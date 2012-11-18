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Steve Wozniak, Microsoft'un giderek Apple'dan daha yenilikçi olacağından endişe ediyor

6 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Sahneye yenilikçi ürünler çıkararak tüketici ilgisini devamlı üzerinde tutmasıyla tanınan Apple, kurucularından Steve Wozniak'a göre bu konumundan uzaklaşmaya başlıyor.

Brüksel'de TEDx etkinliğine katılan Wozniak, Apple'ın son ürün çizgisini firmanın yenilikçi stiline uymadığını ve Microsoft'un şimdiki hareketlerinin oldukça etkileyici olduğunu belirtti.

Sorulara cevap veren Wozniak, Microsoft'un bazı şeyleri değiştirmeye başladığını ve iOS ve Android işletim sistemlerinden daha farklı bir yöne doğru gittiğini dile getirdi. 

Microsoft'un sesli olarak anlık tercüme yapabildiği teknolojisini örnek veren Wozniak, firmanın üç yıldan bu yana ses tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyor olabileceğini, Apple'ın ise bu esnada kalitesine bakmaksızın yeni iPhone piyasaya sürmekle meşgul olduğunu ifade etti.

Steve Jobs'ın Apple'dan ayrıldığı günleri hatırlatan Wozniak, o dönemde Apple'ın yenilikten uzaklaştığını ve sadece para getirecek formüller üzerinde çalışmaya başladığını aktardı. Wozniak, Apple'ın yine aynı duruma düşmesinden endişe ettiğini de sözlerine ekledi. 

http://tabtimes.com/news/ittech-os-windows/2012/11/16/apple-cofounder-steve-wozniak-worries-microsoft-now-more Yorum Yaz
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strom 6 yıl en beğenilen *GameOver*
*GameOver*

arkadaşım bıktım adamlar yaptığı herşeyi ios apple ile kıyaslıyorlar, neden diğer firmalarda apple gibi yoluna bakamıyor

Konuşan adam Apple yöneticilerinden. Bu durumda kıyaslanan Microsoft oluyor kıyaslayan apple. Önce okuyalım, sonra anlayalım, en son mesaj yazalım ;)
*GameOver*arkadaşım bıktım adamlar yaptığı herşeyi ios apple ile kıyaslıyorlar, neden diğer firmalarda apple gibi yoluna bakamıyor...
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hobametin 6 yıl
Nasıl Steve jobs nasıl pazarlama ve dizayn konusunda mükemmelse Wozniak'ta mühendisin dibidir ondaki beyin 100 yılda bir gelir heralde şu anda bile pc dünyası çoğu şeyini ona borçludur böyle bir adam boşa konuşmaz.Eleştirmeden önce biraz düşünün ben kimim Wozniak kim diye
Nasıl Steve jobs nasıl pazarlama ve dizayn konusunda mükemmelse Wozniak'ta mühendisin dibidir ondaki beyin 100 yılda bir gelir heralde şu anda bile pc dünyası...
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DSGNRY 6 yıl
Masaüstü bilgisayarlar için yorum yapamam şimdiden "güncelleme"ler başlamış diye haberler çıkmıştı geçen haftalarda fakat;

Windows Phone & Nokia işbirliğinin ciddi oranda kazançlı olacağına inanıyorum nedeni ise gayet basit, iOS kendini her yıl geliştirse de "görsellik" açısından pek bir yenilik getirmediği için "sıkıcı" olmaya başladığı düşünülüyor, harita eleştirisine mesela ben katılmıyorum, firmanın kendine ait haritasını geliştirmesinden daha doğal birşey olamaz, Google Maps ile kıyaslanması da büyük bir handikaptır, Google yıllardır sokak sokak fotoğraf çekiyor, Apple ise buna daha yeni başladı.

Genelde insanlar cihazların "pratik, kullanım" yönünden çok "süslü" yönlerine yöneliyorlar, nedeni ise gayet basit bir ekranın etrafındaki kasayı ne kadar değiştirirseniz değiştirin "ana şekil" yine aynı kalacaktır, Elma kare bile olsa elmadır...

Bu sebeple Android'deki "binlerce gereksiz uygulamayı" ve "açık kaynak kodlu" olmasından ötürü tehlikelerini S3 ile deneyimlemiş bir kullanıcı olarak Windows Phone 8 in iOS'a iyi bir rakip olacağını düşünmemek anlamsız kalıyor. Nokia öldü diyenler olabilir saygı duyarız ama o ölü Nokia donanım yani "görsellik" konusunda birçok yenilik getirmiş ve imkansız denilen yok artık denilen birçok cihaz çıkarmış bir firmadır; N71, N93i, Commucinator modelleri ve akla gelebilecek bir sürü "çeşit" eminim ki Nokia yine çılgın günlerine dönebilir "eğer Windows Phone modellerinde de çeşitliliği" sağlarsa...

Wozniak birşey diyor ise bunun dikkate değer olduğunu da belirtmek isterim, Turkcell için de 3G konusunda açıklamalarda bulunduğunda ti'ye alınmıştı fakat haklılığını herkes gördü. Her fırsatta yazıyorum Apple iPhone 6'da ve iOS 7'de "ya yenilenecek ya yenilenecek" iPhone 4 ile yola devam ediyorum eğer iPhone 5s de değil iPhone 6 da beklediğim yeniliği göremezsem (ki zamanla göreceksiniz) iOS kullanıcılarının ikinci tercihleri her zaman Windows Phone olacaktır...
Masaüstü bilgisayarlar için yorum yapamam şimdiden "güncelleme"ler başlamış diye haberler çıkmıştı geçen haftalarda fakat;Windows Phone & Nokia işb...
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recaus 6 yıl
Konuya girmeden önce wozniak ile ilgili hiçbirşey bilmeyenlerin yorum yapmasından korkarak girmiştim ne yazık ki yanılmamışım
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Krone 6 yıl
Microsoft kararli ilerliyor.
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Alper# 6 yıl
Microsoft şuan hazır parayla ileri gidiyor. Reklam için bile ayırdığı bütçe olağanüstü. Apple ise yeni birşey süremediği için reklamlarda pek birşey gösteremiyor. Apple ve Microsoft birbirlerini rakip görürse teknoloji geçici bir hızlanma sağlar daha fazlası olmaz.
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alaz1903 6 yıl
DH Misafiri
Ne saçmalıyor bu ihtiyar?

liseliler bilmez bu adamı. şimdi burdan uzun uzun açıklamalar yapmak yerine "bu ihtiyarın adını google'a yazarsan öğrenirsin kim olduğunu" diyeyim. bu adamın apple'a yaptığı katkı steve jobs'unkinden bile fazladır.
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blizzard3 6 yıl
evet microsoft cok degisti bu yuzden satmaz oldu
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FERFEROS 6 yıl
Win 8 ile tabletler tekrar doğdu. Bende kaliteli, Win 8 Pro'lu bir tablet almayı düşünüyorum.
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Tony 6 yıl
Apple'ın kötüye gidişinin kendisi de farkında demek ki.
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ersins58 6 yıl
Arkadaşlar yenilik diyorsunuzda donanımsal olarak gayet iyidir iphone 5 ayrıca kasa olarakta farklı bana göre nekadar bir önceki modelleri andırsada bunu elime alınca farkettim,4 ekran,ince yapısıyla ve arka tarafın şık bir şekilde (özellikle beyazı)olması,Ha yazımsal olarak menüde bir değişiklik yapılabilirdi mesela canlı iconlar appsler felan windows 8 mobildeki gibi ama genel olarak yinede uç noktada iphone 5 bana göre
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darkaura 6 yıl
applea yenilik yapmiyor demek haksizlik olur. radikal yenilikler getirmek icin once teknolojinin belli bir olgunluga ulasmasi gerek. dokunmatik ekranlar, el bilgisayarlari senelerdir vardi ama yetersiz ekran hassasiyeti, zayif bataryalar ve yetersiz islemciler yuzunden tam manasiyla herseyi ile dokunmatik bir urun cikmiyordu. apple burda birazda teknolojinin ve maliyetin limitini zorluyarak iphoneu cikardi. baskasida cikarabilirdi ama bu kadar buyuk kumara steve jobsdan baskasinin kalkismasi zor olurdur herhalde. neyse gunumuze gelirsek, the next big thing gozluk bilgisayarlar olacak gibi. augmented reality ile icice calisan yeni bir isletim sistemiyle devrim yaratabilir. an itibariyla buna en yakin firma google gibi ama bunun icin teknolojinin biraz daha ilerlemesi gerek.
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memolika 6 yıl
Eğer Apple yenilikçi ruhunu kaybediyorsa bu sefer onları kurtaracak bir Steve Jobs yok!!!
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DH Misafiri 6 yıl
strom
*GameOver* arkadaşım bıktım adamlar yaptığı herşeyi ios apple ile kıyaslıyorlar, neden diğer firmalarda apple gibi yoluna bakamıyor
Konuşan adam Apple yöneticilerinden. Bu durumda kıyaslanan Microsoft oluyor kıyaslayan apple. Önce okuyalım, sonra anlayalım, en son mesaj yazalım ;)

Yöneticilerinden değil kurucularındandır ; ki yoneticisi olsaydı boyle yorum yapamazdı.buyuk adamdır o ayrı.
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Mazzini 6 yıl
Apple'da doğruları söyleyen tek İnsan...
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