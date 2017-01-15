Subaru, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında STI imzalı araçlarını sergilemeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz haftalarda sizlere haberimizde de yer verdiğimiz üzere Tokyo Otomobil Fuarında STI imzalı araçlarını sergileyeceğinin sinyallerini veren Subaru, fuarda sergileyeceği modellerini gösterdiği bir galeri yayınladı.

Toplamda 8 model sergilenirken, bunların arasında firmanın spor araçlarının STI parçalarıyla süslendiği 2 tane konsept model yer alıyor. Bu modellerden birisi olan BRZ STI Sport Konsepti agresif gövde kiti ve çekici gümüş rengiyle yetişkin sürücülere cazibeli olmayı hedefliyor. Bir diğer model olan WRX S4 STI Sport Konsepti ise markanın dört tekerden çekişli performans sedanıyla benzer bir şekilde olgun bir tavır sergiliyor. Dört kapılı CVT şanzımanlı araçta sportiflik açısından kırmızı ve siyah deri karışımı kullanılmış.

Sportiflik ve kullanışlılığı birlikte görmek isteyen kullanıcıları da unutmayan Subaru, bu bağlamda fuara ilave STI Sport performans parçalarıyla Levorg STI Sport modelini de getirmiş. Araçta prototip Recaro koltuklar yer alırken, 4-pistonlu Brembo fren kaliperleri ve bölünmüş kollu siyah jantlar aracın görünüşünü pekiştiren detaylar arasında.

Impreza G4 STI Performans, Subaru'nun popüler modeline daha sıcak bir görünüm getiriyor. Gövde kiti ve yeni prototip egzoz, sürücülerin aracına daha sportif bir görünüm kazandırmasına imkan tanıyor. Son olarak, Subaru, markanın motor sporları üzerine yoğunlaştığını göstermek adına 4 tane yarış otomobilini bu fuarda sergiliyor. 2016 Japonya Super GT serilerinde yarışan BRZ burada yer alırken onunla birlikte geçen sene 24h Nurburgring'de yarışan WRX STI da sergilenenler arasında. Ralli ile bağlarını korumaya devam eden markanın WRX STI ralli aracı ve tek sefere mahsus düzenlenen Toyota 86 ve BRZ serilerinde yarışacak BRZ modeli de Subaru'nun sergilediği diğer araçlar.

http://www.subaru.jp/tas2017/lineup/