Wonder Woman filminin ilk fragmanı yayınlandı

Comic Con'da, merakla beklenen birçok filmin ilk görüntüleri sinemaseverler ile paylaşıldı. Bu yılki Comic Con'un belki de en heyecan verici paneli Warner Bros'a aitti. Merakla beklenen DC Comics uyarlamalarını panel kapsamında tanıtan Warner Bros, katılımcılara müthiş bir sürpriz yaparak Justice League'in ilk Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan'da, merakla beklenen birçok filmin ilk görüntüleri sinemaseverler ile paylaşıldı. Bu yılki Comic Con'un belki de en heyecan verici paneli Warner Bros'a aitti. Merakla beklenen DC Comics uyarlamalarını panel kapsamında tanıtan Warner Bros, katılımcılara müthiş bir sürpriz yaparak Justice League'in ilk fragmanını yayınladı

Üstelik Warner Bros'ın fragmanını yayınladığı tek DC uyarlaması Justice League değildi. Bunun yanı sıra Wonder Woman filminin de ilk fragmanı yayınlandı. İlk olarak Batman v Superman'de gördüğümüz Diana Prince (Wonder Woman)'in hikayesini anlatan film, yayınlanan ilk fragmanı ile hem Comic Con katılımcılarını hem de sinema eleştirmenlerini etkilemeyi başardı.

İlk olarak Gal Gadot, Wonder Woman olarak gerçekten çok iyi duruyor ki kendisi pek de beğenilmeyen Batman v Superman'in de en iyi parçalarından biriydi. Bunun yanı sıra filmin görsel olarak Batman v Superman'den farklı bir ton seçmiş olması da son derece olumlu bir gelişme. Warner Bros/DC'nin şu ana kadar yaptığı belki de en iyi iş, yönetmenlere kreatif özgürlük tanıyarak filmlerin farklı tarzlarda olmasına olanak sağlamaktı.

Yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstlendiği Wonder Woman, dünyayı görmek için kendi evinden ayrılan bir Amazon prensesinin savaş zamanında dünyanın ihtiyaç duyduğu kahraman haline gelmesini anlatıyor. 2 Haziran 2017'de vizyona girecek filmin başrollerinde Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston, Elena Anaya ve David Thewlis yer alıyor.

http://deadline.com/2016/07/wonder-woman-trailer-comic-con-gal-gadot-warner-bros-1201791363/