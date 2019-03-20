Stranger Things 3. Sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix'in en başarılı dizilerinden birisi olan Stranger Things, üçüncü sezonuyla tekrar hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni sezonundan ilk uzun fragman da bugün nihayet yayınlandı. İşte Stranger Things 3'ün türkçe altyazılı fragmanı:Stranger Things üçüncü sezonunda bizleri 1985 yılının yaz aylarına götürüyor. Dizinin sevilen çocuk kahramanları yeni sezonda bir yandan ergenliğe girmenin getirdiği duygusal değişimlerle mücadele edecek diğer bir taraftan ise Upside Down isimli paralel evrenin gizemlerini çözmeye çalışacak. Fragmanın sonlarına doğru ortaya çıkan dev canavar özellikle epey ürkütücü görünüyor.Stranger Things'in üçüncü sezonunda önceki sezonların sevilen karakterleri tamamıyla geri dönüyor. Bununla beraber diziye yeni karakterler de katılacak. Ünlü aktör Cary Elwes, yeni sezonda kasabanın belediye başkanını canlandırıyor. Ayrıca genç aktris Maya Hawke da Robin isimli karaktere hayat verecek.Netflix'in "Bir yaz her şeyi değiştirebilir." cümlesiyle tanıttığı Stranger Things 3,yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor.