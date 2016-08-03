Suicide Squad hakkında ilk eleştiriler gelmeye başladı

Marvel'in yaptığı gibi sinematik evren kurmak için harekete geçen Warner Bros, bu yılın başında vizyona giren Batman v Superman ile DC sinematik evreninin temellerini attı. Çizgi roman dünyasının belki de en popüler iki kahramanını aynı filmde buluşturan Batman v Superman, hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından pek beğenilmedi ve bunun sonucu olarak gişede beklentilerin altında kaldı.

Batman v Superman ile beklediğini alamayan Warner Bros, DC sinematik evrenine istediği başlangıcı yapamadı, ancak stüdyonun bu yıl vizyona girecek ikinci DC uyarlaması olan Suicide Squad'ın bu durumu düzeltmesi bekleniyordu. DC evreninin kötü adamlarını bir araya gelen film, özellikle yayınlanan fragmanları sayesinde izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve bu yılın en heyecan verici filmleri arasına girdi.

Sinema dünyasındaki genel kanı, Suicide Squad'ın Batman v Superman'den daha farklı, daha eğlenceli bir film olacağı ve bu yüzden de daha başarılı olacağı yönündeydi. Ancak filme gelen ilk tepkiler Suicide Squad'ın Batman v Superman'den çok daha farklı olmadığını gösteriyor. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladılar.

Suicide Squad hakkında gelen ilk eleştirilere bakılırsa, izleyicileri bir kez daha oldukça karanlık bir dünya bekliyor. Filmde Batman v Superman'e kıyasla daha fazla eğlenceli karakter ve sahne olsa da, Batman v Superman'deki karanlık tonun Suicide Squad'da da baskın olduğu söyleniyor. Ayrıca yine Batman v Superman'de olduğu gibi bu filmde de filmin genel akışında kopuklar olduğu ve gerek ton konusunda gerekse hikayede tutarsızlıklar olduğu gelen ilk eleştiriler arasında.

Tüm bu eleştirileri sıralayan sinema eleştirmenlerinin neredeyse hem fikir oldukları bir konu var ki, o da Suicide Squad'ın her şeye rağmen Batman v Superman'den daha iyi bir film olduğu. Ayrıca Margot Robbie'nin filmdeki performansı da birçok eleştirmen tarafından oldukça beğenilmiş durumda. Jared Leto'nun Joker'i hakkındaki ilk eleştirilerin de oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan filmi izleme şansı yakalayan sinemaseverler ise eleştirmenlerin aksine filmi gayet beğenmiş görünüyorlar. Çeşitli internet siteleri üzerinden film hakkındaki görüşlerini paylaşan izleyicilerin büyük bölümü filmden memnun görünüyor. Hatta öyle ki Rotten Tomatoes'un DC filmlerine karşı fazla negatif yaklaştığını düşünen bir grup sinemasever, sitenin kapatılması için imza kampanyası başlatmış durumda.

ABD'de bu hafta vizyona girecek olan film, ülkemizde ise 12 Ağustos'ta sinemaseverler ile buluşacak.

http://collider.com/suicide-squad-reviews/