Suicide Squad 2'yi yönetmesi için Mel Gibson'ın adı geçiyor

DC çizgi romanlarının Harley Quinn, Deadshot ve Joker gibi popüler kötülerini bir araya getiren Suicide Squad, geçtiğimiz vizyona girdi. Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin ikinci filmi olan Suicide Squad, eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 175 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 745 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Filmin gişedeki bu başarısının ardından devam filmi için hazırlıklara başlayan Warner Bros, yeni Suicide Squad filmi için yönetmen adaylarını belirledi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros'un aday listesinin başında usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson geliyor.

Braveheart ve Apocalypto gibi başarılı filmlere imza atan Mel Gibson, uzun süreli bir aranın ardından, geçtiğimiz yıl vizyona giren Hacksaw Ridge ile yeniden kameranın arkasına geçti. Hem eletirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan Hacksaw Ridge, aralarında en iyi film ve en iyi yönetmenin de bulunduğu 6 dalda Oscar adaylığı kazandı.

Suicide Squad 2'yi yönetmesi için Mel Gibson ile görüşme halinde olan Warner Bros, Gibson'ın teklifi reddetmesi durumunda yöneleceği yönetmenleri de belirlemiş durumda. Variety'nin haberine göre bu isimlerin başında Daniel Espinosa (Safe House), Ruben Fleischer (Zombieland) ve Jonathan Levine (Warm Bodies) geliyor.

Bu arada Suicide Squad'ı yöneten David Ayer ise Gotham City Sirens üzerinde çalışmaya devam ediyor. Suicide Squad'ın ana karakterlerinden Harley Quinn'in de yer alacağı Gotham City Sirens, Gotham'ın azılı suçlularından üç kadını (Harley Quinn, Catwoman ve Poison Ivy) bir araya getirecek.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/warner-bros-courts-mel-gibson-suicide-squad-sequel-974436