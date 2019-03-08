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Superman kötü olsaydı ne olurdu? Sony'nin 'Brightburn' filminden yeni fragman

Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni James Gunn tarafından hazırlanan "kötü Superman" filmi Brightburn, ikinci fragmanın da oldukça etkileyici görünüyor. İşte yeni görüntüler:
2 ay
11,1b
2
44
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin merakla beklenen bilim kurgu/korku filmi Brightburn önümüzdeki mayıs ayında sinemaseverlerle buluşacak. Vizyona tarihine yaklaşık iki buçuk ay gibi oldukça kısa bir süre kalmışken filmin ikinci uzun fragmanı da nihayet yayınlandı. Brightburn yayınlanan yeni görüntülerde yine oldukça ilginç görünüyor.


Brightburn filmi en basit anlamda "Superman kötü olsaydı neler olurdu?" sorusuna cevap veriyor. Filmde tıpkı Superman'ın hikayesinde olduğu gibi uzaylı bir gezegenden gelen bir çocuğun Dünya'ya iniş yaptığını görüyoruz. Burada bir aile tarafından evlatlık olarak alınan çocuğa Brandon ismi veriliyor

Küçük bir kasabada normal bir çocuk olarak yetiştirilen Brandon'ın güçleri ortaya çıkmaya başlayınca her şey alt üst olmaya başlıyor. Fragmanda görebildiğimiz gibi Brandon, insanlık adına savaşan bir kahraman olmak yerine korkunç bir tehlikeye dönüşüyor.

Brightburn filmi Guardians of the Galaxy filmlerinin ünlü yönetmeni James Gunn'ın yapımcılığında hazırlandı. Filmin senarist ekibinde de James Gunn'ın kardeşleri Mark Gunn ve Brian Gunn yer alıyor. James Gunn daha önce yaptığı açıklamalarda Brightburn filmini kardeşleriyle birlikte düşündüklerini söylemişti. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise David Yarovesky oturuyor.

Brightburn, 24 Mayıs 2019'da vizyona girecek. 

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darkaura 2 ay en beğenilen
orjinal superman hikayesinden cok daha ilginc olmus. bu kadar buyuk gucler bir psikopatin elinde olsa onu nasil durdururdun, heleki henuz dogruyla yanlisi ayiramayan dengesiz bir ergenin elinde.
orjinal superman hikayesinden cok daha ilginc olmus. bu kadar buyuk gucler bir psikopatin elinde olsa onu nasil durdururdun, heleki henuz dogruyla yanlisi ayira...
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Mr. Jingles 2 ay
Tam güçteki bir Superman iki kişiden biri hayatta kalacak şekilde ölümüne bir versusa girse emin olun Thanos’u bile alabilecek kudrettedir. Öyle filmlerdeki gibi kriptonit zonk diye Superman’in gücünü düşürmüyor. Bilinenin aksine çok yavaş etki ediyor. Superman çizgi romanda kriptonit dolu bir gezegende ve güçlerini azaltan kızıl güneş radyasyonu altında kendisiyle eşit güçteki rakibini yenebilmiştir. Yani savaşırken etkisi çok çok azdır. Iron Man’in Thanos’a vurduğu sahnede Superman olsaydı Thanos’a diz çöktürürdü emin olun. Silver Age dönemindeydi sanırım rakibine vurduğu yumruktan çıkan şok dalgaları gezeni parçalamış ve uzay zaman düzleminde kırılmalara yol açmıştı. Öyle hayvani güçteki bir Supo’nun karşısına Darkside bile çıkmaya çekinirdi.
Tam güçteki bir Superman iki kişiden biri hayatta kalacak şekilde ölümüne bir versusa girse emin olun Thanos’u bile alabilecek kudrettedir. Öyle filmlerdeki gi...
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koçari 2 ay
aklıma bu geldi nedense

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ESOES1981TR 2 gün
bak tekrar yazıyorum değil 5 para -5 para bile etmez amerikalıların boğa pisliği olarak kullandığı terim az kalır kelimeler yetersiz kalır yeni bir alfabe ve terim bulmak gerekir iğrençliğini anlatmak için bu filmin sakın para kaptırmayın benden söylemesi
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ESOES1981TR 2 gün
film beş para etmez az önce izledim iğrenç ötesi sakın gitmeyin
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TITAN291 2 ay
Fragman güzel, birazda kötü adam izleyelim. Ne bu hepsi namus timsali geziniyor ortalıkta.

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DH Misafiri 2 ay
Oooo yeahhh birazda kötüler kazansın hacı nedir yanii :)
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DH Misafiri 2 ay
Bence süper menü kötü düşünemiyorum !
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Portraitclub 2 ay
Örümcek adamın içine ettiler sıra süpermane geldi. Bu iki süper kahramanın hollywood‘an çektiği nedir?
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smart1978 2 ay
Tanrilar tanrisina yenilirdi :)
Ateist Tanri dir :)
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muratkaya 2 ay
Bana çok ilgi çekici geldi. İyi işlenirse yeni bir seri olabilir.
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kırılanhayaller 2 ay
Bu nedir ya, korku filmi gibi. Bizimkilere de fırsat versinler örümcek adamın içine cin girsin. Synder'ın devam etseydi zaten kötü karakter olarak izleyecektik.
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El_domingo 2 ay
sil..
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