Steve Wozniak, Microsoft'un giderek Apple'dan daha yenilikçi olacağından endişe ediyor

Haber Editörü
Sahneye yenilikçi ürünler çıkararak tüketici ilgisini devamlı üzerinde tutmasıyla tanınan Apple, kurucularından Steve Wozniak'a göre bu konumundan uzaklaşmaya başlıyor.
Brüksel'de TEDx etkinliğine katılan Wozniak, Apple'ın son ürün çizgisini firmanın yenilikçi stiline uymadığını ve Microsoft'un şimdiki hareketlerinin oldukça etkileyici olduğunu belirtti.
Sorulara cevap veren Wozniak, Microsoft'un bazı şeyleri değiştirmeye başladığını ve iOS ve Android işletim sistemlerinden daha farklı bir yöne doğru gittiğini dile getirdi.
Microsoft'un sesli olarak anlık tercüme yapabildiği teknolojisini örnek veren Wozniak, firmanın üç yıldan bu yana ses tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyor olabileceğini, Apple'ın ise bu esnada kalitesine bakmaksızın yeni iPhone piyasaya sürmekle meşgul olduğunu ifade etti.
Steve Jobs'ın Apple'dan ayrıldığı günleri hatırlatan Wozniak, o dönemde Apple'ın yenilikten uzaklaştığını ve sadece para getirecek formüller üzerinde çalışmaya başladığını aktardı. Wozniak, Apple'ın yine aynı duruma düşmesinden endişe ettiğini de sözlerine ekledi.
http://tabtimes.com/news/ittech-os-windows/2012/11/16/apple-cofounder-steve-wozniak-worries-microsoft-now-more Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuşan adam Apple yöneticilerinden. Bu durumda kıyaslanan Microsoft oluyor kıyaslayan apple. Önce okuyalım, sonra anlayalım, en son mesaj yazalım ;)
Windows Phone & Nokia işbirliğinin ciddi oranda kazançlı olacağına inanıyorum nedeni ise gayet basit, iOS kendini her yıl geliştirse de "görsellik" açısından pek bir yenilik getirmediği için "sıkıcı" olmaya başladığı düşünülüyor, harita eleştirisine mesela ben katılmıyorum, firmanın kendine ait haritasını geliştirmesinden daha doğal birşey olamaz, Google Maps ile kıyaslanması da büyük bir handikaptır, Google yıllardır sokak sokak fotoğraf çekiyor, Apple ise buna daha yeni başladı.
Genelde insanlar cihazların "pratik, kullanım" yönünden çok "süslü" yönlerine yöneliyorlar, nedeni ise gayet basit bir ekranın etrafındaki kasayı ne kadar değiştirirseniz değiştirin "ana şekil" yine aynı kalacaktır, Elma kare bile olsa elmadır...
Bu sebeple Android'deki "binlerce gereksiz uygulamayı" ve "açık kaynak kodlu" olmasından ötürü tehlikelerini S3 ile deneyimlemiş bir kullanıcı olarak Windows Phone 8 in iOS'a iyi bir rakip olacağını düşünmemek anlamsız kalıyor. Nokia öldü diyenler olabilir saygı duyarız ama o ölü Nokia donanım yani "görsellik" konusunda birçok yenilik getirmiş ve imkansız denilen yok artık denilen birçok cihaz çıkarmış bir firmadır; N71, N93i, Commucinator modelleri ve akla gelebilecek bir sürü "çeşit" eminim ki Nokia yine çılgın günlerine dönebilir "eğer Windows Phone modellerinde de çeşitliliği" sağlarsa...
Wozniak birşey diyor ise bunun dikkate değer olduğunu da belirtmek isterim, Turkcell için de 3G konusunda açıklamalarda bulunduğunda ti'ye alınmıştı fakat haklılığını herkes gördü. Her fırsatta yazıyorum Apple iPhone 6'da ve iOS 7'de "ya yenilenecek ya yenilenecek" iPhone 4 ile yola devam ediyorum eğer iPhone 5s de değil iPhone 6 da beklediğim yeniliği göremezsem (ki zamanla göreceksiniz) iOS kullanıcılarının ikinci tercihleri her zaman Windows Phone olacaktır...