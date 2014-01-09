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Sunrise sosyal takvim uygulaması iOS için artık evrensel

5 yıl
6,5b
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Sunrise sosyal takvim uygulaması iOS için artık evrensel

Geçen yılın başlarında iPhone için kullanıma sunulan sosyal takvim uygulaması Sunrise, kısa sürede en sevilen takvim uygulamaları arasında yerini almıştı. Uygulama bugün itibariyle evrensel hale geldi.

Uygulama başlangıçta Google ve iCloud takvimleri ile sosyal ağlarınıza bağlanarak tüm verileri kendi ekranı üzerine alıyor ve sonrasında başka bir takvim kullanma ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor.

Uygulamanın dikkat çeken yönü ise tasarımı. Kalabalık bir güne tıkladığınız zaman daha büyük pop-up ekranda ayrıntılı bir görünüm ortaya çıkıyor ve randevularınızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Uygulama günlük, haftalık ve aylık görünümler sunabiliyor. 

Uygulamada etkinliklere farklı ikonlar atanabiliyor. Böylece listelemek daha kolay hale geliyor. Eğer etkinlikte bir konum bilgisi varsa uygulama Apple, Google veya Waze haritalardan güzergah bilgisini getirebiliyor. Uygulama ücretsiz.



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