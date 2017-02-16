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Suicide Squad 2'yi yönetmesi için Mel Gibson'ın adı geçiyor

Suicide Squad'ın devam filmi için yönetmen arayışına başlayan Warner Bros, usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson ile görüşmelere başladı. Filmi yönetmesi için adı geçen diğer isimler de belli oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC çizgi romanlarının Harley Quinn, Deadshot ve Joker gibi popüler kötülerini bir araya getiren Suicide Squad, geçtiğimiz vizyona girdi. Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin ikinci filmi olan Suicide Squad, eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 175 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 745 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.
Filmin gişedeki bu başarısının ardından devam filmi için hazırlıklara başlayan Warner Bros, yeni Suicide Squad filmi için yönetmen adaylarını belirledi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros'un aday listesinin başında usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson geliyor.
Braveheart ve Apocalypto gibi başarılı filmlere imza atan Mel Gibson, uzun süreli bir aranın ardından, geçtiğimiz yıl vizyona giren Hacksaw Ridge ile yeniden kameranın arkasına geçti. Hem eletirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılanan Hacksaw Ridge, aralarında en iyi film ve en iyi yönetmenin de bulunduğu 6 dalda Oscar adaylığı kazandı.
Suicide Squad 2'yi yönetmesi için Mel Gibson ile görüşme halinde olan Warner Bros, Gibson'ın teklifi reddetmesi durumunda yöneleceği yönetmenleri de belirlemiş durumda. Variety'nin haberine göre bu isimlerin başında Daniel Espinosa (Safe House), Ruben Fleischer (Zombieland) ve Jonathan Levine (Warm Bodies) geliyor.
Bu arada Suicide Squad'ı yöneten David Ayer ise Gotham City Sirens üzerinde çalışmaya devam ediyor. Suicide Squad'ın ana karakterlerinden Harley Quinn'in de yer alacağı Gotham City Sirens, Gotham'ın azılı suçlularından üç kadını (Harley Quinn, Catwoman ve Poison Ivy) bir araya getirecek.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/warner-bros-courts-mel-gibson-suicide-squad-sequel-974436 Yorum Yaz
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strathmorea 2 yıl en beğenilen
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12 Angry Men 2 yıl
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mementopolis 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirTemel 2 yıl
Harley e özgürlük diye bağırsın ve sonra olanlar olsun mu?

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DennisLars 2 yıl
Galatasaray ın başına Igor Tudor un gelmesi gibi bişey bu da
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xmen121 2 yıl
İlk filmi henüz izlemedim ama belki bir ara bakarım
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Vespucci 2 yıl
Mel Gibson'ın yönettiği Hacksaw Ridge filmi çok güzeldi. Fakat bir süper kahraman filmine uygun bir yönetmen olduğunu düşünmüyorum.
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The SATANİST 2 yıl Vespucci
Vespucci
Mel Gibson'ın yönettiği Hacksaw Ridge filmi çok güzeldi. Fakat bir süper kahraman filmine uygun bir yönetmen olduğunu düşünmüyorum.

Bence süper kahraman filmi olsada gibson altından kalkar
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TheLastNinja 2 yıl
Evet Dünya savaşını Yahudiler çıkardı falan diyince adama iş vermediler. Holywood'da Yahudilerin elinde demek ki. Bir zamanlar ABD li bir İngilizce hocası (özel kurs hocasıydı) çoğu Hristiyan (gerçek Hristiyan demişti sanırım) kişinin Holywood'da yaşamak istemeyeceğini söylemişti. (İngilizce "nerede yaşamak istersiniz" sorusuna bir öğrenci "Holywood" demişti)
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sdc55 2 yıl
Suicide Squad2 mel gibson yönetmen olduğu filme büyük başarı sağlayacaktır
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arel.gr 2 yıl
kadir usta kızacaksın yine ama

bu iş mel ile olmaz, sen de bi cv göndersen diyorum, he ?
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Suicide Squad ı bir daha çekmesinler lütfen. Olmadı o kadro. Olmadı o film.
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Kartal Göz 2 yıl
Mel Gibson iyi bir yönetmen ancak Suicide Squad 2 gibi tırt olacağını düşündüğüm bir film için ne alaka dedim. Gerçi belki bu adamın ellerinde güzel bir şeye de dönüşebilir bilemedim şimdi.
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strathmorea 2 yıl en beğenilen
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