Stephen King uyarlaması Firestarter'ı Fatih Akın yönetecek

Avrupa sinemasının en önemli isimlerinden Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Hollywood'a geçiş yapıyor. Bu yıl Altın Küre Ödülleri'nde yabancı dilde en iyi film ödülünü kazanan son filmi Paramparça (Aus dem Nichts) ile Hollywood'da adından söz ettiren Akın, Stephen King'in sevilen romanı Firestarter'ı sinemaya uyarlayacak.

Türkiye'de Tepki adıyla basılan Firestarter; zihin gücüyle ateş yakmasını ve kontrol etmesini sağlayan pirokinetik yeteneklere sahip olan ufak bir kızın hikayesini anlatıyor. Charlie'nin bu doğaüstü yeteneğinin The Shop olarak bilinen gizli bir örgütün dikkatini çekmesi, büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. King'in sevilen romanı daha önce 1984 yılında sinemaya uyarlanmıştı.

Fatih Akın yönetmenliğini üstlendiği Firestarter filminin senaryosunu Scott Teems (That Evening Sun, Rectify) kaleme alacak. Filmin yapımcılığını Universal Pictures, Blumhouse Productions ve Akiva Goldsman (The Dark Tower, A Beautiful Mind) üstlenecek.

Ünlü yapımcı Jason Blum'ın yapım şirketi olan Blumhouse Productions, son yıllarda çıkardığı Get Out, Split, Paranormal Activity ve Insidious gibi başarılı korku-gerilim filmleri ile bu janrın yeniden popüler hale gelmesine büyük katkı sağladı.

https://variety.com/2018/film/news/firestarter-fatih-akin-stephen-king-universal-blumhouse-1202852347/