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Batman filmini yönetecek yeni isim belli oldu

Başrolünü üstleneceği yeni Batman filmini yönetmemeye karar veren Ben Affleck'in yerini alacak isim belli oldu. Warner Bros, The Batman'i yönetmesi için Matt Reeves ile anlaşmak üzere.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni bir Batman filmi için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, yönetmen arayışında sona geldi. Filmde sevilen kahramanı canlandırmasının yanı sıra yönetmenliği de üstlenmesi beklenen Ben Afffleck'in filmi yönetmekten vazgeçmesinin ardından yeni bir yönetmen için arayışa başlayan stüdyo, Affleck'in yerini alması için Matt Reeves'te karar kıldı.
Henüz Warner Bros tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, The Batman'i yönetmesi için Matt Reeves'e teklif götürüldüğü ve iki tarafından anlaşmak üzere olduğu biliniyor. 2008 yılında vizyona giren Cloverfield ile sinema dünyasında adını duyuran Reeves, daha sonra yönettiği Let the Right One In ve Dawn of the Planet of the Apes gibi başarılı filmler ile Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına girmeyi başardı.
Son olarak War for the Planet of the Apes'i yöneten Reeves, Ben Affleck'in ayrılmasının ardından Warner Bros'un gündemindeki isimlerin başında geliyordu. Filmi yönetmesi için adı geçen diğer isimler ise usta yönetmen Ridley Scott ve Don't Breathe ile adını duyuran Fede Alvarez'di.
Öte yandan daha önce çıkan söylentilerin aksine Warner Bros'un senaryonun son halinden memnun olduğu ve Matt Reeves'in yapacağı bazı değişikler dışında senaryoda önemli değişikliklerin yapılmayacağı belirtiliyor. 2019 yılında vizyona girmesi beklenen The Batman'in çekimlerine bu yılın sonunda başlanacak.

http://deadline.com/2017/02/matt-reeves-batman-director-ben-affleck-warner-bros-war-for-the-planet-of-the-apes-1201907823/ Yorum Yaz
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MegaWolt38 2 yıl
Nolan gitti, Batman Robocop oldu.
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Smile of Joker 2 yıl
Affleck de iyice nolan muhabbeti gibi olacak.Affleck oynasın,Affleck yazsın,Affleck yönetsin hatta müzikleri falan da ağzıyla o yapsın.
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PlayerX 2 yıl
Daha iyi bir yönetmen seçilebilirdi, yine de umutluyum bu filmden.
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InsignAce 2 yıl
why dc why
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sinmeister 2 yıl
Yazar ekibinde Ben Affleck, Geoff Johns ve Chris Terrio gibi isimler olduktan sonra yönetmenin çok bir etki edeceğini düşünmüyorum. Matt Reeves, Dawn of the Planet Apes ve son film fragmanında gördüğüm kadarıyla atmosferi iyi yansıtıyor ve gerilim seviyor. Dövüş sahneleri de halledilirse gayet iyi bir Batman filmi izleriz gibi geliyor. Matt Reeves kesinlikle kötü bir seçim değil.
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CalamityBoy 2 yıl
Seçim iyi olabilir ama ben affleck oyunculuğuyla kazanmadı oscari yönetmenliğiyle kazandı, yönetmenlikten elini çekebilecek forsu vardı ve çekti ortada warner brosun saçma istekleri ve kötü bir senaryo varki kendi kariyerini korumak adına cekiyor.
Yönetmen seçimi bence iyi sevdiğim bir serinin yönetmeni zaten ayrıca Batman sonuçta boru değil her türlü izleyici kitlesi bulacaktır ama bir the dark knight çıkmayacağı da ortada
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hasomen 2 yıl
Matt Reeves gayet iyi bir yönetmen. Şimdi yabancı basına baktım da gayet iyi bir tercih diyor onlarda. Zaten kötü bir yönetmen olsa Planet of the Apes serisinin tüm yetkisini Reeves e vermezlerdi diye düşünüyorum
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DennisLars 2 yıl
Affleck işin içinde olursa iyi bişeyler olabilir
Çok şükür zack denilen adamı başa koymamışlar aksiyon sahnelerini çekecekse buyursun gelsin tabi gerisine dokunmasın
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canguler917 2 yıl
şu aşamada film iyi veya kötü demek saçmalık olur.evet belirsizlik çok ama daha koca 2 sene var.her şey belli olsaydı 1 seneye kalmadan gelirdi zaten
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Tom Waits 2 yıl
Kesinlikle yanlış tercih. Yazık oldu DC evrenine, daha da toparlanamaz.
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