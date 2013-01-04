Strategy Analytics : Samsung bu yıl da Apple'ın payından yemeye devam edecek





Büyük yatırımlarla hem mobil telefon hem de akıllı telefon pazarında liderliği eline alan Samsung, satışlarını yükselten tablet modelleriyle de Apple ile kıyasıya rekabete girebilecek tek firma olarak gösteriliyor. Son analizlere göre ABD'de yüzde 27 ile Samsung mobil telefon pazarında liderliğini sürdürüyor.





Strategy Analytics tarafından yapılan bir analize göre, Samsung bu yıl akıllı telefon satışlarını yüzde 35 artırarak liderliğini pekiştirecek. Firmanın bu yıl 390 milyon akıllı telefon satmak istediği biliniyordu. Ancak Apple'ın bir iPhone mini hamlesi ile liderliği geri alabileceği de dile getiriliyor.





Bu yıl akıllı telefon sevkiyatı global olarak 875 milyona yükselecek. Geçen yıl yüzde 41 olan artış, bu yıl yüzde 27'ye geriliyor. Apple'ın akıllı telefon satışları ise bu yıl tahmini olarak yüzde 33 artışla 180 milyona yükselecek.





Samsung'un akıllı telefon pazarındaki payı ise yüzde 33 olarak tahmin ediliyor. Apple ise yüzde 21'de seyredecek.





Samsung'un bu yıl Galaxy S4, Galaxy Note III ve Tizen OS yüklü modeller ile ürün gamını genişletmesi bekleniyor. Bu da doğrudan satış rakamlarına yansıyacak.





Analiz uzmanları ise Apple'ın bir iPhone mini üretme ihtimali yüzdesini artırıyor. Samsung'un yükselişine karşı Apple'ın da bir hamle yapması bekleniyor. Pek çok bölgede yüksek fiyatı nedeniyle tercih edilmeyen iPhone'un böylece makul seviyelere inmesi mümkün. En erken iPhone 5S ile birlikte farklı boyutta bir iPhone mini tanıtımının yapılabileceği dile getiriliyor. Ancak genel kanı 2014 sonrasında böyle bir hamlenin gelebileceği.

http://www.reuters.com/article/2013/01/04/us-samsung-apple-smartphones-idUSBRE90304I20130104