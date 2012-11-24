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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Şükran Günü'ndeki mobil ödemeler geçen yıla göre ikiye katlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kasım ayının son haftası Hristiyan dünyasında kutlanan Şükran Günü ve sonrasında gelen Kara Cuma, büyük indirimlerin yapıldığı ve perakende sektörüne can suyu sağlayan en önemli dönemlerden birisi.

Milyarlarca doların harcadığı bu dönemde mobil ödemeler de tavan yaptı.

Ebay ve PayPal tarafından açıklanan rakamlara göre, eBay geçen yıldan yüzde 133 daha fazla mobil ödeme görürken, PayPal yüzde 173 oranlarına kadar çıktı.

Mobil ödeme için en yoğun zaman Pasifik zaman dilimine göre gece 12 ve öğleden sonra 1 olarak belirlendi.

Instagram da bu dönemde rekor paylaşımlar gördü. Dün son 24 saatte 10 milyon fotoğraf paylaşılırken, en yoğun anlarda saniyede paylaşılan Şükran Günü resimleri ise 224 oldu. Sandy Kasırgası sürecinde 800,000 resim paylaşılmıştı.


http://www.slashgear.com/ebay-and-paypal-see-big-jump-in-mobile-payments-this-thanksgiving-23258176/ Yorum Yaz
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Litminov 7 yıl
Millet hayatını yaşıyor bizimkiler bizde yolunmadık tüy bırakmıyorlar.
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escapethelife 7 yıl
Mobil ödemeleri bilmemde şu kara cuma olayı resmen rezillik. Az önce haberlere bile çıktı. Millet 2 tane mal almak için birbirini eziyor kavga ediyor. Merak ediyorum şu kara cuma olayını internet üzerinden yapamazlarmı. Resmen tüketicileri parmağında çeviriyorlar.
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osmanefeozkan 7 yıl
Erasmusla amerikaya gidiliyor mu :D
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Amedra 7 yıl
Şükran gününüz kutlu olsun.

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mkt 7 yıl
Kurban Bayramlarında indirim istiyoruz :D(Adamalar hindi kesince %30 indirim yapılıyorsa bizim danalara %90 istiyoruz) :D
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Godolphin 7 yıl
Millette para var.
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