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Strategy Analytics : Samsung bu yıl da Apple'ın payından yemeye devam edecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyük yatırımlarla hem mobil telefon hem de akıllı telefon pazarında liderliği eline alan Samsung, satışlarını yükselten tablet modelleriyle de Apple ile kıyasıya rekabete girebilecek tek firma olarak gösteriliyor. Son analizlere göre ABD'de yüzde 27 ile Samsung mobil telefon pazarında liderliğini sürdürüyor.

Strategy Analytics tarafından yapılan bir analize göre, Samsung bu yıl akıllı telefon satışlarını yüzde 35 artırarak liderliğini pekiştirecek. Firmanın bu yıl 390 milyon akıllı telefon satmak istediği biliniyordu. Ancak Apple'ın bir iPhone mini hamlesi ile liderliği geri alabileceği de dile getiriliyor.

Bu yıl akıllı telefon sevkiyatı global olarak 875 milyona yükselecek. Geçen yıl yüzde 41 olan artış, bu yıl yüzde 27'ye geriliyor. Apple'ın akıllı telefon satışları ise bu yıl tahmini olarak yüzde 33 artışla 180 milyona yükselecek. 

Samsung'un akıllı telefon pazarındaki payı ise yüzde 33 olarak tahmin ediliyor. Apple ise yüzde 21'de seyredecek.

Samsung'un bu yıl Galaxy S4, Galaxy Note III ve Tizen OS yüklü modeller ile ürün gamını genişletmesi bekleniyor. Bu da doğrudan satış rakamlarına yansıyacak. 

Analiz uzmanları ise Apple'ın bir iPhone mini üretme ihtimali yüzdesini artırıyor. Samsung'un yükselişine karşı Apple'ın da bir hamle yapması bekleniyor. Pek çok bölgede yüksek fiyatı nedeniyle tercih edilmeyen iPhone'un böylece makul seviyelere inmesi mümkün. En erken iPhone 5S ile birlikte farklı boyutta bir iPhone mini tanıtımının yapılabileceği dile getiriliyor. Ancak genel kanı 2014 sonrasında böyle bir hamlenin gelebileceği.  

http://www.reuters.com/article/2013/01/04/us-samsung-apple-smartphones-idUSBRE90304I20130104 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
spaydix 6 yıl
apple geber meye mahkum aptal kısıtlamalı yazılım politikası büyümeyen ekranı değişmeyen arayüzüyle tarihte yerini alıcak zaten :D
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Mr.Legend 6 yıl
Iphone'un makul düzeye ineceği öngürülüyor denmiş. Gördük Ipad Mini'yi
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senatorlines 6 yıl
Bu samsung ne saldırgan firmaymış arkadaş herkeze Nokia, HTC, Apple, Sony, LG....'ye deli dana gibi saldırıyor, Samsung harici diğer firmaların çoğu zor durumda bir Apple ile bir kaç çinli var, aslına bakınca diğer saydığığım firmalar da düzgün telefon yapıyor ama burda sorun samsungun aşırı saldırgan stratejisi, Büyük Balık Küçük Balığı yutar misali, bizimkiler de bedavadan samsungun avukatlığını yapıyor, madalya alıp samsungun cebini dolduracaklar ya!
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Jül Sezar 6 yıl
1 tane 100 satana karşı, 10 tane 5 satmak marifet değil ki.
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theyapici 6 yıl
olsun Halen her apple satılınca bile samsung para kazanıyor. :)
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dockhanger 6 yıl
apple bu buyukluk ve ıos sayesınde sattıgınıda bilmediğiniz ortada tabak gibi yer kaplayan telefonmu olur büyük ekran istiyorsanız ıpad var ıpad varken de baska şeye ihtiyaç yok hız kalite ortada
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Brky 6 yıl
O stand ne öyle benzin istasyonu gibi
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Vipracing 6 yıl
Analistcilerde maşallah analistci değil provakatör
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vamp 6 yıl
Apple acil olarak 4,5 ya da 5" boyutunda telefon çıkartmalı. Mini nedir arkadaş? Zaten ip4s şu an dış ülkelerde ucuz ve alınabilir. Ekranıda mini zaten. 6 ay sonra herkesin elinde 5" boyutunda çıldırmış bir hızda çalışan android telefonlar olacak. Ekran kalitelerinden tutunda kameraya kadar ip5 e fark atacaklar. 5s o boyutlarıyla nereye kadar rekabetçi olabilirki? 5s çıksa ne çıkmasa artık kimsenin umurunda bile değil. Tasarım aynı herşey aynı. ios ta aynı. Artık baydı yani. Bence acil 5" boyutunda bir seçenekleri olmalı ki bu piyasada liderlik mücadelesine yeniden girsinler. Çünkü herkes tek elle kullanma sevdalısı değil. O bir tercih meselesi. Bunu öğrenmeleri lazım. Note2 buna en güzel örnek. Artık bu inadından apple vazgeçmeli bence. Piyasada Apple ın kaybetmesi bizim daha kötü telefonlar almamıza neden olur. Rekabet lazım.
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BraVe_06 6 yıl vamp
vamp

Apple acil olarak 4,5 ya da 5" boyutunda telefon çıkartmalı. Mini nedir arkadaş? Zaten ip4s şu an dış ülkelerde ucuz ve alınabilir. Ekranıda mini zaten. 6 ay sonra herkesin elinde 5" boyutunda çıldırmış bir hızda çalışan android telefonlar olacak. Ekran kalitelerinden tutunda kameraya kadar ip5 e fark atacaklar. 5s o boyutlarıyla nereye kadar rekabetçi olabilirki? 5s çıksa ne çıkmasa artık kimsenin umurunda bile değil. Tasarım aynı herşey aynı. ios ta aynı. Artık baydı yani. Bence acil 5" boyutunda bir seçenekleri olmalı ki bu piyasada liderlik mücadelesine yeniden girsinler. Çünkü herkes tek elle kullanma sevdalısı değil. O bir tercih meselesi. Bunu öğrenmeleri lazım. Note2 buna en güzel örnek. Artık bu inadından apple vazgeçmeli bence. Piyasada Apple ın kaybetmesi bizim daha kötü telefonlar almamıza neden olur. Rekabet lazım.

Apple eninde sonunda büyük telefon çıkaracak bence. Zamanında en ideal ekran boyutu 3.5" diyorlardı ne oldu? 4" telefon çıkardı. Tablet için en 7" olmaz diyorlardı ne oldu? iPad mini çıktı. Üstelik eski donanımla. Bu saatten sonra piyasayı şirketlerin dayatması değil müşterilerin alma potansiyeli şekillendirir çünkü artık pazar çok fazla büyüdü.
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12 Angry Men 6 yıl
Apple fanları olmasa samsung zaten lider her açıdan.
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OBA INC 6 yıl
iPhone 4 'ü zaten ücretsiz veriyorlar, 4s'te 100 dolar karşılığında alınabiliyor daha ne kadar ucuz verecekler ki?
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Erasmus78 6 yıl OBA INC
OBA INC
iPhone 4 'ü zaten ücretsiz veriyorlar, 4s'te 100 dolar karşılığında alınabiliyor daha ne kadar ucuz verecekler ki?

Insanustu cabalara rag men bitmiyorsunuz arkadas. Isin asil acinasi tarafi ise hasbel kader teknolojo sitesi takip ediyorsunuz guya.
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