Super NES Classic Edition duyuruldu

Yeni konsolu Switch’in satışları çok iyi giden Nintendo, retro konsolları da birer birer raftan indirmeye devam ediyor. NES Classic Edition konsolundan sonra sıra Super NES Classic Edition modeline geldi.
Meraklısına
Yeni konsol orijinal model ile aynı görünüş ve aynı havayı yakalamayı başarıyor. Sadece boyutları biraz daha küçük. İki adet kablolu kontrolcü barındıran konsol ayrıca bir HDMI kablo ve bir USB şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Cihaz içerisindeki 21 tane oyun var. Bunların hepsi orijinal oyunlar. Sadece bir tanesi 20 yıl aradan sonra ilk kez yayınlanıyor. O da Star Fox 2. Bu bakımdan konsol çok özel bir yere sahip olacak.
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Konsol üzerinde yüklü gelen oyunlar şöyle:
- Contra III: The Alien Wars
- Donkey Kong Country
- EarthBound
- Final Fantasy III
- F-ZERO
- Kirby Super Star
- Kirby’s Dream Course
- The Legend of Zelda: A Link to the Past
- Mega Man X
- Secret of Mana
- Star Fox
- Star Fox 2
- Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
- Super Castlevania IV
- Super Ghouls ’n Ghosts
- Super Mario Kart
- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
- Super Mario World
- Super Metroid
- Super Punch-Out!!
- Yoshi’s Island
Super NES Classic Edition konsolu 29 Eylül itibariyle piyasaya sürülecek. Fiyatı ise 80$ olarak belirlenmiş.
http://wccftech.com/super-nes-classic-edition-announced-includes-21-games/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu SNES mini de normal SNESteki fx chip mi var yoksa daha gelismis bir çip mi ?
gerçekten sağlam bir şekilde satar !
ama nintendo da kafa yok !
Bu dediğiniz çakma makinalarda mevcut :)
Şener Şen'in filmindeki gibi:
- Cennetten tapu mu aldınız? Önce bu dünyadan tapu almaya bakın.
- Bu dünyanın tapuları kapılmıştır ağam.
Bizimki de o mesele. Ne kadar istesek de bize düşmez :)
retro bi konsol dusunuyorum, atari 'mi, bu mu ?
1980s, jimmy 'nin yerinde space invaders oynardim.
bire bir aynisini hangi konsol sunabilir ?
Süper mario World 2 ve Süper mario kart ı bitiremedim daha.
Bu arada pc de oynamak için gamepad şart. Klavye ile oynamak zor, ama gamepad ile çok daha rahat oynanıyor.