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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Mario Run 3 günde 14 milyon dolar topladı

Nintendo’nun sonsuz koşu oyunu Super Mario Run rekora doğru koşuyor. Oyun 25 milyon indirme barajını en hızlı geçen yapım oldu. Gelirler ise katlanarak artıyor.
2 yıl
2,4b
1
23
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun en büyük başarılarından birisi olmaya aday Super Mario Run mobil oyunu gelirlerini katlayarak arttırmaya devam ediyor. İlk gün 4 milyon dolar gelir elde eden oyun üç gün sonunda daha da fazlasına ulaştı.

Rekora Gidiyor

App Annie tarafından verilen bilgilere göre oyun üçüncü gününde 37 milyon indirme rakamına ulaştı. Toplamda ise 14 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun sadece iOS tarafında bu başarıyı yakalaması oldukça dikkat çekici bulunuyor.

Oyun en fazla geliri ABD’de elde ediyor. 11 milyon indirme rakamı ve 8 milyon dolar gelir elde edilen ABD’den sonra Japonya 7.5 milyon indirme ve 3 milyon dolar gelir ile ikinci sırada.

Sensor Tower ise oyunun 4 günde 21 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor. Yine Super Mario Run, 25 milyon indirme rakamını en hızlı geçen oyun olmuş durumda.

Ayrıca Bkz. "Popüler iOS oyunu Hocus, Android’e geldi"

Oyun yayınlanmadan önce oyun içi satın alım konusu yatırımcılar tarafından hoş karşılanmamış ve borsada düşüş yaşanmıştı. Bugün ise Nintendo’nun isabetli bir tahmin yaptığı görülüyor. Oyuncular ücretsiz bölümde sonra hızlı bir şekilde satın almaya yöneliyor.

Elbette bu durumdan hoşnut olmayan oyuncular da var. Oyuna verilen puanların neredeyse yarısı tek yıldız. Pokemon Go oyunundan sonra Nintendo’nun ücretli bir yapım çıkarması belirli bir kesimi memnun etmemiş görünüyor.

Apple’dan Tedbir

Dİğer taraftan oyunun indirme rekoru kırmasına yönelik olarak Apple’ın da hazırlıklı olduğu belirtiliyor. Herhangi bir App Store sıkıntısına karşı yapılan yorumların değerlendirme süresi 8-12 saatten 30 saate çıkarılmış. Yorumlar ise bu süre zarfında ön bellekte tutulmuş. Bunun ani yoğunlukların önüne geçtiği ifade ediliyor.  

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rosedaled3 2 yıl en beğenilen
Iyi hoş kazanıyor,rekor falan eyvallah da isimden prim bence oyun olarak hiç güzel gelmedi bana.
Aynısını yap cin ali ile gene aynı etki olur muydu allasen
1 Yanıt Yanıtla +5
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xmen121 2 yıl
İyi gelir
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barbaros433 2 yıl
App Annie tarafından verilen bilgilere göre oyun üçüncü gününde 37 milyon indirme rakamına ulaştı. Toplamda ise 14 milyon dolar gelir elde etti. Oyunun sadece iOS tarafında bu başarıyı yakalaması oldukça dikkat çekici bulunuyor.
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aycibin 2 yıl
biz hala fındık satıp kendimizi tatmin edelim
bu oyunun mario ile alakası bile yok.oynayanlar büyük ihtimal biz orjinal mario'yu oynarken daha portakal ağacında vitaminlerdi
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Acun_Ilıcalı 2 yıl
bomboş bir oyun indirmemiş olan varsa hiç indirmesin
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dafidaq 2 yıl
ula p deneme surumuymus bende bolumde altin topliyip duruyom acilsin die 😤😤😤😤😤
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e_capkan 2 yıl
o paranın yarısı apple a gider.
%40 ı da nintendo ya.
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Physicist_Emre 2 yıl
Türkçe desteği olsaydı iyi olurdu.
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MEMATİ 2 yıl
Dostum bu parayı nerden kazanıyorlar ? Satın alınan uygulamadanmı yoksa applemi ödüyor.
Ayrıca oyun çok basit ve karışık. Nerde o ataride ki mario
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Wake Me Up When I Care 2 yıl
oyun 27 lirayı hak edecek kadar güzel değil, nintendo ds de oynadığım 10 yıllık super mario bros. oyunu kat kat daha zevkliydi, o tarz birşey bekliyordum benim beklentilerimi karşılamadı açıkcası
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Encrypted 2 yıl
Apple bu kadar reklam yaparsa normal. Apple'ın kendi sitesinde bile bu vardı kaldırmışlar.
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olağan_şüpheli 2 yıl Encrypted
marionun, pokemonun, Zeldanın reklama mı ihtiyacı var!
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