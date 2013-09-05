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Steve Ballmer: Stephen Elop, Microsoft'un CEO adayı

5 yıl
1,5b
1
92
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Steve Ballmer: Stephen Elop, Microsoft'un CEO adayı

Microsoft’a 12 ay içerisinde veda edecek olan Steve Ballmer, kamuoyunca Nokia CEO’su olarak tanınan ve bir dönem Microsoft’da yöneticilik de yapmış olan Stephen Elop’un Microsoft’un CEO adaylarından biri olduğunu söyledi.

Seattle Times’a Nokia satın alımı sonrasında açıklamalarda bulunan Microsoft CEO’su Steve Ballmer, Nokia’nın cihazlar ve servisler birimini satın aldıktan sonra Elop’un dış aday durumundan iç aday durumuna geldiğini söyleyerek Elop’un Microsoft CEO’su için düşünülen adaylardan biri olduğunu birinci ağızdan doğruladı.

Elop dışındaki adaylarla ilgili birinci ağızdan doğrulanmış bir bilgi bulunmazken; birçok uzman Stephen Elop’un Steve Ballmer’ın yerine geçebilecek en güçlü isimlerden olduğunu düşünüyor.

2010’un sonunda Nokia’nın ilk Finli olmayan icra kurulu başkanı olarak tarihe geçen Stephen Elop, Nokia’nın icra kurulu başkanı olmadan önce Microsoft’un kurumsal çözümleri olan Office ve Dynamics’den sorumlu yöneticilik görevini yürütmüştü.


http://thenextweb.com/microsoft/2013/09/03/stephen-elop-is-all-but-confirmed-as-an-internal-candidate-to-replace-microsoft-ceo-steve-ballmer/ Yorum Yaz
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yumyjikk 5 yıl en beğenilen
Microsoftu kime sattıracak acaba :)
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giogo 5 yıl
Elop Nokia ilk geldiği günler bilgili bir üstaddan bu olacakların habercisi olmuştum.
Microsoft`un mobil sektördeki hareketliliği ve geleceğin popüler teknolojik ürünlerinin bilgisayar değil akıllı telefon ve tablet olmasını öğrendiği dakikadan itibaren bu sektöre girmek için kendine bu işin ehli bir firmayı kurban olarak seçtiğini söylemişti bana.
İlk önce Nokia`nın microsoft`un işletim sisteminden çalışan bilgisayarlarına truva atları yerleştirmesi ve firmanın gelecek planlarının ele geçirilmesiyle başlayan bu süreç Nokia`nın üst düzey başkanlarına tehdit şantajla Elop`u başa geçirttiler.
Ben bunları tam 2-3 sene önce duydum ve bu duyduklarımın şuan %100 gerçek olduklarını anladım.
Artık microsoft içeriyede bir ajan soktuğuna göre istediğini elde etmesi hiç de zor değildi(Sonuçta Amerikan firması.Kendi için bütün dünyayı bile yok eder)
Ve sonucu merak etmeye hiç gerek yoktu sadece ne zaman gerçekleşeceği belirsizdi oda belli oldu oldu 3-4 gün önce Microsoft Nokia`yı satın aldı .
Kim bilir ne oyunlar döndü ne şantajlar ne tehditler neler neler.Bunları kimse bilemez.Nokia`yı satan sadece Elop değil çünkü şirketin diğer ağırbaşlarınında onayı lazım.Ve bu adamlar emin olun Finlandiyanın en zengin insanları, değil 7.2 milyar dolar 20 milyar dolar verselerde ülkelerinin gururu bütün dünyanın tanıdığı bir firmayı satmazlar.
Ama sattılar neden mi ? Cevabı belli tehdit , şantaj ve bilmediğimiz Amerika oyunları !!!
Elop Nokia ilk geldiği günler bilgili bir üstaddan bu olacakların habercisi olmuştum.Microsoft`un mobil sektördeki hareketliliği ve geleceğin popüler teknol...
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acr 5 yıl
Nokia nasıl bu kadar aptalca işler yapabildi koskoca şirketi nasıl bu hale getirebildi, işte bütün mesele bu... Bu adam tam bir turuva atı. Görevini yaptı ve şimdi ait olduğu yere terfi alarak geri dönüyor.
Nokia nasıl bu kadar aptalca işler yapabildi koskoca şirketi nasıl bu hale getirebildi, işte bütün mesele bu... Bu adam tam bir turuva atı. Görevini yaptı ve ş...
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Nokia Specialist 5 yıl
Stephen ın başa geçmesi iyi oldu. Artık Microsoft varken kimse tutamaz Nokia yı. Eğer Nokia meego ile devam etseydi o zaman batardı nokiayı kurtaran Microsoft tur
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DH Misafiri 5 yıl
yumyjikk
Microsoftu kime sattıracak acaba :)

