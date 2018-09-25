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Su damlası çentikli OnePlus 6T sızmaya devam ediyor

OnePlus firmasının gelecek ay tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi OnePlus 6T görselleri sızmaya devam ediyor. Modelin pek çok detayı gün yüzüne çıkmış durumda.
7 ay
4,3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha ince ekran çerçeveleri elde edebilmek adına son dönemde çentik tasarımı iyice yaygınlaştı. Bununla birlikte tüketicilerin eleştirileri de aynı oranda artıyor. Üreticiler bu nedenle daha az rahatsız edici yollar deniyor. Bunlardan biri su damlası tasarımı.

OnePlus 6T özellikleri

Huawei, Oppo gibi firmalarda gördüğümüz su damlası tasarımı çentiği su damlasına benzetiyor ve boyutlarını da önemli oranda küçültüyor. Son olarak OnePlus 6T amiral gemisinde de aynı tasarımı göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "Android 10 yaşında"

Kaynaklar su damlası tasarımı sayesinde OnePlus 6T modelinin kasa oranını değiştirmeden ekranı biraz daha büyüteceğini ifade ediyor. Bu da boyutun 6.3 veya biraz üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

Qualcomm’un ultrason tabanlı parmak izi okuyucusunu benimseyeceği ve bunu da ekran altına entegre edeceği ifade edilen OnePlus 6T ayrıca 3.5mm kulaklık girişi yerine sesi USB Tip-C üzerinden aktaracak.

Diğer taraftan Snapdragon 845 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 256GB’a kadar depolama kapasitesi, çift arka kamera kombinasyonu gibi özellikler OnePlus 6 modelinden miras alınacak.

Ekran değişimi nedeniyle OnePlus 6T modelinin fiyatının 30$ daha pahalı olması bekleniyor. Yani 560$ başlangıç fiyatı olacak. T-Mobile iş birliği ile telefonun ABD’de de satışa çıkacağı belirtiliyor. Muhtemel tanıtım tarihi ise 17 Ekim olacak.


https://www.tweaktown.com/news/62802/nintendo-smashes-sony-total-hardware-sales-700-million/index.html Yorum Yaz
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FRAPS_TR 7 ay en beğenilen
su damlası çentikli tv

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SpesifikBrush 7 ay
"Su damlası ... sızmaya devam ediyor"
Noluyo dedim OnePlus su mu sızdırıyor falan
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SEO-Uzmanı 7 ay
ilk izlenim ; bu tarzı sevmedim !
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Bay Robot 7 ay
Kesin sızmıştır...
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gowlet 7 ay
Ne su damlası yahu bu bildiğin Avatar olmuş...
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FRAPS_TR 7 ay en beğenilen
su damlası çentikli tv

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teknokaptan 7 ay
Çıksın Amerika’da alırız hemen
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SpesifikBrush 7 ay
"Su damlası ... sızmaya devam ediyor"
Noluyo dedim OnePlus su mu sızdırıyor falan
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Escapetolife 7 ay
Çıtır çentikli.
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qoqoCAN 7 ay
bu çentik, diğer uzun çentikten daha iyi. daha kullanışlı en azından.
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Starrk35 7 ay
"Sızdırılmaya devam ediyor."
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Umutcan 7 ay Starrk35
Su damlası ya ondandır
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XYLGN 7 ay
su damlası ne ya çentiği sempatik hale mi getirmeye çalışıyorsunuz?
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