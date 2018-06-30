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Stephen King uyarlaması Firestarter'ı Fatih Akın yönetecek

Stephen King'in sevilen romanlarından Firestarter, sinemaya uyarlanıyor. Get Out ve Split gibi başarılı filmler ile tanınan Blumhouse'un yapımcılığını üstlendiği filmi Fatik Akın yönetecek.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Avrupa sinemasının en önemli isimlerinden Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Hollywood'a geçiş yapıyor. Bu yıl Altın Küre Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film ödülünü kazanan son filmi Paramparça (Aus dem Nichts) ile Hollywood'da adından söz ettiren Akın, Stephen King'in sevilen romanı Firestarter'ı sinemaya uyarlayacak.
Türkiye'de Tepki adıyla basılan Firestarter; zihin gücüyle ateş yakmasını ve kontrol etmesini sağlayan pirokinetik yeteneklere sahip olan ufak bir kızın hikayesini anlatıyor. Charlie'nin bu doğaüstü yeteneğinin The Shop olarak bilinen gizli bir örgütün dikkatini çekmesi, büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. King'in sevilen romanı daha önce 1984 yılında sinemaya uyarlanmıştı.
Fatih Akın yönetmenliğini üstlendiği Firestarter filminin senaryosunu Scott Teems (That Evening Sun, Rectify) kaleme alacak. Filmin yapımcılığını Universal Pictures, Blumhouse Productions ve Akiva Goldsman (The Dark Tower, A Beautiful Mind) üstlenecek.
Ünlü yapımcı Jason Blum'ın yapım şirketi olan Blumhouse Productions, son yıllarda çıkardığı Get Out, Split, Paranormal Activity ve Insidious gibi başarılı korku-gerilim filmleri ile bu janrın yeniden popüler hale gelmesine büyük katkı sağladı.

https://variety.com/2018/film/news/firestarter-fatih-akin-stephen-king-universal-blumhouse-1202852347/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 11 ay
Harika bir roman icin muhtesem bir yonetmen!! Cok heyecanlandim, haddim olmadan da gurur duydum.
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SEO-Uzmanı 11 ay
elin kurgusunu yerli malıymış gibi izlemek !
kim bilir şu an hindistanın yerli yönetmenine de
aynı bu ayağı çekiyorlardır. !
küresel kültür pazarı artık istediği gibi malını satamayınca
yerel isimlerle büyük coğrafyaları sanatsal olarak sömürmek için
en klasik yol bu olsa gerek !
hani bir sarkıcı vardı ! sözde düz çatıda şarkı söylüyordu !
dahası youtube'de aratınca aynı mavi odada çekilen şarkının arka planı
fotomontaj videolama olduğu ortaya çıktı !
o şarkının videosunu değilde !
hakiki orjinal ve kültürel yerelleşme olarak tüm dünyaya yerel bir yeri gösteren bir şarkı klibini paylaşmak daha güzel olur :D

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Kartal Göz 11 ay
Fatih Akın'ın elinden çıkacak olan Firestarter... İşte bu merak uyandırır.
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fhrstw 11 ay
İzleyip göreceğiz umarım batırmaz ne diyelim
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OverClocK1ng 11 ay
Daha çocukken okumuştum TEPKİ yi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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