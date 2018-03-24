Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı

Oyun dünyasının en sevilen dövüş serilerinden Street Fighter, dizi oluyor. Daha önce iki defa beyaz perdeye uyarlanan Street Fighter, son olarak Machinima tarafından hazırlanan bir web serisi ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Machinima'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Street Fighter: Assassin’s Fist ve Street Fighter: Resurrection'ın gördüğü büyük ilgi, sevilen oyun serisinin televizyona uyarlanmasının yolunu açtı.

Ünlü yapımcı Mark Gordon (Grey's Anatomy, Designated Survivor) ve yapım şirketi Entertainment One (Hell on Wheels), diziye dönüştürmek için Street Fighter'ın haklarını satın aldı. Mark Gordon ve Entertainment One yeni Street Fighter dizisi için Machinima'daki web dizisinin yapımcıları olan Joey Ansah, Jacqueline Quella ve Mark Wooding ile birlikte çalışacak.

Yeni Street Fighter dizisi 1991 yılında çıkan Street Fighter: The World Warrior oyununda işlenen World Warrior hikayesinden uyarlanacak. World Warrior hikayesinde Ryu, Ken, Guile ve Chun-Li, global suç örgütü Shadaloo'nun başındaki M. Bison'ı devirmek için güçlerini birleştiriyor.

Street Fighter oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Capcom da dizinin yapımında yer alacak. Konu hakkında bir açıklama yayınlayan Capcom yöneticisi Yoshinori Ono; televizyon dünyasının önemli isimlerinden Mark Gordon ve Entertainment One ile birlikte çalışacakları için mutlu olduklarını ve birlikte Street Fighter'ı heyecan verici bir diziye dönüştüreceklerini ifade etti.

deadline.com/2018/03/street-fighter-video-game-franchise-adapted-tv-series-entertainment-one-mark-gordon-1202352026/