kesinlikle haklısın, adam nereye gitse orası satılıyor.
Adobe Macromedia'yı satın alırken bilin bakalım Elop nerdeydi. Macromedia.
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LilTunechi 5 yıl
Truva atı görevini tamamladı şimdi ödülünü alıyor
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OverClocK1ng 5 yıl
acr
Nokia nasıl bu kadar aptalca işler yapabildi koskoca şirketi nasıl bu hale getirebildi, işte bütün mesele bu... Bu adam tam bir turuva atı. Görevini yaptı ve şimdi ait olduğu yere terfi alarak geri dönüyor.

Sen ne diyorsun. Görev tamamlandı işte. Truva atı başarılı.
• Ayrıl.
• Yüzlerce milyar dolarlık firmayı batırmak üzere işe başla.
• Batır.
• Yüzlerce milyar dolarlık firmayı 7 milyar dolara düşürüp satın aldır.
• Geri gel ve ödülün olan terfiyi de alarak devam et...
Bazı arkadaşlar da Nokia batmayacak diyorlardı. Al işte. Microsoft salağı, Nokia markasını kullanmayacakmış. Yani artık Nokia Lumia yerine Microsoft Lumia olacak. Nokia adı geçmeyecek. Eeeee ne oldu, batmadı mı yani?
Ama bu da geri tepecek. Piyasada Nokia'yı çok seven ve güvenen bir sürü insan var. Bunlar Nokia yerine Microsoft ismini duyunca eskisi gibi güvenmeyecekler. Microsoft yine ayağına sıkıyor. Bunu da batırıp eline yüzüne bulaştıracak...
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darkaura 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

acr
Nokia nasıl bu kadar aptalca işler yapabildi koskoca şirketi nasıl bu hale getirebildi, işte bütün mesele bu... Bu adam tam bir turuva atı. Görevini yaptı ve şimdi ait olduğu yere terfi alarak geri dönüyor.


Sen ne diyorsun. Görev tamamlandı işte. Truva atı başarılı.

• Ayrıl.
• Yüzlerce milyar dolarlık firmayı batırmak üzere işe başla.
• Batır.
• Yüzlerce milyar dolarlık firmayı 7 milyar dolara düşürüp satın aldır.
• Geri gel ve ödülün olan terfiyi de alarak devam et...

Bazı arkadaşlar da Nokia batmayacak diyorlardı. Al işte. Microsoft salağı, Nokia markasını kullanmayacakmış. Yani artık Nokia Lumia yerine Microsoft Lumia olacak. Nokia adı geçmeyecek. Eeeee ne oldu, batmadı mı yani?

Ama bu da geri tepecek. Piyasada Nokia'yı çok seven ve güvenen bir sürü insan var. Bunlar Nokia yerine Microsoft ismini duyunca eskisi gibi güvenmeyecekler. Microsoft yine ayağına sıkıyor. Bunu da batırıp eline yüzüne bulaştıracak...

microsoft nokiayi almasiyla mobil piyasada saglam bir oyuncu olmak icin gereken hersey sahip oldu, bu yeri edenemezse tek nedeni kotu yonetim, yanlis kararlar olur diyordum, dakika 1 gol 1. nokia nin isim hakkini almamislar. bu nasil bir algidir, nasil bir stratejik hatadir. ilkokul cocugu bile telefon konusunda nokianin daha saglam bir marka imaji oldugunu bilir.

forumda hep yaziyorum bunca maddi guc, tekel ve know how a ragmen microsoft mobilde basarisiz olursa bu yonetim hatalarinda olacak diye. son 10 yildir girdikleri her isi bu sekilde batiriyorlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Ballmer CEO olmasaydı Elop zaten ta o zaman Microsoft'un CEO'su olacaktı. Kısaca Microsoft'a CEO olacak adam Nokia'nın CEO'su oldu. Bazı arkadaşlar Nokia Elop gelmeden önce sanki iyi miydi diyorlar. Yahu zaten o düşüşün sebebi Microsoft'tu. Elop'un gelişini hazırlayan da daha önceden başlattığı süreçti. Nokia'nın kötü gidişi 2008'den itibaren başlamıştı. Zira Microsoft Nokia içindeki gizli çalışmalarına 2008'de başlamıştı. Daha sonra şirket içine yerleştirilen bu truva atları ile Symbian ve Maemo/MeeGo üzerinde geciktirici ve yanlış yönlendirici politikalar ile Nokia'nın küresel ölçekte başarısı düşürüldü. Yani Nokia'nın 2006 ve 2007'deki yıllarına bakarsak gayet başarılı işler çıkardığını görüyoruz ki o yıllarda Nokia kariyerinin zirvesindeydi. Ne zamanki 2008'e girildi kötü gidişat da o zaman başladı. Dediğim gibi tam da bu dönem Microsoft Nokia içindeki gizli faaliyetlerine başladı ve şirketin durumunu iyiden iyiye düşürdü. Sonrasında 3 yılın sonunda Kuzey Amerikalı yatırımcıların da baskısıyla Microsoft'un başına CEO olarak geçmesi gereken adamı Nokia'nın başına CEO olarak atadılar. Elop da üzerine düşeni layığıyla yaparak Nokia'yı 7 milyar gibi komik fiyata evi olan Microsoft'a sattı. Üstelik bu Elop'un ilk vukuatı da değil. Daha önce Macromedia'nın başına CEO olarak geçip onu da aynı şekilde değerini düşürerek Adobe'a satışını hazırladı. Son kurbanı Nokia oldu. Aşağıdaki linkteki yazıyı mutlaka okuyun!
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Hasan07-36 5 yıl
MentalGhetto
Biri şu arkadaşa güney korenin değilde kuzey korenin diktatörlükle yönetildiğini açıklayabilir mi acaba ? Yapılan tespitlere bak yahu çok komiksiniz...Arkadaşlar alt tarafı cep telefonu bunlar
Ayrıca ne nokia ne ms sizden salak,adamların ellerinde işleyen güzel gelişmekte olan bir mobil işletim sistemi var ve Ms nin kuruluşundan beri sadece ms değil bütün büyük şirketlerin taktiği olan tekel olma isteğinden kaynaklanan nokiayı aldırlar durum bu !! Arkadaş kaç gündür ne senaryolar ne senaryolar,Yok ellop truva atıydı...Ulan Hepiniz Nokyaamı kaldı yaaa diyip samsunga iphonea saldırınca asıl truva atı siz oldunuz haberiniz yok

Hocam ne alakası var? İnsanlara Nokia mı kaldı dedirten bana kalırsa içerideki Truva atlarının faaliyetleri. Eğer Nokia doğru kararlar vermiş olsaydı şu an cebimde android işletim sistemli bir Samsung telefon yerine Android ya da Meego işletim sistemli bir Nokia telefon olabilirdi. Android zaten bedava. Symbian'ı daha da geliştirebilirdi ki elindeki en büyük silah da Meego'ydu. Meego işletim sistemini kullanarak bundan iki yıl sonra Nokia'nın yeniden Samsung ve Apple ile rekabet edebilecek başarıya ulaşamayacağını kim garanti edebilir. Ayrıca bir Truva atı kafası değil de nasıl bir kafa yıllardır koskoca şirketin üzerinde çalıştığı projeyi daha kullanmadan bir çırpıda çöpe atabilir?
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qpiell 5 yıl
herşey microsoftun nokia ya hibe adı altında verdiği milyon dolarlarla windows phone plartformuna geçişiyle başladı, Nokia android plartformunu seçmedi çünkü zaten geç kalmış ve bu plartformda çok güçlü rakipleri vardı, finansal anlamda zor günler geçiren bir dönemin en büyük devine hemen amerikan kapitalist eller yardım uzattı, uzatılan bu el hiçte masun bir dost eli değildi ki bugünlerde bunları konuşuyoruz,
Nokia Windows phone plartformuna geçmeseydi bile son dönemde kamerasıyla ön plana çıkan kaliteli telefonları meego yada symbian ile çıkarsaydı belkide daha çok satış yapardı belkide en önemlisi amerikan kapitalistlerine teslim olmazdı
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giogo 5 yıl
Geçmişte yazılarını sıkça okuduğum ve bence Türkiye'de mobil telefonlar hakkında en iyi bilgiye sahip olduğuna inandığım ve microsoft'la Nokia arasındaki ortaklığın iç yüzünü anlatan kişi mobilbekçisi(adını unutmuştum kısa bir araştırmayla buldum)
Eskiden sitesi vardı mobilbekçisi.c'o'm diye ama artık kaldırılmışmı ne olmuş bilmiyorum.Sitesinde paylaşırdı bu yazıları.Ve benim size dediğim truva atı muhabbetlerini ben mobilbekçisinden duymuştum.Bu adamı bilen bilir.Ben şahsen tanımıyorum ama geçmişte yazılarını sıkça okurdum.
Daha bu konularda hiçbir şey yazmıcam,çok sıkıldım.
Bu konu altında biri onun yazısını alıntılamış donanimhaber.com/...
Buda yazısı
Birçok kişi “Nokia’nın neden Microsoft’un önünde diz çöktüğünü” ısrarla sorduğu için, kapalı kapılar ardında alınan bu kararın sebeplerini ve sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Daha önceki bir yazımda Nokia ve Microsoft arasındaki ilişkiyi incelemiş, “böyle bir ortaklık Microsoft için oldukça faydalı olsa da, Nokia için hiç mantıklı gözükmediği” sonucuna varmıştım. 11 Şubat günü açıklanan ortaklığın şartlarına baktığımızda vardığım sonucun doğruluğunu kolayca görebiliyoruz: Nokia hem elindeki iki güçlü işletim sisteminden hem de Ovi hizmetlerinden vazgeçip, yazılımsal açıdan kendini tamamen Microsoft’a adıyor.
Vazgeçilen iki işletim sisteminin de Microsoft’la doğrudan bağlantısı bulunduğuna dikkat çekmek istiyorum. Symbian’dan başlayalım.
Microsoft bilgisayar dünyasındaki egemenliğini mobil dünyada da devam ettirmek isterken, Nokia ile Ericsson geçmişte bilgisayar üreticilerinin düştüğü hataya düşmemek için o dönemde EPOC işletim sistemi ile yıldızı parlayan Psion‘la birlikte (daha sonra Motorola’yı da yanlarına alıp) Symbian‘ı kurmuştu.
Microsoft’un Pocket PC/Windows Mobile için cihaz başına 55$ lisans ücreti almasına karşılık, Symbian tuşlu cihazlarda 5$ dokunmatik cihazlarda 10$ lisans bedeli talep ettiği için kısa süre içerisinde hemen hemen bütün üreticilerden destek buldu ve Microsoft’un ulaşabildiği en fazla pazar payını %17‘de tutmayı başardı.
Fakat şimdi Microsoft, Nokia’yı mobil dünyada liderliğe taşıyan Symbian’dan vazgeçirebilmiş durumda. Peki MeeGo’nun Microsoft’la bağlantısı nedir?
Nokia gibi küresel erişimi olan bir firma ile Intel gibi inanılmaz kaynaklara sahip iki firmanın geliştirdiği, hemen hemen aklınıza gelebilecek her türlü gelişmiş elektronik cihaz üzerinde çalışabilecek açık kaynaklı bir işletim sistemi, gelirinin tamamını kapalı kaynaklı yazılımlarından elde eden Microsoft için çok büyük bir tehditti. Henüz tam anlamıyla hazır olmadığı halde birçok üreticinin desteğini arkasına alması ise Microsoft’un gittikçe küçülen bilgisayar dünyasından mobil dünyaya geçişine MeeGo’nun Symbian’dan farksız bir şekilde ciddi bir darbe vuracağına önemli bir kanıttı.
Ve şimdi Microsoft, Nokia’yı geleceğin mobil dünyasında liderliğini garantileyen MeeGo’dan da vazgeçirebilmiş durumda.
Peki bunlar nasıl oldu?
Masaüstünden mobil cihazlara doğru ilerleyen bilişim endüstrisinden Nokia, Google ve Apple gibi rakipleri sayesinde silinip gitmek istemeyen Microsoft, (malum sebeplerden ötürü kimliklerini açıklayamayacağım) bazı Nokia çalışanlarından edindiğim bilgilere göre, Symbian’ın açık kaynaklı hale getirilmek için Nokia tarafından satın alınmasının gündeme geldiği 2008 ilkbaharından itibaren Nokia içerisindeki gizli çalışmalarına başladı.
Öncelikle Nokia tarafından bilgi-işlem altyapısının işletilmesi için rakiplerinden çok daha pahalı hizmet veren ve Microsoft’un yan kuruluşu olan bir firma seçildi. Bu firma Nokia’nın e-posta, takvim vs. hizmetler için kullandığı IBM‘e ait olan Lotus Notes altyapısını, Microsoft’un altyapısıyla değiştirdi. Aynı şekilde şirket bilgilerinin şifrelendiği PGP altyapısı, Microsoft’a ait bir S/MIME altyapısıyla değiştirildi. Böylece Microsoft’un Nokia hakkındaki kritik bilgilere istediği an ulaşabilmesi sağlandı.
Ardından şirket içine yerleştirilmeye başlanan truva atlarının Symbian ve Maemo/MeeGo üzerine geciktirici ve yanlış yönlendirici sabotajlarıyla şirketin küresel ölçekte başarısının düşürülmesi sağlandı. Bir yandan da Nokia’nın yönetim kurulu üzerinde güç sahibi olan Kuzey Amerikalı yatırımcılarla yapılan lobi faaliyetleri sonucunda, Nokia’nın Kuzey Amerika pazarındaki başarısızlığının bahane edilip CEO’nun değiştirilmesi konusunda Nokia’nın yönetim kuruluna baskı yapılmaya başlandı.
Hatta Finlandiya gazetelerinden Kauppalehti‘nin ortaya çıkarttığı üzere daha da ileri gidilerek, yönetim kurulu başkanı Jorma Ollila‘ya kendi adayları seçilmediği taktirde yönetim kurulunun dağıtılacağı şeklinde şantaj bile yapıldı. Bunun üzerine Jorma Ollila, Microsoft’un hiç hoşlanmadığı birçok adım atan Olli-Pekka Kallasvuo‘yu kovarken Nokia’yı yeniden diriltebilecek tek aday olan Anssi Vanjoki‘yi yeni CEO olarak seçtirmeyerek, yatırımcılardan gelen baskıya boyun eğdi. Anssi Vanjoki bunun üzerine Nokia’dan ayrıldı, Jorma Ollila ise önümüzdeki yıl ayrılacağını açıkladı.
Jorma Ollila Amerikalı yatırımcıların özellikle CEO olmasını istediği isim olan Stephen Elop‘un CEO’luğunu onaylarken yalnızca yönetim kurulunun onayladığı stratejileri izleyeceğinin garantisini aldı. Ancak Microsoft ve Microsoft’un yönlendirdiği yatırımcılardan güç alan Stephen Elop, Nokia’nın eski yönetiminin kurduğu stratejiyi bir kenara atarak Microsoft’un çıkarları doğrultusunda oluşturduğu kendi stratejisini izlemeye başladı. Bunun sonucunda Nokia’yı küresel liderlik koltuğuna oturtan birçok üst düzey yönetici ya dayanamayıp kendi istekleriyle işten ayrıldı, ya da sonuçları şimdi ortaya çıkan stratejiye boyun eğmedikleri için kovuldular.
Yukarıda yazdıklarım sizlere hayal gücümün bir ürünü gibi gözükmüş olabilir. Ancak Nokia CEO’su Stephen Elop’un Microsoft’un en büyük 7. bireysel hissedarı olması ve 11 Şubat’ta yayınlanan basın açıklamasında yönetim kurulunun anlaşmayı henüz kesinleştirmediğinin ifade edilmesi, oldukça gerçek bilgilerdir:
Basın Bildirisinden ilgili kısım
Peki yönetim kurulunun henüz kesin olarak onaylamadığı bir ortaklığı, yönetim kuruluna bağlı çalışması gereken bir CEO nasıl açıklayabilir? Öncelikle, yukarıda ifade ettiğim gibi Stephen Elop yönetim kurulunun kararlarını pek umursamıyor ve Nokia’nın yönetim kurulu da Stephen Elop’un Nokia’nın yararına olmayan stratejilerini onaylamıyor.
Ayrıca bu ortaklığın açıklanmasının sebebi yazımda anlattığım üzere Nokia’nın sözde (!) yanan platformu üzerindeki çaresizliğinden değil, her iki şirketin de hisselerini elinde bulunduran ABD kökenli büyük yatırımcıların baskısından kaynaklanıyor.
Borsada hisselerin değer değişimleri üzerinden büyük gelirler elde eden bu yatırımcılar, Nokia’nın başarılı bir strateji izlemesi ile aslında pek ilgilenmiyorlar. Onlar için asıl önemli olan, pazardaki dalgalanmaları kullanıp o ya da bu şekilde gelirlerini arttırmak olduğu için, Microsoft’un hisselerinden gelir elde edilebildiği sürece Nokia’nın hisselerinin bir gün içerisinde %14'ten fazla değer kaybetmesi yatırımcılar için pek önemli değil.
Üstelik Stephen Elop’un 11 Şubat’ta Nokia’nın yeniden yapılandırılması süreci esnasında Ar&Ge giderlerinin azaltılıp, dünya çapında büyük işten çıkarımların olacağını (en az 20.000 çalışanın işini kaybedeceği hesaplanıyor) açıkladığını düşününce, yalnızca bir donanım üreticisi (OEM) konumuna gelecek olan Nokia’nın 2012'den itibaren yatırımcılara önemli kârlar elde ettirebilecek hale geleceğini görmemek mümkün değil.
Mobilbekçisi
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khaos 5 yıl
Bilgisayar dünyasında Microsoft Vista'dan tutunda tablete kadar gerek yazılım gerek donanım anlamında tonla hata yaptı ama hep kendini kurtarmayı bildi öyle tahmin ediyorum ki bu en son ve en büyük hatası olacak çünkü dünya telefon piyasasının nerdeyse %35 inini elinde tutan bir firmayı şimdiki haline getirebilen "hastalıklı beyinler"i Microsoft'un "bünyesi" bile kaldırmaya yetecek kadar sağlam değil
Not:bu aynı zamanda bir temennidir!
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kpln04 5 yıl
hawloo
Elopun Nokiada iken Androidin izinsiz kullandığı 40 tane Nokia patentine gıkı çıkmıyordu. Şirketin nakite sıcak bakmasıyla Google ile anlaşıp parayı alıp davalarda uğraşmıyordu. O 40 patent şuan Microsoftun elinde ve Elop Androide kırbacı vurmak için sabırsızlıkla bekliyor. Bence Nokiayı çok iyi yönetiyordu ve bu cihazlar bölümünün başına veya Msnin başına geçerse aynı stratejiyi devam ettirir ve yazılım sorunu olmadan kanatlanır. Zaten dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefonu. Nokia adını değiştirmezse eli öpülecek adam olur bide.

oha diyorum önce symbianı bitir sonra meegoyu çöpe at sonra da androide sırt çevir dandik wpye yönel şirketi batır yok pahasına sat bu adam mı başarılı sevimsiz suratsız bir adam(adam konusunda emin değilim)
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MentalGhetto 5 yıl
Biri şu arkadaşa güney korenin değilde kuzey korenin diktatörlükle yönetildiğini açıklayabilir mi acaba ? Yapılan tespitlere bak yahu çok komiksiniz...Arkadaşlar alt tarafı cep telefonu bunlar
Ayrıca ne nokia ne ms sizden salak,adamların ellerinde işleyen güzel gelişmekte olan bir mobil işletim sistemi var ve Ms nin kuruluşundan beri sadece ms değil bütün büyük şirketlerin taktiği olan tekel olma isteğinden kaynaklanan nokia'yı aldırlar durum bu !! Arkadaş kaç gündür ne senaryolar ne senaryolar,Yok ellop truva atıydı...Ulan Hepiniz 'Nokyaamı kaldı yaaa' diyip samsunga iphone'a saldırınca asıl truva atı siz oldunuz haberiniz yok
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