Steve Wozniak, Microsoft'un giderek Apple'dan daha yenilikçi olacağından endişe ediyor





Sahneye yenilikçi ürünler çıkararak tüketici ilgisini devamlı üzerinde tutmasıyla tanınan Apple, kurucularından Steve Wozniak'a göre bu konumundan uzaklaşmaya başlıyor.





Brüksel'de TEDx etkinliğine katılan Wozniak, Apple'ın son ürün çizgisini firmanın yenilikçi stiline uymadığını ve Microsoft'un şimdiki hareketlerinin oldukça etkileyici olduğunu belirtti.





Sorulara cevap veren Wozniak, Microsoft'un bazı şeyleri değiştirmeye başladığını ve iOS ve Android işletim sistemlerinden daha farklı bir yöne doğru gittiğini dile getirdi.





Microsoft'un sesli olarak anlık tercüme yapabildiği teknolojisini örnek veren Wozniak, firmanın üç yıldan bu yana ses tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyor olabileceğini, Apple'ın ise bu esnada kalitesine bakmaksızın yeni iPhone piyasaya sürmekle meşgul olduğunu ifade etti.





Steve Jobs'ın Apple'dan ayrıldığı günleri hatırlatan Wozniak, o dönemde Apple'ın yenilikten uzaklaştığını ve sadece para getirecek formüller üzerinde çalışmaya başladığını aktardı. Wozniak, Apple'ın yine aynı duruma düşmesinden endişe ettiğini de sözlerine ekledi.

http://tabtimes.com/news/ittech-os-windows/2012/11/16/apple-cofounder-steve-wozniak-worries-microsoft-now-more