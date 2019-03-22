Steam kütüphanesinin tasarımı nihayet değişiyor

https://kotaku.com/steam-libraries-are-getting-an-overhaul-1833473185

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Valve, Steam'in kütüphane sayfasında nihayet bir tasarım değişikliğine gidiyor. Dün 2019 Oyun Geliştiricileri Konferansı'na katılan Valve'nin arayüz tasarımcısı Alden Kroll, yeni dizaynı ilk kez ortaya çıkardı. Yayınlanan görüntülerde kütüphane sayfasının eskiye oranla çok daha kullanışlı bir hale getirildiğini görüyoruz.-Arkadaşlar listesini şimdi kütüphane sayfasında sağ sütünda görebiliyoruz.-Sayfanın orta kısmında büyük oyun görselleri dikkat çekiyor. Son oynadığınız oyunlar üst tarafta gösterilecek. Hemen altında ise güncelleme bekleyen oyunlar yer alıyor. En altta da oyun kütüphanenizi tamamıyla görebileceksiniz.-Sol sütünda ise eskisi gibi yine oyunların isimleriyle yer aldığı bir liste görülüyor. Ancak Valve buraya da kullanışlı olabilecek birkaç bazı yenilik getirmiş.Alden Kroll gerçekleştirdiği sunumda sol sütüna eklenen etiketler özelliğine dikkat çekti. Etiketler ile birlikte oyunlarınızı isteğinize göre kategorileştirebileceksiniz. Yani artık eskisi gibi 100 farklı oyunu alt alta görmeniz gerekmeyecek.Valve son olarak oyunların kütüphanedeki kendilerine özel sayfalarında da tamamıyla bir tasarım değişikliğine gitmiş. Aşağıda CS: GO oyunun örnek sayfası görülüyor. Oyunla ilgili gerçekleşen son etkinlikler, oyuna getirilen yeni güncellemeler, arkadaş etkinlikleri gibi birçok şey bu kısımda görülebilecek.Yeni kütüphane tasarımının ne zaman kullanıma açılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak PC Gamer'a konuşan Valve yetkilileri önümüzdeki yaz aylarında açık beta testlerinin başlayacağını söylemiş.