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Steve Jobs filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı

3 yıl
4,8b
1
25
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Steve Jobs filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı

 Teknoloji dünyasının en büyük dehaları arasında yer alan ve ölümünden yıllar sonra bile fikirleriyle teknoloji dünyasına yön vermeye devam eden Apple kurucusu Steve Jobs'un ilham verici hayatı, bu yıl vizyona girecek Steve Jobs filmiyle beyaz perdeye taşınacak. Walter Isacsson tarafından kaleme alınan ve bugüne kadar Jobs hakkında yazılan en etkileyici biyografiler arasında yer alan aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Steve Jobs'tan ilk tanıtım videosunun Mayıs ayında yayınlanmasının ardından, şimdi de filmden ilk uzun fragman sinemaseverlerle paylaşıldı.
 Teknoloji dünyasının bir diğer tartışmalı ismi Mark Zuckerberg'in Facebook'u kurma macerasını anlatan Sosyal Ağ filminin de senaryosunu kaleme alan Oscar ödüllü senarist Aaron Sorkin tarafından beyaz perdeye uyarlanan Steve Jobs, izleyicileri Jobs ve Apple için dönüm noktası olan üç tarihi ana götürecek ve yeni Apple ürünlerinin tanıtıldığı bu üç an üzerinden teknoloji dünyasını yeniden şekillendiren dehanın hayatını anlatacak.
Steve Jobs filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı
 
  İki yıl önce vizyona giren Jobs filmiyle Steve Jobs'un hayatı daha önce sinemada anlatılmış olsa da, bu yeni film Apple kurucusunun hak ettiği kaliteye daha yakın görünüyor. Yönetmenliğini Milyoner ve 127 Saat gibi başarılı filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Danny Boyle'un üstlendiği Steve Jobs'tan yayınlanan ilk uzun fragmana bakılacak olursa film, Jobs'un dehasını anlatmakla yetinmeyecek ve Apple kurucusunun sık sık tartışma konusu olan anlaşması zor karakterini de derinlemesine inceleyecek.
 Jobs'u son yılların yükselen yıldızlarından Michael Fassbender'ın canlandıracağı film ülkemizde 30 Ekim'de vizyona girecek. Genellikle Oscar yarışında iddialı olması beklenen filmlerin çıkışına sahne olan Ekim ayında izleyicilerle buluşacak olan Steve Jobs'un da bu yılki Oscar yarışında oldukça etkili olması bekleniyor.
Steve Jobs filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı
 

http://deadline.com/2015/07/steve-jobs-trailer-michael-fassbender-danny-boyle-aaron-sorkin-1201466465/ Yorum Yaz
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2K 3 yıl Desmond
Desmond


Infinitum Nihil

Desmond

Steve Jobs'u Mr. Robot ve bir kaç izlediğim şey de eleştiriyorlardı sebebi nedir? Bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.

Bu arada film güzel olur gibi.

Steve Jobs'un bugüne kadar eleştirildiği konuların başında, altında çalışanlara karşı son derece acımasız olması geliyor. Bunun dışında zaman zaman fazla otoriter olmakla ve sansürcülükle de itham edildi.

Mr. Robot'un ilk bölümünde Jobs'a yönetilen eleştirilen ise çocuklar üzerinden para kazanması yönündeydi. Bu eleştirinin kaynağı ise 2010 yılında Apple tarafından yayınlanan bir rapor. O dönemde çok tartışılan bu raporda, Apple'ın Çin'deki üretim birimlerinde yasal çalışma yaşı olan 16 yaşının altındaki çocukları çalıştırdığı ve Çin'deki birçok işçiyi kabul edilemeyecek kadar uzun süreler çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

Sağolun hocam, bilmiyordum. Bugün araştırmayı denedim ama pek bilgi bulamadım.

Kötü kalpli yazan birini görmüştüm Steve Jobs'a, haklı o zaman galiba.

Foxconn olarak arasanız bir sürü kaynak bulabilirsiniz. İntihar edenler, çalışan aile üyelerinin birbirleriyle konuşmasının aynı alanda yatmasını yasak olduğu toplama kampı gibi bir yer. Fakat Steve Jobs'u bende sevmem ama Foxconn bir tek Apple ile çalışmıyor bir çok teknoloji şirketi ile çalışıyor. Mr.Robot dizisinde de yönlendirilen eleştiri insanların Steve Jobs'a Tanrı gözüyle bakması çok büyütmesi daha bir çok deha varken adını duymadığımız sırf logo için ürün alan insanların göklere çıkartması.
DesmondInfinitum NihilDesmondSteve Jobs'u Mr. Robot ve bir kaç izlediğim...
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Infinitum Nihil 3 yıl Desmond
Desmond

Steve Jobs'u Mr. Robot ve bir kaç izlediğim şey de eleştiriyorlardı sebebi nedir? Bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.

Bu arada film güzel olur gibi.

