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Stranger Things 3. Sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix, Stranger Things'in merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk fragmanı paylaştı. Önümüzdeki yaz yayınlanacak olan yeni sezonda yine dizinin 80'ler temalı büyülü dünyasına geri dönüyoruz.
2 ay
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3
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in en başarılı dizilerinden birisi olan Stranger Things, üçüncü sezonuyla tekrar hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni sezonundan ilk uzun fragman da bugün nihayet yayınlandı. İşte Stranger Things 3'ün türkçe altyazılı fragmanı:


Stranger Things üçüncü sezonunda bizleri 1985 yılının yaz aylarına götürüyor. Dizinin sevilen çocuk kahramanları yeni sezonda bir yandan ergenliğe girmenin getirdiği duygusal değişimlerle mücadele edecek diğer bir taraftan ise Upside Down isimli paralel evrenin gizemlerini çözmeye çalışacak. Fragmanın sonlarına doğru ortaya çıkan dev canavar özellikle epey ürkütücü görünüyor.

Stranger Things'in üçüncü sezonunda önceki sezonların sevilen karakterleri tamamıyla geri dönüyor. Bununla beraber diziye yeni karakterler de katılacak. Ünlü aktör Cary Elwes, yeni sezonda kasabanın belediye başkanını canlandırıyor. Ayrıca genç aktris Maya Hawke da Robin isimli karaktere hayat verecek.

Netflix'in "Bir yaz her şeyi değiştirebilir." cümlesiyle tanıttığı Stranger Things 3, 4 Temmuz 2019'da yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu toplamda 8 bölümden oluşuyor. 

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Askaparta 2 ay
Bu sezon daha fazla canavar ve daha fazla evrenler arası yolculuk bekliyoruz.
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seckinar 2 ay
Hele bir Behzat Başkomserim de gelsin, yeniden üye olurum artık.
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K E N 2 ay
Merakla bekliyoruz. Dizide kullanılan kıyafetler, renkler harika.
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