Su damlası çentikli OnePlus 6T sızmaya devam ediyor

Daha ince ekran çerçeveleri elde edebilmek adına son dönemde çentik tasarımı iyice yaygınlaştı. Bununla birlikte tüketicilerin eleştirileri de aynı oranda artıyor. Üreticiler bu nedenle daha az rahatsız edici yollar deniyor. Bunlardan biri su damlası tasarımı.

OnePlus 6T özellikleri

Huawei, Oppo gibi firmalarda gördüğümüz su damlası tasarımı çentiği su damlasına benzetiyor ve boyutlarını da önemli oranda küçültüyor. Son olarak OnePlus 6T amiral gemisinde de aynı tasarımı göreceğiz.

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Kaynaklar su damlası tasarımı sayesinde OnePlus 6T modelinin kasa oranını değiştirmeden ekranı biraz daha büyüteceğini ifade ediyor. Bu da boyutun 6.3 veya biraz üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

Qualcomm’un ultrason tabanlı parmak izi okuyucusunu benimseyeceği ve bunu da ekran altına entegre edeceği ifade edilen OnePlus 6T ayrıca 3.5mm kulaklık girişi yerine sesi USB Tip-C üzerinden aktaracak.

Diğer taraftan Snapdragon 845 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 256GB’a kadar depolama kapasitesi, çift arka kamera kombinasyonu gibi özellikler OnePlus 6 modelinden miras alınacak.

Ekran değişimi nedeniyle OnePlus 6T modelinin fiyatının 30$ daha pahalı olması bekleniyor. Yani 560$ başlangıç fiyatı olacak. T-Mobile iş birliği ile telefonun ABD’de de satışa çıkacağı belirtiliyor. Muhtemel tanıtım tarihi ise 17 Ekim olacak.