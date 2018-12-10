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Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor

Capcom duyurusunu yaptığı ödüllü reklam özelliğini Street Fighter V oyununda faaliyete geçiriyor. Yarından itibaren oyuncular reklam izleyerek Fight Money kazanmaya başlayacak.
5 ay
4,8b
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor

İnternet dünyasında ve mobil dünyada artık en büyük gelir kaynağı haline gelen reklam yayıncılığı diğer sektörlerin de iştahını kabartıyor. Street Fighter V bu alanda kazan-kazan stratejisi izliyor.

İzle ve kazan

Capcom daha önce yaptığı duyuruya istinaden yarın Street Fighter V oyununda ödüllü reklamlara yer vermeye başlayacak. Sponsored Content adıyla sunulacak olan reklamlarda oyunla ilgili kostümler, paketler ve Capcom Pro Tour içerikleri gösterilecek.

Ayrıca Bkz. "ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun"

Reklamlar dövüşler öncesindeki yükleme ekranında ve turnuvaların bazı kademelerinde ekrana gelecek. Savaş ayarlarından reklamların kapatılması mümkün ancak bu durumda oyuncular ödül kazanamayacak. Reklamları açık tutan oyunculara standart ve yükselme maçlarında bonus Fight Money kazanma fırsatı verilecek. Yine Ad Style kostümlerine sadece reklamları açık tutan oyuncular erişebilecek.

Capcom yeni çözüm ile hem oyuncuların hem de kendisinin kazanacağını düşünüyor. Bununla birlikte önemli bir oyuncu kitlesi para vererek satın aldıkları oyunda ödüllü reklamları anlamsız buluyor ve Capcom’un alakasız reklamlar göstermeme garantisinin de olmadığını savunuyor.

Diğer taraftan Street Fighter V: Arcade Edition versiyonu için PS 4 ve PC üzerinde deneme sürecinin 11 Aralık-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceğini de hatırlatalım.

 

https://www.digitaltrends.com/gaming/capcom-to-launch-street-fighter-v-in-game-ads/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Berkayselcuk 5 ay
Yukleme ekranina reklam formati iyiymis. Acikcasi microtransaction dan loot box dan daha iyi gorundu bana. Civki cikmasa bari.
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maxmania 5 ay
ondan sonra millet niye korsan kullanıyor diye araştırma şirketlerine para verirler.
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