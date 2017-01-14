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Kia yeni Stinger modeli ile Detroit'in yıldızı olmaya aday

Kia, Detroit Otomobil Fuarında firma tarihinin en performanslı ve iddialı modeli Stinger'i resmi olarak tanıttı. Arkadan iter olan premium sedanın GT versiyonu 365 beygir güce sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,7b
1
62
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Detroit Otomobil Fuarında yeni premium sedanı Stinger'i tanıtan Kia, Mercedes-Benz, BMW ve Audi gibi güçlü rakipler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fuardan ilk izlenimlere göre oldukça iyi geri bildirimler alan Stinger'in yol koşullarında ne şekilde bir deneyim sunacağı merakla bekleniyor.
Piyasaya sürüleceği zaman iki farklı versiyonla gelecek olan Stinger'da baz versiyon bir model ve Stinger GT adında performans sedanı modeli olacak. Aracın ne zaman piyasada olacağı şu an için bilinmiyor, ancak işaretler modelin Amerika pazarına 2017'nin son çeyreğinde sunulacağını gösteriyor.
Şu an için benzinli iki versiyonla ilgili bilgiler yer alsa da Autocar'ın iddiasına göre Kia aracın dizel versiyonunu hazırlıyor ve bu model Mart ayındaki 2017 Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılacak. Dizel motorun hangi ünite olacağı net olarak bilinmese de Kia'nın Sorento'daki 2.2 litrelik 4 silindirli 197 beygirlik dizel motoru kullanabileceği söylentiler arasında.
Stinger GT versiyonunda 3.3 litre twin-turbo V6 motor yer alan arkadan itişli araç 365 beygir gücü ve 510 Nm torkuyla 0-100 km/h hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor ve modelin 4 çeker bir versiyonu da seçenek olarak sunuluyor.
Stinger'ın baz versiyonu olarak tanıtılan modelde ise 2.0 litrelik 4 silindirli 255 beygir güç üreten benzinli bir ünite yer alıyor. Bu motor 260 Nm tork üretirken, Stinger'in her iki motorlu versiyonlarında da 8-ileri otomatik bir şanzıman bulunuyor. Arkadan iter versiyonunda mekanik sınırlı-kaymalı diferansiyel (LSD) bulunan araç bu yönüyle sürücüsüne yüksek bir sürüş deneyimi sunma potansiyeline sahip.
Son olarak aracın iç tasarımı da rekabet etmek istediği araçlar gibi premium detaylarla donatılıyken, kablosuz şarj desteği ve navigasyonlu 7.0 inçlik dokunmatik ekran iç kısımda öne çıkanlar arasında. Aracı almayı düşünen ve müziğe önem verenleri de unutmayan Kia, Stinger'da 15 hoparlörlü toplamda 720 watt güç üreten Harman/Kardon ses sistemini opsiyon olarak müşterilerine sunuyor.

http://www.caranddriver.com/news/2018-kia-stinger-sports-sedan-photos-and-info-news Yorum Yaz
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TheLastNinja 2 yıl
seviyorum çalışkan Koreli insanları
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babapars 2 yıl en beğenilen maximus8282
Mx5 kucuk ustu acik spor araba bu bildiğin kocaman bi sedan pek dedigin gibi değil galiba
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Arka farı gereksiz uzatmışlar, bir şeyler çok girinti çıkıntı var. Biraz daha sade olabilirdi belki. Ama güzel olmuş, Kia son zamanlarda güzel şeyler yapıyor.
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marmelat_06 2 yıl
Bunun da vergisi cok olur.
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Ters Adam 2 yıl
Stinger ismi biraz iddiali olmus diyerek girdim konuya ama arac daha iddialiymis.
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Alaskalı Suikastçi 2 yıl
Porsche'nin eski tasarım şefi artık Kia için çalışıyor bildiğim kadarı ile. Sportage da bariz olarak Macan çizgileri var. Hele ki iç mekan. Bu araba da dış tasarım da Panamera izleri var.
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WalterWhite00 2 yıl
ana hatlar mükemmel. iç mekan başarılı. kasa detaylarında biraz sıçmışlar, uzatılan farlar, kaputtaki o havalandırma şeyleri (tam adını bilmiyorum) , yine aynı şekilde ön kapılar üzerindeki şey. detayları bu kadar abartmasalar efsane bir araç olurdu. şu an biraz göz yoruyor.
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S.Soylu 2 yıl
Her ne kadar arabaların teknik kısmandan pek anlamasamda, Leon FR'da 1.4 140 hp motor 250 nm tork üretirken 2.0 180 hp olan bir arracın 260 nm torku bana biraz az gibi geldi.
Onun dışında tasarımı vs güzel bir araç olmuş. Keşke Amerika'da vs yaşayabilseydikte dev gibi v6,v8 motorların tadına bakabilseydik...
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Experimentation 2 yıl S.Soylu
S.Soylu
Her ne kadar arabaların teknik kısmandan pek anlamasamda, Leon FR'da 1.4 140 hp motor 250 nm tork üretirken 2.0 180 hp olan bir arracın 260 nm torku bana biraz az gibi geldi.
Onun dışında tasarımı vs güzel bir araç olmuş. Keşke Amerika'da vs yaşayabilseydikte dev gibi v6,v8 motorların tadına bakabilseydik...

Doğru düşünüyorsun hocam, haber yanlış yazılmış, 2.0 motorda 260 tork rezalet olurdu, 353 nm tork gerçek değeri
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mavizaman 2 yıl
tasarım çok iyi.
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SHIHAD 2 yıl
Türkiye ye i30 n deki 2litre benzinli motorla gelir
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musti__038 2 yıl
Bu motorlar ancak Amerika pazarına hitap eder ama farklı motor seçenekleriyle Avrupa'da BMW ve Mercedes ile kapışabilir. Tek sorun arkası. Koreliler işe Japon gibi başlayıp, Türk gibi bitirmiş. :)
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muratalagoz 2 yıl
nissan maxima gibi abd pazarına hitap ediyor :) ancak fotolarda görürüz yap hacı 1,6 dizel 160 bg avrupa ve asya pazarında satılsın
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take a minute 2 yıl
Arabaya benzemiş. Uzaylıların araba diye bi aracı var ordan çalmışlar konsepti, böyle 4 tekerli gazabasınca gidiyor.
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