Super NES Classic Edition duyuruldu

Yeni konsolu Switch’in satışları çok iyi giden Nintendo, retro konsolları da birer birer raftan indirmeye devam ediyor. NES Classic Edition konsolundan sonra sıra Super NES Classic Edition modeline geldi.

Meraklısına

Yeni konsol orijinal model ile aynı görünüş ve aynı havayı yakalamayı başarıyor. Sadece boyutları biraz daha küçük. İki adet kablolu kontrolcü barındıran konsol ayrıca bir HDMI kablo ve bir USB şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Cihaz içerisindeki 21 tane oyun var. Bunların hepsi orijinal oyunlar. Sadece bir tanesi 20 yıl aradan sonra ilk kez yayınlanıyor. O da Star Fox 2. Bu bakımdan konsol çok özel bir yere sahip olacak.

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Konsol üzerinde yüklü gelen oyunlar şöyle:

Contra III: The Alien Wars Donkey Kong Country EarthBound Final Fantasy III F-ZERO Kirby Super Star Kirby’s Dream Course The Legend of Zelda: A Link to the Past Mega Man X Secret of Mana Star Fox Star Fox 2 Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting Super Castlevania IV Super Ghouls ’n Ghosts Super Mario Kart Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Super Mario World Super Metroid Super Punch-Out!! Yoshi’s Island

Super NES Classic Edition konsolu 29 Eylül itibariyle piyasaya sürülecek. Fiyatı ise 80$ olarak belirlenmiş.