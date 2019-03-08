Superman kötü olsaydı ne olurdu? Sony'nin 'Brightburn' filminden yeni fragman

Sony'nin merakla beklenen bilim kurgu/korku filmi Brightburn önümüzdeki mayıs ayında sinemaseverlerle buluşacak. Vizyona tarihine yaklaşık iki buçuk ay gibi oldukça kısa bir süre kalmışken filmin ikinci uzun fragmanı da nihayet yayınlandı. Brightburn yayınlanan yeni görüntülerde yine oldukça ilginç görünüyor.Brightburn filmi en basit anlamda "Superman kötü olsaydı neler olurdu?" sorusuna cevap veriyor. Filmde tıpkı Superman'ın hikayesinde olduğu gibi uzaylı bir gezegenden gelen bir çocuğun Dünya'ya iniş yaptığını görüyoruz. Burada bir aile tarafından evlatlık olarak alınan çocuğa Brandon ismi veriliyorKüçük bir kasabada normal bir çocuk olarak yetiştirilen Brandon'ın güçleri ortaya çıkmaya başlayınca her şey alt üst olmaya başlıyor. Fragmanda görebildiğimiz gibi Brandon, insanlık adına savaşan bir kahraman olmak yerine korkunç bir tehlikeye dönüşüyor.Brightburn filmi Guardians of the Galaxy filmlerinin ünlü yönetmeni James Gunn'ın yapımcılığında hazırlandı. Filmin senarist ekibinde de James Gunn'ın kardeşleri Mark Gunn ve Brian Gunn yer alıyor. James Gunn daha önce yaptığı açıklamalarda Brightburn filmini kardeşleriyle birlikte düşündüklerini söylemişti. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise David Yarovesky oturuyor.Brightburn, 24 Mayıs 2019'da vizyona girecek.