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Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın yeni fragmanı yayınlandı

Usta yazar Stephen King'in sevilen eserlerinden birçok karakteri barındıracak olan Castle Rock'ın yeni fragmanı yayınlandı. Hulu tarafından hazırlanan dizi bu yıl yayınlanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Stephen King'in sevilen eserleri sinemaya ve televizyona uyarlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çıkan It, The Dark Tower, Gerald's Game, 1922, The Mist ve Mr. Mercedes'ten sonra bu yıl da Castle Rock izleyiciler ile buluşacak.
Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu tarafından hazırlanan Castle Rock, ismini usta yazarın birçok kitabında ve kısa hikayesinde kullandığı hayali kasabadan alıyor. Bir antoloji dizisi olan, yani her sezonunda farklı bir hikaye anlatılan Castle Rock'ta, usta yazarın sevilen eserlerinden aşina olduğumuz birçok karakter ve mekan yer alıyor.
Hulu tarafından yayınlanan yeni fragmanda da King hayranlarının aşina olduğu bu yer ve karakterlere gönderme yapılıyor. Örneğin dizinin ana karakteri, Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminde yer alan Shawshank Hapishanesi'nden aldığı bir haber sonrası Castle Rock'a dönüyor.
Daha önce bir diğer Hulu dizisi olan 11.22.63'te birlikte çalışan Stephen King ve J.J. Abrams'ı yeniden bir araya getirecek Castle Rock'ın senaryosunu Manhattan dizisi ile tanınan Sam Shaw ve Dusty Thomason kaleme alacak.
Dizinin başrollerinde André Holland, Melanie Lynskey, Sissy Spacek, Billy Skarsgård, Jane Levy ve Scott Glenn yer alıyor. Bu yılın en heyecan verici dizileri arasında yer alan Castle Rock, yaz aylarında yayınlanmaya başlayacak.

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EyeCoral 1 yıl
Bence sorun Hulu da veya uyarlamada değil Stephen King romanları kötü...Şahsen hiç beğenmiyorum, o yüzden de artık ne romanları ne filmleri ilgimi çekmiyor
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gxhero 1 yıl
İşin içinde hulu varsa şimdiden tırt veya ötesi olacaktır diyebilirim.
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WISDOM 1 yıl gxhero
gxhero
İşin içinde hulu varsa şimdiden tırt veya ötesi olacaktır diyebilirim.

bundan önce yine King'in kitabı olan 11.22.63'ü yapmıştı Hulu gayet güzeldi
tavsiyedir
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Grimaniel 1 yıl gxhero
the handmaid's tale ????
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strathmorea 1 yıl
Dark Tower gelmiş geçmiş en kötü Stephen King kitap uyarlaması film. Kitabın fanları tarafından resmen yok hükmünde bir rezaletti. Mesela 2005 yılındaki süperman filmini kimse bilmiyorsa ve yok sayılarak şimdiki süperman çekilmişse dark tower de ileride sağlam şekilde öyle çekilecek eminim.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Vikings sezon 5 bölüm 11 ne zaman çıkacak?
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WISDOM 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Vikings sezon 5 bölüm 11 ne zaman çıkacak?

eylül gibi muhtemelen
1 Yanıt Yanıtla +1
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