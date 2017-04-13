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Stephen King uyarlaması The Mist'in ilk fragmanı yayınlandı

Stephen King'in en popüler eserlerinden biri olan ve daha önce sinemaya da uyarlanan The Mist (Sis) dizi oluyor. Bu yaz izleyiciler ile buluşacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
22
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in sevilen eserleri bir bir televizyona uyarlanmaya devam ediyor. Stephen King'in eserlerinden uyarlanan Under the Dome, Haven ve 11.22.63 gibi dizilere çok yakında The Mist de katılacak. Bu yaz izleyiciler ile buluşacak olan The Mist için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınlandı.
King'in en popüler hikayeleri arasında yer alan The Mist (Sis), bir anda esrarengiz bir sis ile kaplanan küçük bir kasabanın hikayesini anlatıyor. Bir yandan bu sis ile birlikte gelen tehlikeler ile mücadele eden kasaba sakinleri, bir yandan da kendi içlerinde çıkan sorunları halletmek zorunda kalacak. The Mist, 2007 yılında ünlü yönetmen Frank Darabont tarafından sinemaya da uyarlanmıştı.
The Mist'in başrollerinde Morgan Spector, Alyssa Sutherland, Gus Birney, Danica Curcic, Okezie Morro, Luke Cosgrove, Darren Pettie, Russell Posner, Dan Butler, Isiah Washington, Jr. ve Frances Conroy yer alıyor. Spike kanalı tarafından yayınlanacak dizinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu 22 Haziran'da başlayacak.

http://deadline.com/2017/04/the-mist-trailer-spike-series-stephen-king-1202067954/ Yorum Yaz
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nefendim 2 yıl en beğenilen
Demek bu yaz sisli geçecek haaa.. darbe meşazı yani... bildiğin SİBLİMEL maşaz bu... fragman ayağına bildiğin milletime göz dağı verme haaa; eyyy editör sen kimsin ya...


Bu millet ayakta, uyumaz yatakta; toplanın DH önüne...


ver mehteri ver mehteri...






(ertem şener mod off)
Demek bu yaz sisli geçecek haaa.. darbe meşazı yani... bildiğin SİBLİMEL maşaz bu... fragman ayağına bildiğin milletime göz dağı verme haaa; eyyy editör sen...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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brshr 2 yıl nefendim
nefendim

Demek bu yaz sisli geçecek haaa.. darbe meşazı yani... bildiğin SİBLİMEL maşaz bu... fragman ayağına bildiğin milletime göz dağı verme haaa; eyyy editör sen kimsin ya...


Bu millet ayakta, uyumaz yatakta; toplanın DH önüne...


ver mehteri ver mehteri...






(ertem şener mod off)


Ne boş boş konuşmalar bunlar Allah aşkına ya! Bir de buna + basanlar el insaf!
nefendimDemek bu yaz sisli geçecek haaa.. darbe meşazı yani... bildiğin SİBLİMEL maşaz bu... fragman ayağına bildiğin milletime göz ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Mr.Prestige 2 yıl
Aptal aptal mesajlar yine
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nefendim 2 yıl Mr.Prestige
Gardaş ülke elden gidi; sen ne diyisin

Dizi her zaman olur; maksat çatır çatır çatlatalım avrıpayı...

Teessüf ederim;
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Batman 2 yıl
Ulan dizi'nin haber konusu mu yoksa Türkiye gündemi konusu mu ? Ne salak mesajlar atılmış. Modlar nasıl izin veriyor bu durumlara ?
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Eeltorm 2 yıl
Stephen King ne yazsa okunur abi.
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nefendim 2 yıl Eeltorm
Eeltorm
Stephen King ne yazsa okunur abi.

Kardeş sibliminal meşaza gel sen; yazarı mazarı bırak..
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zarci 2 yıl
Filmde markette sıkıştıkları sahne ve sonu çok iyiydi.
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eric13 2 yıl
Mistin filmi cok iyiydi de orada benim hatirladigim yaratiklar felan vardi anladigim kadariyla dizi de para olmayinca onu psikolojik sacmaliga cevirmisler. Butce yetersiz ise bosuna debelenip bos bir drama yaratmasinlar Walking dead gibi
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ULYSES 2 yıl
Filmi çok iyiydi. Frank Darabont harika uyarlıyor King'i. Zaten adamın kalitesi Walking Dead ile iyice ortaya çıktı. Yaratıklar falan hep dekor. İnsan psikolojisini en iyi irdeleyen yönetmenlerden.
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X-FI 2 yıl
çok güzel haber! filmi muazzamdı bence umarım dizide güzel olur.
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frostburn 2 yıl
under the dome gibi olacaksa hiç izlemeyelim
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nefendim 2 yıl
Beyler hanımlar..
Oyuna gelmeyin

Bınlar bizi kıskaniyi
sibliminel meşaz var; meydanlara toplanmak şarz oldu

Eyy editör; kendini fesh ettirme bize
kalkışma günü darbecilerle de görüşmüşsün zaten; kasetin elimizde, kasetle geldin kasetle gidersin
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nefendim 2 yıl
Beyler hanımlar..
Oyuna gelmeyin

Bınlar bizi kıskaniyi
sibliminel meşaz var; meydanlara toplanmak şarz oldu

Eyy editör; kendini fesh ettirme bize
kalkışma günü darbecilerle de görüşmüşsün zaten; kasetin elimizde, kasetle geldin kasetle gidersin
Yanıtla +2
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nefendim 2 yıl
Beyler hanımlar..
Oyuna gelmeyin

Bınlar bizi kıskaniyi
sibliminel meşaz var; meydanlara toplanmak şarz oldu

Eyy editör; kendini fesh ettirme bize
kalkışma günü darbecilerle de görüşmüşsün zaten; kasetin elimizde, kasetle geldin kasetle gidersin
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12 Angry Men 2 yıl
Bu tip film ve dizileri seviyorum.
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aycibin 2 yıl
filmi fena değildi konuyu baya genişletirlerse 2 sezon falan iyi olabilir.ama uzarsa bozar bence under the dome gibi.
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