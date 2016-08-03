Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Suicide Squad hakkında ilk eleştiriler gelmeye başladı

Önümüzdeki hafta sinemaseverler ile buluşacak olan Suicide Squad'ı erkenden izleme şansı yakalayanlar, film hakkında görüşlerini paylaşmaya başladılar. Filme ilk tepkiler beklendiği kadar iyi değil.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,6b
1
30
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Marvel'in yaptığı gibi sinematik evren kurmak için harekete geçen Warner Bros, bu yılın başında vizyona giren Batman v Superman ile DC sinematik evreninin temellerini attı. Çizgi roman dünyasının belki de en popüler iki kahramanını aynı filmde buluşturan Batman v Superman, hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından pek beğenilmedi ve bunun sonucu olarak gişede beklentilerin altında kaldı.
Batman v Superman ile beklediğini alamayan Warner Bros, DC sinematik evrenine istediği başlangıcı yapamadı, ancak stüdyonun bu yıl vizyona girecek ikinci DC uyarlaması olan Suicide Squad'ın bu durumu düzeltmesi bekleniyordu. DC evreninin kötü adamlarını bir araya gelen film, özellikle yayınlanan fragmanları sayesinde izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve bu yılın en heyecan verici filmleri arasına girdi.
Sinema dünyasındaki genel kanı, Suicide Squad'ın Batman v Superman'den daha farklı, daha eğlenceli bir film olacağı ve bu yüzden de daha başarılı olacağı yönündeydi. Ancak filme gelen ilk tepkiler Suicide Squad'ın Batman v Superman'den çok daha farklı olmadığını gösteriyor. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladılar.
Suicide Squad hakkında gelen ilk eleştirilere bakılırsa, izleyicileri bir kez daha oldukça karanlık bir dünya bekliyor. Filmde Batman v Superman'e kıyasla daha fazla eğlenceli karakter ve sahne olsa da, Batman v Superman'deki karanlık tonun Suicide Squad'da da baskın olduğu söyleniyor. Ayrıca yine Batman v Superman'de olduğu gibi bu filmde de filmin genel akışında kopuklar olduğu ve gerek ton konusunda gerekse hikayede tutarsızlıklar olduğu gelen ilk eleştiriler arasında.
Tüm bu eleştirileri sıralayan sinema eleştirmenlerinin neredeyse hem fikir oldukları bir konu var ki, o da Suicide Squad'ın her şeye rağmen Batman v Superman'den daha iyi bir film olduğu. Ayrıca Margot Robbie'nin filmdeki performansı da birçok eleştirmen tarafından oldukça beğenilmiş durumda. Jared Leto'nun Joker'i hakkındaki ilk eleştirilerin de oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
 Öte yandan filmi izleme şansı yakalayan sinemaseverler ise eleştirmenlerin aksine filmi gayet beğenmiş görünüyorlar. Çeşitli internet siteleri üzerinden film hakkındaki görüşlerini paylaşan izleyicilerin büyük bölümü filmden memnun görünüyor. Hatta öyle ki Rotten Tomatoes'un DC filmlerine karşı fazla negatif yaklaştığını düşünen bir grup sinemasever, sitenin kapatılması için imza kampanyası başlatmış durumda.
ABD'de bu hafta vizyona girecek olan film, ülkemizde ise 12 Ağustos'ta sinemaseverler ile buluşacak.

http://collider.com/suicide-squad-reviews/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

DC'ciler baktı ki bu da çöp olacak, eleştirmenleri şimdiden susturmaya çalışıyorlar. Yazık son umutları da bu filmcikti
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rootz. 3 yıl
Şu sarışın hatuna aşığım ya. Filmdeki rolüne de cuk diye oturmuş psikopatım benim :D :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking

DC'ciler baktı ki bu da çöp olacak, eleştirmenleri şimdiden susturmaya çalışıyorlar. Yazık son umutları da bu filmcikti


ne umudumuz olacak yahu?biz filmleri beğeniyoruz gerisi kimin umurunda ?marvel fanları gibi sanmayın bizi
S. HawkingDC'ciler baktı ki bu da çöp olacak, eleştirmenleri şimdiden susturmaya çalışıyorlar. Yazık son umutları da bu filmcikti
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
forever58 3 yıl
Meizu mx5 diye okuyanlar artilasin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Marvel'ın filmlerinin iyi yanı eglenceli ve bağlantılı olması ama bana kalırsa ilk avengers ve guardian of galaxy ve belki ciwil war filmleri dışındakiler fazla abartılıyor.rotten tomatoes star wars 7 gibi kopya bir filme bile 91 vermiş bir site...IMDB dışındakilere pek güvenmiyorum bvs harbiden kötüydü ama yeni justice league ile ben affleck etkisi açıkca gözüküyor ve iyi olacaktır.Bana kalırsa superhero filmlerinin zirvesi felsefi bakımdan nolanin batmani ve deadpool.Diğer filmler akım filmleri ve etkisinin yitirecekler zamanla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl
Ergen filmi ettiler resmen her yerde görüyorduk fotoğraflarını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mabovski 3 yıl
jared leto filmde sadece 7-8 dakika gözüküyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanat Günesi 3 yıl
Margot Robbie peygamberliğini ilan etsin müridi olalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 3 yıl
eleştirmenler beğenmediyse güzel filmdir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 yıl
.harley quen rolü çok dikkat çekici olmuş ayrı bir çekiciliği var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
zorla marvel e tebrikler dedirtiyor bu dc bize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
MARVEL >>>> DC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 3 yıl
Margot Robbie;
Filmdeki en dikkat çekici ve izlenesi karaktere hayat vermiş.
Filmi tek başına izlettirecek kadındır kendileri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İblis Holmes 3 yıl
Boktan bi film olucak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IcyTea Lemon 3 yıl
Benim için aşk dolu bir film olcak





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrowMeister 3 yıl
DC'yi seven var sevmeyen var. Marvel'a göre seven kişi sayısı az diye kötü olduğu anlamına gelmez bu. Ben her ikisini de çok seviyorum. 2-3 film izleyip kendini eleştirmen sanan üyecikleri napsak ki..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9564 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
suicide squad, DC Comics ve
9 etiket daha warner bros çizgi roman sinema Batman v Superman dc sinematik evreni Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi 3 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 3 yıl “Galaxy Note 7, bugüne kadarki en çok satan Note cihazı olacak” 3 yıl ZTE yeni telefonu için kullanıcılardan fikir bekliyor 3 yıl Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri 3 yıl Google Navigasyon İnceleme 3 yıl Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor 3 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı 3 yıl Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı 3 yıl Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 güç tasarruf modu, ekran çözünürlüğünü düşürüyor 3 yıl 15 milyon Telegram kullanıcısının bilgileri çalındı 3 yıl Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı 3 yıl Dikkat Toplantıda Kamil Koç Çıkabilir! 3 yıl Uber, yolları haritalamaya başlıyor 3 yıl Tübitak’ta 10 Milyar Dolar’lık teknoloji casusluğu! 3 yıl Vulkan Next geliyor 3 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 3 yıl Android dünyasının lideri Samsung Galaxy S7 Edge 3 yıl Avustralya'nın kıta hareketinden dolayı GPS koordinatlarını güncellemesi gerekiyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Suicide Squad hakkında ilk eleştiriler gelmeye başladı Sonraki Instagram yeni "Hikayeler" özelliği ile resmen Snapchat'e rakip oldu 3 yıl Gear VR de yenilendi 3 yıl iOS için Apple TV Remote uygulaması yayınlandı 3 yıl Efsane isim Nokia’ya geri dönüyor 3 yıl Yeni nesil Nexus telefonların arayüzü ortaya çıktı 3 yıl Microsoft Xbox One S ülkemizde 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ile tanışın: İşte detaylar 3 yıl Japonya'da dünyanın ilk 8K televizyon yayını başlıyor 3 yıl Virgin Galactic uzay turizmi için operatör lisansını aldı 3 yıl Tesla minibüsüne dair ilk detaylar ortaya çıktı 3 yıl Akıllı telefon fiyatlarına zam! 3 yıl Oppo F1s, 16MP ön kamera ile geliyor 3 yıl Surface Book 2 için gelecek yıl başları işaret ediliyor 3 yıl LG V20’nin özellikleri detaylanıyor 3 yıl Alter: Prisma’ya iddialı bir rakip 3 yıl Olimpiyatlara bu uygulamalarla hazırlanın 3 yıl En ucuz amiral gemisi Lenovo ZUK Z2, olimpiyatlara gidiyor 3 yıl Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas 3 yıl Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı 3 yıl Huawei Honor Note 8: Her şeyiyle dolu dolu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim