Steve Jobs filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı

Teknoloji dünyasının en büyük dehaları arasında yer alan ve ölümünden yıllar sonra bile fikirleriyle teknoloji dünyasına yön vermeye devam eden Apple kurucusu Steve Jobs'un ilham verici hayatı, bu yıl vizyona girecek Steve Jobs filmiyle beyaz perdeye taşınacak. Walter Isacsson tarafından kaleme alınan ve bugüne kadar Jobs hakkında yazılan en etkileyici biyografiler arasında yer alan aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Steve Jobs'tan ilk tanıtım videosunun Mayıs ayında yayınlanmasının ardından, şimdi de filmden ilk uzun fragman sinemaseverlerle paylaşıldı.



Teknoloji dünyasının bir diğer tartışmalı ismi Mark Zuckerberg'in Facebook'u kurma macerasını anlatan Sosyal Ağ filminin de senaryosunu kaleme alan Oscar ödüllü senarist Aaron Sorkin tarafından beyaz perdeye uyarlanan Steve Jobs, izleyicileri Jobs ve Apple için dönüm noktası olan üç tarihi ana götürecek ve yeni Apple ürünlerinin tanıtıldığı bu üç an üzerinden teknoloji dünyasını yeniden şekillendiren dehanın hayatını anlatacak.

İki yıl önce vizyona giren Jobs filmiyle Steve Jobs'un hayatı daha önce sinemada anlatılmış olsa da, bu yeni film Apple kurucusunun hak ettiği kaliteye daha yakın görünüyor. Yönetmenliğini Milyoner ve 127 Saat gibi başarılı filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Danny Boyle'un üstlendiği Steve Jobs'tan yayınlanan ilk uzun fragmana bakılacak olursa film, Jobs'un dehasını anlatmakla yetinmeyecek ve Apple kurucusunun sık sık tartışma konusu olan anlaşması zor karakterini de derinlemesine inceleyecek.



Jobs'u son yılların yükselen yıldızlarından Michael Fassbender'ın canlandıracağı film ülkemizde 30 Ekim'de vizyona girecek. Genellikle Oscar yarışında iddialı olması beklenen filmlerin çıkışına sahne olan Ekim ayında izleyicilerle buluşacak olan Steve Jobs'un da bu yılki Oscar yarışında oldukça etkili olması bekleniyor.



http://deadline.com/2015/07/steve-jobs-trailer-michael-fassbender-danny-boyle-aaron-sorkin-1201466465/