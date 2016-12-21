Super Mario Run 3 günde 14 milyon dolar topladı

Nintendo’nun en büyük başarılarından birisi olmaya aday Super Mario Run mobil oyunu gelirlerini katlayarak arttırmaya devam ediyor. İlk gün 4 milyon dolar gelir elde eden oyun üç gün sonunda daha da fazlasına ulaştı.

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App Annie tarafından verilen bilgilere göre oyun üçüncü gününde 37 milyon indirme rakamına ulaştı. Toplamda ise 14 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun sadece iOS tarafında bu başarıyı yakalaması oldukça dikkat çekici bulunuyor.

Oyun en fazla geliri ABD’de elde ediyor. 11 milyon indirme rakamı ve 8 milyon dolar gelir elde edilen ABD’den sonra Japonya 7.5 milyon indirme ve 3 milyon dolar gelir ile ikinci sırada.

Sensor Tower ise oyunun 4 günde 21 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor. Yine Super Mario Run, 25 milyon indirme rakamını en hızlı geçen oyun olmuş durumda.

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Oyun yayınlanmadan önce oyun içi satın alım konusu yatırımcılar tarafından hoş karşılanmamış ve borsada düşüş yaşanmıştı. Bugün ise Nintendo’nun isabetli bir tahmin yaptığı görülüyor. Oyuncular ücretsiz bölümde sonra hızlı bir şekilde satın almaya yöneliyor.

Elbette bu durumdan hoşnut olmayan oyuncular da var. Oyuna verilen puanların neredeyse yarısı tek yıldız. Pokemon Go oyunundan sonra Nintendo’nun ücretli bir yapım çıkarması belirli bir kesimi memnun etmemiş görünüyor.

Apple’dan Tedbir

Dİğer taraftan oyunun indirme rekoru kırmasına yönelik olarak’ın da hazırlıklı olduğu belirtiliyor. Herhangi birsıkıntısına karşı yapılan yorumların değerlendirme süresi 8-12 saatten 30 saate çıkarılmış. Yorumlar ise bu süre zarfında ön bellekte tutulmuş. Bunun ani yoğunlukların önüne geçtiği ifade ediliyor.