarafından bugün verilen bilgilere göre 2019 Yaz İndirimleri'nin tarihleri nihayet ortaya çıktı.



Yaz İndirimleri bu yıl 25 Haziran'da başlayacak ve 9 Temmuz'da sona erecek. Türkiye saatiyle 25 Haziran'da 20.00'da kampanya start verecek. İki haftalık süreçte milyonlarca oyunda %90'a varan büyük indirimlerin yapılması ve popüler birçok yapımın uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.