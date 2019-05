Stephen King uyarlaması The Mist'in ilk fragmanı yayınlandı

Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in sevilen eserleri bir bir televizyona uyarlanmaya devam ediyor. Stephen King'in eserlerinden uyarlanan Under the Dome, Haven ve 11.22.63 gibi dizilere çok yakında The Mist de katılacak. Bu yaz izleyiciler ile buluşacak olan The Mist için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınlandı.

King'in en popüler hikayeleri arasında yer alan The Mist (Sis), bir anda esrarengiz bir sis ile kaplanan küçük bir kasabanın hikayesini anlatıyor. Bir yandan bu sis ile birlikte gelen tehlikeler ile mücadele eden kasaba sakinleri, bir yandan da kendi içlerinde çıkan sorunları halletmek zorunda kalacak. The Mist, 2007 yılında ünlü yönetmen Frank Darabont tarafından sinemaya da uyarlanmıştı.

The Mist'in başrollerinde Morgan Spector, Alyssa Sutherland, Gus Birney, Danica Curcic, Okezie Morro, Luke Cosgrove, Darren Pettie, Russell Posner, Dan Butler, Isiah Washington, Jr. ve Frances Conroy yer alıyor. Spike kanalı tarafından yayınlanacak dizinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu 22 Haziran'da başlayacak.

