Steve Ballmer: Stephen Elop, Microsoft'un CEO adayı

Microsoft’a 12 ay içerisinde veda edecek olan Steve Ballmer, kamuoyunca Nokia CEO’su olarak tanınan ve bir dönem Microsoft’da yöneticilik de yapmış olan Stephen Elop’un Microsoft’un CEO adaylarından biri olduğunu söyledi.
Seattle Times’a Nokia satın alımı sonrasında açıklamalarda bulunan Microsoft CEO’su Steve Ballmer, Nokia’nın cihazlar ve servisler birimini satın aldıktan sonra Elop’un dış aday durumundan iç aday durumuna geldiğini söyleyerek Elop’un Microsoft CEO’su için düşünülen adaylardan biri olduğunu birinci ağızdan doğruladı.
Elop dışındaki adaylarla ilgili birinci ağızdan doğrulanmış bir bilgi bulunmazken; birçok uzman Stephen Elop’un Steve Ballmer’ın yerine geçebilecek en güçlü isimlerden olduğunu düşünüyor.
2010’un sonunda Nokia’nın ilk Finli olmayan icra kurulu başkanı olarak tarihe geçen Stephen Elop, Nokia’nın icra kurulu başkanı olmadan önce Microsoft’un kurumsal çözümleri olan Office ve Dynamics’den sorumlu yöneticilik görevini yürütmüştü.
http://thenextweb.com/microsoft/2013/09/03/stephen-elop-is-all-but-confirmed-as-an-internal-candidate-to-replace-microsoft-ceo-steve-ballmer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft`un mobil sektördeki hareketliliği ve geleceğin popüler teknolojik ürünlerinin bilgisayar değil akıllı telefon ve tablet olmasını öğrendiği dakikadan itibaren bu sektöre girmek için kendine bu işin ehli bir firmayı kurban olarak seçtiğini söylemişti bana.
İlk önce Nokia`nın microsoft`un işletim sisteminden çalışan bilgisayarlarına truva atları yerleştirmesi ve firmanın gelecek planlarının ele geçirilmesiyle başlayan bu süreç Nokia`nın üst düzey başkanlarına tehdit şantajla Elop`u başa geçirttiler.
Ben bunları tam 2-3 sene önce duydum ve bu duyduklarımın şuan %100 gerçek olduklarını anladım.
Artık microsoft içeriyede bir ajan soktuğuna göre istediğini elde etmesi hiç de zor değildi(Sonuçta Amerikan firması.Kendi için bütün dünyayı bile yok eder)
Ve sonucu merak etmeye hiç gerek yoktu sadece ne zaman gerçekleşeceği belirsizdi oda belli oldu oldu 3-4 gün önce Microsoft Nokia`yı satın aldı .
Kim bilir ne oyunlar döndü ne şantajlar ne tehditler neler neler.Bunları kimse bilemez.Nokia`yı satan sadece Elop değil çünkü şirketin diğer ağırbaşlarınında onayı lazım.Ve bu adamlar emin olun Finlandiyanın en zengin insanları, değil 7.2 milyar dolar 20 milyar dolar verselerde ülkelerinin gururu bütün dünyanın tanıdığı bir firmayı satmazlar.
Ama sattılar neden mi ? Cevabı belli tehdit , şantaj ve bilmediğimiz Amerika oyunları !!!