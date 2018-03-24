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Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı

Daha önce beyaz perdeye de uyarlanan popüler oyun serisi Street Fighter, şimdi de televizyona uyarlanıyor. Yeni Street Fighter dizisi için hazırlıklara başlandı.
1 yıl
3,6b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen dövüş serilerinden Street Fighter, dizi oluyor. Daha önce iki defa beyaz perdeye uyarlanan Street Fighter, son olarak Machinima tarafından hazırlanan bir web serisi ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Machinima'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Street Fighter: Assassin’s Fist ve Street Fighter: Resurrection'ın gördüğü büyük ilgi, sevilen oyun serisinin televizyona uyarlanmasının yolunu açtı.
Ünlü yapımcı Mark Gordon (Grey's Anatomy, Designated Survivor) ve yapım şirketi Entertainment One (Hell on Wheels), diziye dönüştürmek için Street Fighter'ın haklarını satın aldı. Mark Gordon ve Entertainment One yeni Street Fighter dizisi için Machinima'daki web dizisinin yapımcıları olan Joey Ansah, Jacqueline Quella ve Mark Wooding ile birlikte çalışacak.
Yeni Street Fighter dizisi 1991 yılında çıkan Street Fighter: The World Warrior oyununda işlenen World Warrior hikayesinden uyarlanacak. World Warrior hikayesinde Ryu, Ken, Guile ve Chun-Li, global suç örgütü Shadaloo'nun başındaki M. Bison'ı devirmek için güçlerini birleştiriyor.
Street Fighter oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Capcom da dizinin yapımında yer alacak. Konu hakkında bir açıklama yayınlayan Capcom yöneticisi Yoshinori Ono; televizyon dünyasının önemli isimlerinden Mark Gordon ve Entertainment One ile birlikte çalışacakları için mutlu olduklarını ve birlikte Street Fighter'ı heyecan verici bir diziye dönüştüreceklerini ifade etti.

deadline.com/2018/03/street-fighter-video-game-franchise-adapted-tv-series-entertainment-one-mark-gordon-1202352026/ Yorum Yaz
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Tensi 1 yıl en beğenilen Mr. Jingles
Yok Haci, kesmez bizi oyle klavye. Gidip aliexpress'ten buton - kol seti aldim. Pleksi kesip arcade joystik yaptim. Jeton yeri bile var, bizim 50 kuruslar uyuyor. Atiyorum blink bilnk sesleri ile doluyor oda.
Gerci paraciklar alttaki kutuya dustugu icin sinirsiz jeton hilesi oluyor, o heyecani vermiyor tabii ama neyse. Tavsiye ederim. Eski bir PC ^yi bu is icin ayirdim. MAME, NSES, PSX, PSP, PS2 ne varsa yukledim icine. Degme keyfime. 40-45 TL civarinda bir tane de BT PS kolu aldim. "Triple A" oyun aramiyorum desem yeridir.
Yok Haci, kesmez bizi oyle klavye. Gidip aliexpress'ten buton - kol seti aldim. Pleksi kesip arcade joystik yaptim. Jeton yeri bile var, bizim 50 kuruslar uyuy...
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zolzauza 1 yıl
Umarum Türk karakter Hakan'da yer alır :)
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TheLastNinja 1 yıl
SF2 de benim de karşıma kimse çıkamazdı. GUILE oynadığım karakterdi ve hâla ULTRA SF4 arada takılıyorum. SF5 nedense sevemedim çünkü klavyeden istediğimiz tuşları atayamıyoruz
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JoeyBane 1 yıl
Her bölüm 1 jeton
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RichesMen 1 yıl
kaliteli bir anime dizi yapsınlar daha çok tutar...
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stalker(1979) 1 yıl
Street Fighter: Resurrection ilk sezon kadar iyi olmamış ne yazık ki. Umarım yeni sezon daha iyi olur. Halen daha street Fighters oynuyorum. Hem pc de hem android de :D
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Tensi 1 yıl
Her sey ilk bolume bagli. Eger Ken Masters'i cok konusan, ukala, yav.... amerikali yaparlarsa izlenmez.
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tiger cage 1 yıl
SF 2.5 ta ken ile kimse karşımda duramazdı
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homebird 1 yıl
Blanka favorim :)
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Mr. Jingles 1 yıl
Çocukluğuma gittim yapın tabi ST'nin yeri apayrıdır. Mame32'de takılıyoruz artık kollular gibi değil ama ne yapalım.
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Tensi 1 yıl Mr. Jingles
Yok Haci, kesmez bizi oyle klavye. Gidip aliexpress'ten buton - kol seti aldim. Pleksi kesip arcade joystik yaptim. Jeton yeri bile var, bizim 50 kuruslar uyuyor. Atiyorum blink bilnk sesleri ile doluyor oda.
Gerci paraciklar alttaki kutuya dustugu icin sinirsiz jeton hilesi oluyor, o heyecani vermiyor tabii ama neyse. Tavsiye ederim. Eski bir PC ^yi bu is icin ayirdim. MAME, NSES, PSX, PSP, PS2 ne varsa yukledim icine. Degme keyfime. 40-45 TL civarinda bir tane de BT PS kolu aldim. "Triple A" oyun aramiyorum desem yeridir.
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aycibin 1 yıl
Honda ve Bianca da olacak mi :)
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