Batman filmini yönetecek yeni isim belli oldu

Yeni bir Batman filmi için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, yönetmen arayışında sona geldi. Filmde sevilen kahramanı canlandırmasının yanı sıra yönetmenliği de üstlenmesi beklenen Ben Afffleck'in filmi yönetmekten vazgeçmesinin ardından yeni bir yönetmen için arayışa başlayan stüdyo, Affleck'in yerini alması için Matt Reeves'te karar kıldı.

Henüz Warner Bros tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, The Batman'i yönetmesi için Matt Reeves'e teklif götürüldüğü ve iki tarafından anlaşmak üzere olduğu biliniyor. 2008 yılında vizyona giren Cloverfield ile sinema dünyasında adını duyuran Reeves, daha sonra yönettiği Let the Right One In ve Dawn of the Planet of the Apes gibi başarılı filmler ile Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına girmeyi başardı.

Son olarak War for the Planet of the Apes'i yöneten Reeves, Ben Affleck'in ayrılmasının ardından Warner Bros'un gündemindeki isimlerin başında geliyordu. Filmi yönetmesi için adı geçen diğer isimler ise usta yönetmen Ridley Scott ve Don't Breathe ile adını duyuran Fede Alvarez'di.

Öte yandan daha önce çıkan söylentilerin aksine Warner Bros'un senaryonun son halinden memnun olduğu ve Matt Reeves'in yapacağı bazı değişikler dışında senaryoda önemli değişikliklerin yapılmayacağı belirtiliyor. 2019 yılında vizyona girmesi beklenen The Batman'in çekimlerine bu yılın sonunda başlanacak.

http://deadline.com/2017/02/matt-reeves-batman-director-ben-affleck-warner-bros-war-for-the-planet-of-the-apes-1201907823/