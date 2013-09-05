Steve Ballmer: Stephen Elop, Microsoft'un CEO adayı

Microsoft’a 12 ay içerisinde veda edecek olan Steve Ballmer, kamuoyunca Nokia CEO’su olarak tanınan ve bir dönem Microsoft’da yöneticilik de yapmış olan Stephen Elop’un Microsoft’un CEO adaylarından biri olduğunu söyledi.

Seattle Times’a Nokia satın alımı sonrasında açıklamalarda bulunan Microsoft CEO’su Steve Ballmer, Nokia’nın cihazlar ve servisler birimini satın aldıktan sonra Elop’un dış aday durumundan iç aday durumuna geldiğini söyleyerek Elop’un Microsoft CEO’su için düşünülen adaylardan biri olduğunu birinci ağızdan doğruladı.

Elop dışındaki adaylarla ilgili birinci ağızdan doğrulanmış bir bilgi bulunmazken; birçok uzman Stephen Elop’un Steve Ballmer’ın yerine geçebilecek en güçlü isimlerden olduğunu düşünüyor.

2010’un sonunda Nokia’nın ilk Finli olmayan icra kurulu başkanı olarak tarihe geçen Stephen Elop, Nokia’nın icra kurulu başkanı olmadan önce Microsoft’un kurumsal çözümleri olan Office ve Dynamics’den sorumlu yöneticilik görevini yürütmüştü.

http://thenextweb.com/microsoft/2013/09/03/stephen-elop-is-all-but-confirmed-as-an-internal-candidate-to-replace-microsoft-ceo-steve-ballmer/