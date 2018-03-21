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Game of Thrones'un yaratıcısından yeni bilim-kurgu dizisi: Nightflyers

Game of Thrones'un yaratıcısı olan George R.R. Martin'in bir diğer kitabı daha televizyona uyarlanıyor. SyFy, bu yıl yayınlanacak Nightflyers dizisinden ilk fragmanı yayınladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,2b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en iyi dizilerinden Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı olan George R.R. Martin'in bir diğer kitabı daha dizi oluyor. Martin'in 1980 yılında yayınlanan kısa romanı Nightflyers'ı televizyona uyarlayan SyFy kanalı, sonbaharda izleyiciler ile buluşacak dizi için ilk tanıtım videosunu yayınladı.
Battlestar Galactica ve The Expanse gibi başarılı bilim-kurgu diziler ile tanınan Amerikan kablolu kanalı SyFy tarafından hazırlanan Nightflyers, bilim-kurgu ve korku türlerini bir araya getiriyor. Yayınlanan ilk tanıtım videosunda dizi hakkında konuşan George R.R. Martin, Nightflyers'ı uzay gemisinde geçen bir perili ev hikayesi olarak tanımlıyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için kesenin ağzını açıyor"
Nightflyers; Dünya'nın yok olmak üzere olduğu yakın bir gelecekte geçiyor ve insanlığın kurtuluşu için son umut olarak görülen gizemli bir uzaylı aracı ile iletişime geçmek için yola çıkan bir grup kaşifin hikayesini anlatıyor. Galaksideki en gelişmiş uzay aracı (Nightflyers) ile yola çıkan mürettebat, varış noktalarına yaklaştıkça, geminin yapay zekasının ve hiç görmedikleri kaptanın kendilerini ölümcül tehlikelere doğru sürüklediğini fark edecek.
Senaryosu Jeff Buhler (The Midnight Meat Train) tarafından kaleme alınacak Nightflyers'ın yapımcıları arasında The Bourne Identity ve Edge of Tomorrow gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Doug Liman da yer alıyor.
Başrollerini Gretchen Mol, Eoin Macken, Sam Strike, Maya Eshet, Angus Sampson, Jodie Turner-Smith, David Ajala ve Brían F. O’Byrne'ın üstlendiği Nightflyers, bu sonbaharda yayınlanacak. ABD'de SyFy kanalında yayınlanacak dizi, ABD dışında Netflix tarafından yayınlanacak.
 

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DHBSC55 1 yıl
syfy onlarca çok güzel konuya sahip bilim kurgu dizisi yayınlandı ama hep düşük bütçe kalitesiz yapımlar olduğu için kendine bağlayamıyor seyirci kazanımıyordu, belki bir umut bu dizi ile olur.
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ahmethi 1 yıl
Gerilimse istemezük
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JQKER 1 yıl
yaşayan "J. R. R. Tolkien" gibi birşey bu adam. hayal dünyası fena.
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Dodge 1 yıl
Farkli bir tur ne kadar basarili olur bilinmez.Bir izleyip gormek lazim.
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obsesoz 1 yıl
direk senaryo yazsın bu adam
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Melladin 1 yıl
Kitapları hala çıkarmadı hain şişko[:\-]
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-Lanaya- 1 yıl
Syfy yapiyorsa cöptür.
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KaleyDeskop 1 yıl
syfy yapınca kötü oluyor, keşke hbo yapsaydı..
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eric13 1 yıl
12 Monkeyse yaptiklarini gordukten sonra umidim sifirin altinda. Zaten Game of Thronesun en buyuk basari sebebi devasa butcesiydi SyFy dan ayni seyi beklemiyorum bile
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al-ozaria 1 yıl
Kendi nasıldır bilmemde, fragman klişe, merak uyandırmaktan uzak özetle fragmanı başarısız.
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