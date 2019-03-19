Sunuculara 1280 RTX kartlı modül takviyesi

İsrailli Mellanox firmasını 7 milyar dolara satın alarak sunucu tarafında ağırlığını arttırmak istediğini gösteren Nvidia dün de yeni bir sunucu sistemi duyurdu. RTX hızlandırıcılarla donatılmış modüller içerik üreticilerini hedefliyor.

Devasa performans

Yeni RTX modülleri üst seviye performans sunduğu için başta Hollywood stüdyoları olmak üzere hızlı bir şekilde görsel içerik ortaya çıkarmak isteyen profesyonelleri hedefliyor. Diğer taraftan sanal gerçeklik içerikleri, çevrim içi oyun hizmetleri ve 5G ağları üzerinden görsel içerikler aktarabilme konusunda da yardımcı olacak.

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Yeni modül içerisine 32 adet blade tipi kasada 1280 adede kadar RTX hızlandırıcı yerleştirilebiliyor. Yani her kasa içerisine 40 hızlandırıcı yerleştirilebiliyor. Bu kasalar sunucu dolaplarında 8U boyutuna kadar yer kaplıyor. Hızlandırıcılar ise Quadro RTX 4000 veya 6000 olabiliyor.

Arka planda çalışan depolama birimleri ve ağ iç bağlantı teknolojileri ise Mellanox tarafından sağlanıyor. Ayrıca Nvidia’nın profesyonel görsel içerik platformu Optix RTX tarafından da destekleniyor.

Yeni RTX modülleri Dell, HP, Lenovo, Asus ve Supermicro tarafından farklı sistemler içerisinde müşterilere sunulacak. İş yüklerini dengeleyen yazılımlar ise yine Nvidia tarafından sunulacak.