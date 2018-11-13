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Google Play Games for Change finalistleri belli oldu

Farklı bölgelerden kadın geliştiricilerin yarıştığı Games for Change yarışmasında finalistler belli oldu. Doğa ve çevreyi koruma temalı yapımlar büyük ödül için yarışacak.
6 ay
1,8b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın kadınları daha fazla geliştirici dünyasına adapte etmek için başlattığı Games for Change yarışmasının finalistleri belli oldu. Öğrenciler ve mezunlardan oluşan kadınların imza attığı toplam 5 yapım Google Play üzerinde sergileniyor.

Games for Change nedir?

Google’ın etkinliği geçtiğimiz Mart ayında başlamıştı. Girls Make Games ve Entertainment Software Association kadınların daha fazla yazılım alanına dahil olması amacıyla Google ile iş birliği yaptı. Böylece hem kadınlar teşvik edilecek hem de okulları teşvik edilecekti.

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Bu hafta itibariyle Games for Change elemeleri sonuçlandı ve 5 uygulama veya oyun özel sayfasında yayına başladı. Önümüzdeki dönemde bu finalistler arasından bir kazanan seçilecek ve 10 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Ayrıca kazanan geliştiricinin okuluna da 15 bin dolarlık bir hibe verilecek. Tüm finalistler E3 2019 etkinliğine katılma hakkı ve ayrıca Girls Make Games yaz kamplarında eğitim alma hakkına sahip oldu.

Finalist yapımlar henüz erken aşamada ve kısa sürüyor. Bu bakımdan büyük beklenti içerisine girmemek gerek. Yine de doğa ve çevreyi koruma fikrini temel alması sevindirici. Yapımları bu sayfada bulabilirsiniz.


EcoVerse

Mazu

Symphony

The Other Realm

 
 

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