Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Super NES Classic Edition duyuruldu

15-20 yıl öncesinin retro oyun konsollarını merak edenler varsa artık pek çok örneğin piyasada olduğunu söyleyelim. Üreticiler retro konsolları yeniden piyasaya sürmeye başladı.
1 yıl
2,3b
1
11
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni konsolu Switch’in satışları çok iyi giden Nintendo, retro konsolları da birer birer raftan indirmeye devam ediyor. NES Classic Edition konsolundan sonra sıra Super NES Classic Edition modeline geldi.

Meraklısına

Yeni konsol orijinal model ile aynı görünüş ve aynı havayı yakalamayı başarıyor. Sadece boyutları biraz daha küçük. İki adet kablolu kontrolcü barındıran konsol ayrıca bir HDMI kablo ve bir USB şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Cihaz içerisindeki 21 tane oyun var. Bunların hepsi orijinal oyunlar. Sadece bir tanesi 20 yıl aradan sonra ilk kez yayınlanıyor. O da Star Fox 2. Bu bakımdan konsol çok özel bir yere sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "Razer’ın mobil oyun pazarına yönelik büyük planları var"

Konsol üzerinde yüklü gelen oyunlar şöyle:

  1. Contra III: The Alien Wars
  2. Donkey Kong Country
  3. EarthBound
  4. Final Fantasy III
  5. F-ZERO
  6. Kirby Super Star
  7. Kirby’s Dream Course
  8. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  9. Mega Man X
  10. Secret of Mana
  11. Star Fox
  12. Star Fox 2
  13. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
  14. Super Castlevania IV
  15. Super Ghouls ’n Ghosts
  16. Super Mario Kart
  17. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
  18. Super Mario World
  19. Super Metroid
  20. Super Punch-Out!!
  21. Yoshi’s Island

Super NES Classic Edition konsolu 29 Eylül itibariyle piyasaya sürülecek. Fiyatı ise 80$ olarak belirlenmiş. 

 

http://wccftech.com/super-nes-classic-edition-announced-includes-21-games/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Ace of Spades 1 yıl
Türkiye'ye geldi mi veya gelecek mi Snes Classic Edit ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rurounius 1 yıl
Çok güzel görünüyor. Bi şekilde Classic'i kaptım. Sıra bunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 1 yıl
Star Fox zamanında neden unreleased oldu anlamadım . İlk Star Fox oyunundan bile daha iyi fps ve grafige sahipti . Zamaninda tamamlanip uretilmesi gereken oyundu kesinlikle .
Bu SNES mini de normal SNESteki fx chip mi var yoksa daha gelismis bir çip mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
nes + snes + n64 bu 3 konsolun birleşimi çıkarsa
gerçekten sağlam bir şekilde satar !
ama nintendo da kafa yok !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leon FR 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
nes + snes + n64 bu 3 konsolun birleşimi çıkarsa
gerçekten sağlam bir şekilde satar !
ama nintendo da kafa yok !

Bu dediğiniz çakma makinalarda mevcut :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enesbaba72 1 yıl
Valla ben nes klonu alacağım.Babamla oynamak için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leon FR 1 yıl
Uykusuz kalıp NES Classic almaya çalıştım. Amazon kitlendi. Bunu hiç alamayız.
Şener Şen'in filmindeki gibi:
- Cennetten tapu mu aldınız? Önce bu dünyadan tapu almaya bakın.
- Bu dünyanın tapuları kapılmıştır ağam.
Bizimki de o mesele. Ne kadar istesek de bize düşmez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
güzelmiş ama artık bu oyunlara ilgi duyan çok az kişi var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
forum.donanimhaber.com/...

retro bi konsol dusunuyorum, atari 'mi, bu mu ?

1980s, jimmy 'nin yerinde space invaders oynardim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bire bir aynisini hangi konsol sunabilir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 1 yıl
NES CE'u alamadık ki bunu alalım. 60 dolar dediler ama Nintendo satamıyor stok olmadığı için ama Amazon'da diğerler satıcılar 200 dolara satıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 1 yıl 0MG90
Emulatorle oynuyorum. Tabii konsol tadı yok.
Süper mario World 2 ve Süper mario kart ı bitiremedim daha.
Bu arada pc de oynamak için gamepad şart. Klavye ile oynamak zor, ama gamepad ile çok daha rahat oynanıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2326 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nintendo, nintendo snes ve
5 etiket daha super nes classic edition super fox 2 Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Xiaomi’den dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonu 1 yıl Lexar markasına elveda 1 yıl Toshiba’dan WD’ye dava! 1 yıl Ubisoft yeni Assassin's Creed mobil oyununu duyurdu 1 yıl Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık 1 yıl Araç sahiplerine plaka uyarısı 1 yıl Qualcomm'dan ekran, metal ve cam altına gömülebilen parmak izi sensörleri 1 yıl OmniVision’dan amiral gemilerine 16MP çözünürlükte sensör 1 yıl Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor 1 yıl AMD’nin mining odaklı ilk kartları açığa çıktı 1 yıl MIT’nin benzinle çalışan drone’u 5 gün havada kalabiliyor 1 yıl Samsung'un SSD sürücüsünden müthiş başarı 1 yıl Qualcomm’dan enerji verimliliği odaklı Snapdragon 450 1 yıl AMD Ryzen işlemciler hız kazanmaya devam ediyor 1 yıl Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus detaylanıyor 1 yıl AMD Radeon Vega Frontier Edition satışta! 1 yıl Samsung'un OLED üretim hızı iPhone 8 stoklarını sıkıntıya soktu 1 yıl Spider-Man: Homecoming ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Dijital para madenciliği için en çılgın anakart: Aynı anda 12 ekran kartı 1 yıl Avrupa Birliği'nden Google'a 2.42 milyar euro ceza [Güncellendi] 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Super NES Classic Edition duyuruldu Sonraki Samsung Galaxy Note 8 basın görseli sızdırıldı iddiası 1 yıl AMD Ryzen için yüksek performanslı DDR4 RAM'ler 1 yıl Apple otonom araç filosu için ortağını buldu 1 yıl Intel’in Sky Lake ve Kaby Lake işlemcilerinde hata! 1 yıl 6 çekirdekli Coffee Lake işlemcisinin Benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Halat kullanılmayan ilk asansör test edildi 1 yıl Ekran kartı piyasasında dengeler alt üst oldu: GTX 1070, 1080 Ti fiyatına ulaştı 1 yıl Bilgisayar kasalarında ahşap dönemi: İşte o modeller 1 yıl İşte karşınızda yeni BMW X3 1 yıl Nissan, Tesla'ya meydan okumaya hazırlanıyor: Autopilot'a karşı ProPILOT 1 yıl Samsung’un gelecek yılki amiral gemilerinde farklı yonga seti iddiası 1 yıl Android Nougat alacak Meizu akıllı telefonlar belli oldu 1 yıl Yeni Mumya filmi The Mummy gişede çakıldı 1 yıl Takata iflas koruması başvurusu yaptı 1 yıl Samsung Galaxy Stellar 2’nin fotoğrafları ve özellikleri sızdı 1 yıl Tesla ve diğer otomobil üreticileri, sürücülerin ellerini direksiyonda tutmaya çalışıyor 1 yıl DJI tarıma da önem veriyor 1 yıl Xiaomi’nin Surge S2 işlemcisi çok yakın 1 yıl Video oyunları oynamak beynimizi değiştiriyor 1 yıl WhatsApp önemi bir haber kaynağı haline geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim