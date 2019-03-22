Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steam kütüphanesinin tasarımı nihayet değişiyor

Steam'in artık eskimiş tasarımıyla eleştiriler alan kütüphane sayfası nihayet değişiyor. Valve, dün gerçekleştirilen bir konferansta yeni tasarımı ilk kez tanıttı.
2 ay
5,1b
1
21
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Valve, Steam'in kütüphane sayfasında nihayet bir tasarım değişikliğine gidiyor. Dün 2019 Oyun Geliştiricileri Konferansı'na katılan Valve'nin arayüz tasarımcısı Alden Kroll, yeni dizaynı ilk kez ortaya çıkardı. Yayınlanan görüntülerde kütüphane sayfasının eskiye oranla çok daha kullanışlı bir hale getirildiğini görüyoruz.

Yeni tasarımda dikkat çeken noktalardan bazıları şöyle:

-Arkadaşlar listesini şimdi kütüphane sayfasında sağ sütünda görebiliyoruz.
-Sayfanın orta kısmında büyük oyun görselleri dikkat çekiyor. Son oynadığınız oyunlar üst tarafta gösterilecek. Hemen altında ise güncelleme bekleyen oyunlar yer alıyor. En altta da oyun kütüphanenizi tamamıyla görebileceksiniz.
-Sol sütünda ise eskisi gibi yine oyunların isimleriyle yer aldığı bir liste görülüyor. Ancak Valve buraya da kullanışlı olabilecek birkaç bazı yenilik getirmiş.

Alden Kroll gerçekleştirdiği sunumda sol sütüna eklenen etiketler özelliğine dikkat çekti. Etiketler ile birlikte oyunlarınızı isteğinize göre kategorileştirebileceksiniz. Yani artık eskisi gibi 100 farklı oyunu alt alta görmeniz gerekmeyecek.

Valve son olarak oyunların kütüphanedeki kendilerine özel sayfalarında da tamamıyla bir tasarım değişikliğine gitmiş. Aşağıda CS: GO oyunun örnek sayfası görülüyor. Oyunla ilgili gerçekleşen son etkinlikler, oyuna getirilen yeni güncellemeler, arkadaş etkinlikleri gibi birçok şey bu kısımda görülebilecek.

Yeni kütüphane tasarımının ne zaman kullanıma açılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak PC Gamer'a konuşan Valve yetkilileri önümüzdeki yaz aylarında açık beta testlerinin başlayacağını söylemiş. 


https://kotaku.com/steam-libraries-are-getting-an-overhaul-1833473185 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Galatas4ray 2 ay en beğenilen burrnn
Ben varım masaüstünde kalabalık yapmasın diye :) Bilgisayarımdaki klasörler bile düzenlidir hele masaüstü nizamidir herşey kalablık yapan bişe yok :D
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 2 ay
uygulamaya artık bir tab koysunlarda birden fazla pencere ile iş yapabilelim.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 1 ay
Sonunda bir değişiklik olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 1 ay
Değişse ne olur değişmese ne olur altı üstü oyna tuşuna basıyorum bitiyor. 2 saat kütüphaneyi inceleyen mi var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy Templar 1 ay
soldaki listedeki oyunlari gizleme secenegi gelse iyi olur. oynayip bitirdigim oyunlari gizle yapip listeden kaldirmak istiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 ay Holy Templar
Zaten var ancak açık bir şekilde yok, daha görünür şekilde yapabilirler. Oyuna sağ tık yaptıktan sonra kategorileri ayarla deyin, daha sonra bu oyunu kütüphanemden gizle deyip tamama basmak yeterli. Kütüphane sekmesinin üstüne fareyle gelince çıkan menüde en altta gizliler diye bir seçenek oluşacak. Oyunu tekrar göstermek için gizlilere girdikten sonra yine oyuna sağ tık yapıp kategorileri ayarla deyip bu sefer gizleme tikini kaldırmak gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VegetarianZombie 1 ay
Biraz daha değiştirilmeli, benim kanımca onca yıldan sonra madem dokunuyorsun baştan aşağı değişilmeli. Beni pek heyecanlandırmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan_0 2 ay
Steam can gerisi heyecan
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 2 ay
Gelince yorum yapmak daha doğru olacaktır. Gerçek şu ki arayüzün bütünlüğü açısından bu değişim şart. Sohbet ayrı, geri kalan ayrı tasarımda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
740turbowagon 2 ay
Mevcut haliyle gerçekten kullanışsız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 2 ay
uygulamaya artık bir tab koysunlarda birden fazla pencere ile iş yapabilelim.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elLbufFer 2 ay murdocklawless
Kesinlikle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 2 ay
Değişim iyidir 👍
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 ay
"nickname'ide değiştirme özelliği çok yakında geliyor inş !
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 ay SEO-Uzmanı
Dota2'de bu özellik zaten var. İşin güzeli Oyun nicki olarak da güncelleniyor :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5077 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, steam ve
6 etiket daha Valve steam kütüphane Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Norveç, elektrikli taksileri için 'kablosuz sarj istasyonları' kuruyor 2 ay Razer Phone 3 için umut ışığı 2 ay Manyetik nano-problar kan içindeki hücreleri tespit edecek 2 ay Roccat aydınlatmalı Kova AIMO oyuncu faresini duyurdu 2 ay Intel’in yeni grafik ara yüzü indirmeye sunuldu 2 ay Land Rover, Evoque'u kopyalayan Çinli üreticiye açtığı davayı sonunda kazandı 2 ay Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı 2 ay Ford, elektrikli araçlar üretimine 850 milyon dolarlık yatırım yapacak 2 ay WhatsApp, gelen mesajın kaç kere iletildiğini gösterecek 2 ay LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları şarj olurken dezenfekte olacak 2 ay Android Go'lu telefon alınır mı? 2 ay Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı 2 ay Porsche Cayenne Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay Xiaomi, ekran üzerinden parmak izi sensörlü Android One telefon hazırlığında 2 ay Intel, 9. nesil mobil işlemcilerini Temmuz ayından önce piyasaya sürecek 2 ay Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı 2 ay BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar 2 ay Rus ordusu, silahlı robotlardan oluşan bir “kara birliği” oluşturmayı planlıyor 2 ay “Tacoma”, Humble Bundle’da ücretsiz 2 ay NATO'nun eski genel sekreteri, bir Blockchain şirketine danışman oldu 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Steam kütüphanesinin tasarımı nihayet değişiyor Sonraki Apple’ın TV servisi tahmin edildiği gibi olmayabilir 2 ay Intel de hile yapanların peşine düşüyor 2 ay Nokia telefonları yanlışlıkla Çin’e veri göndermiş! 2 ay Galaxy A90 modelinin çentiksiz ekranı doğrulandı 2 ay Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı 2 ay Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı 2 ay Disksiz Xbox One S’in çıkış tarihi belli oldu 2 ay WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor 2 ay 5G özellikli Samsung Galaxy S10, 5 Nisan'da satışa sunulacak 2 ay Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı 2 ay Oyun akış hizmeti sunan şirketler arasına Walmart da katılıyor 2 ay Volkswagen CEO'su açıkladı: Beetle'ın elektrikli versiyonunu üretme planımız yok 2 ay En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi 2 ay Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek 2 ay Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor 2 ay John Wick 3: Parabellum'un yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı 2 ay Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı 2 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu 2 ay Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim