Kia yeni Stinger modeli ile Detroit'in yıldızı olmaya aday

Detroit Otomobil Fuarında yeni premium sedanı Stinger'i tanıtan Kia, Mercedes-Benz, BMW ve Audi gibi güçlü rakipler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fuardan ilk izlenimlere göre oldukça iyi geri bildirimler alan Stinger'in yol koşullarında ne şekilde bir deneyim sunacağı merakla bekleniyor.

Piyasaya sürüleceği zaman iki farklı versiyonla gelecek olan Stinger'da baz versiyon bir model ve Stinger GT adında performans sedanı modeli olacak. Aracın ne zaman piyasada olacağı şu an için bilinmiyor, ancak işaretler modelin Amerika pazarına 2017'nin son çeyreğinde sunulacağını gösteriyor.

Şu an için benzinli iki versiyonla ilgili bilgiler yer alsa da Autocar'ın iddiasına göre Kia aracın dizel versiyonunu hazırlıyor ve bu model Mart ayındaki 2017 Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılacak. Dizel motorun hangi ünite olacağı net olarak bilinmese de Kia'nın Sorento'daki 2.2 litrelik 4 silindirli 197 beygirlik dizel motoru kullanabileceği söylentiler arasında.

Stinger GT versiyonunda 3.3 litre twin-turbo V6 motor yer alan arkadan itişli araç 365 beygir gücü ve 510 Nm torkuyla 0-100 km/h hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor ve modelin 4 çeker bir versiyonu da seçenek olarak sunuluyor.

Stinger'ın baz versiyonu olarak tanıtılan modelde ise 2.0 litrelik 4 silindirli 255 beygir güç üreten benzinli bir ünite yer alıyor. Bu motor 260 Nm tork üretirken, Stinger'in her iki motorlu versiyonlarında da 8-ileri otomatik bir şanzıman bulunuyor. Arkadan iter versiyonunda mekanik sınırlı-kaymalı diferansiyel (LSD) bulunan araç bu yönüyle sürücüsüne yüksek bir sürüş deneyimi sunma potansiyeline sahip.

Son olarak aracın iç tasarımı da rekabet etmek istediği araçlar gibi premium detaylarla donatılıyken, kablosuz şarj desteği ve navigasyonlu 7.0 inçlik dokunmatik ekran iç kısımda öne çıkanlar arasında. Aracı almayı düşünen ve müziğe önem verenleri de unutmayan Kia, Stinger'da 15 hoparlörlü toplamda 720 watt güç üreten Harman/Kardon ses sistemini opsiyon olarak müşterilerine sunuyor.

http://www.caranddriver.com/news/2018-kia-stinger-sports-sedan-photos-and-info-news