Steve Jobs'un bugüne kadar eleştirildiği konuların başında, altında çalışanlara karşı son derece acımasız olması geliyor. Bunun dışında zaman zaman fazla otoriter olmakla ve sansürcülükle de itham edildi.

Mr. Robot'un ilk bölümünde Jobs'a yönetilen eleştirilen ise çocuklar üzerinden para kazanması yönündeydi. Bu eleştirinin kaynağı ise 2010 yılında Apple tarafından yayınlanan bir rapor. O dönemde çok tartışılan bu raporda, Apple'ın Çin'deki üretim birimlerinde yasal çalışma yaşı olan 16 yaşının altındaki çocukları çalıştırdığı ve Çin'deki birçok işçiyi kabul edilemeyecek kadar uzun süreler çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.
DesmondSteve Jobs'u Mr. Robot ve bir kaç izlediğim şey de eleştiriyorlardı sebebi nedir? Bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
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Sylargray 3 yıl
Ashton Kuctcher tip olarak role çok yakışmıştı. Michael Fassbender çok daha iyi bir oyuncu ama role pek gitmemiş bence.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ashton Kuctcher tip olarak role çok yakışmıştı. Michael Fassbender çok daha iyi bir oyuncu ama role pek gitmemiş bence....
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Uacellat_62 3 yıl
Kapitalizmin oyununa gelmeyin arkadaşlar. Steve jobs,Bill gates vb. çok zengin iş adamlarının inanılmaz başarı hikayelerini özendirerek anlatıp işte elinde bir fırsat sen de zengin olabilirsin başarılı olabilirsin duygusunu aşılamak istiyorlar. Bu insanlar zeki olabilir fakat normal bir insandan 100.000 kat daha fazla kazanmayı hak etmiyorlar. Siz karın tokluğuna çalışırken milyar dolarlar kazanmayı hak etmiyorlar. Bu olay başarı, zeka, fırsat özgürlüğü ile açıklanamaz tek bir şey ile açıklanabilir: o da SÖMÜRÜ .
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Chandler. 3 yıl
keşke ilk iş olarak karakteri benzetselermiş.cidden anıtsatmıyor steve jobsta steve wozniakta.diğer filmdeki tüm karakter uyarlamaları çok başarılıydı.ashton kutcher'ı ilk gördüğümde imkanı yok steve jobs dirilmiş olmalı demiştim
bu film için söylüyorum,tamamen gereksiz.steve jobs hakkındaki herşeyi zaten ilgilenenler biliyor.çok değil 2 yıl öncesinde çektiler benzer filmi.tahminim her 5 yılda birde çekecekler.ama yinede gideceğim,bir kez daha nefret edeyim jobstan.
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WB 3 yıl
Iki turlu muhendis vardir, biri toplumun ihtiyaclarina cozum sunan, digeri henuz olmayani ihtiyac haline getiren. Jobs kesinlikle ikincisiydi..
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metroid 3 yıl WB
WB

Iki turlu muhendis vardir, biri toplumun ihtiyaclarina cozum sunan, digeri henuz olmayani ihtiyac haline getiren. Jobs kesinlikle ikincisiydi..

İşini iyi yaptığını kabul etmek gerek.
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BekirTemel 3 yıl
Bu kaçıncı Jobs filmi,kitabı?
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Mr. Jingles 3 yıl
Koskoca forumda yapılacak haber mi kalmadı anlamıyorum ki? Haberini yap da ana sayfa haberlerinde verecek kadar önemli bir şey mi acaba? Her şeyi geçtim yapacak film kalmadı sanki. Zaten daha yeni çekildi ikinci filmin yapılma amacı nedir? Çok da önemliydi Steve Jobs'un filmi. Adam öldü şimdi de film yapımcılarının yeni para malzemesi oldu.
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nightsoldier 3 yıl
Diger film,iphone devrimine gelip bitmisti. Bu oradan devam edecek gibi duruyor. Zira kurulusu islediler zaten,aynisini bir daha seyretmem.
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Dodge 3 yıl
Michael Fassbender çok sevdiğim bir oyuncu ama çoğu kişinin dediği gibi Ashton Kuctcher daha çok benzemişti.
Daha önce C. Bale'e teklif edilmişti bu proje ama nedense reddetmiş.
Merakla bekliyorum filmi bakalım nasıl olacak.
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tugares 3 yıl
Film güzele benziyor, ilk filmde deginilmeyen noktalara deginilmmiş gibi geldi bana. Kitaba daha yakın olacak gibi :)
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elektrontan 3 yıl
Michael Fassbender'ı Steve Jobs'a benzetememişler.
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wickersan 3 yıl
allah dünyaya akıl fikir versin.
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Sylargray 3 yıl
Ashton Kuctcher tip olarak role çok yakışmıştı. Michael Fassbender çok daha iyi bir oyuncu ama role pek gitmemiş bence.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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SEO-Uzmanı 3 yıl
daha öncekileri izledim hiç biri tam olarak kişinin düşünce yapısına tam deyin miyor belli bir süre içinde genel tüm hatlarıyla hikayeyi anlatıyor !
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