Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Surface Pro 4 iddiaları yoğunlaşıyor

3 yıl
2b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Surface Pro 4 iddiaları yoğunlaşıyor

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte başladığı ve sektöre yön vermeyi amaçladığı Surface tablet ailesi artık bir iş kolu haline gelmiş durumda. Yıllar içerisinde çeşitli modellerle tüketici karşısına çıkan Surface, Skylake işlemcilere kendisini hazırlıyor. 

Gelen bilgilere göre Surface Pro 4 olarak piyasaya giriş yapacak olan yen tablet modeli Intel'in Skylake-U serisi işlemcilerle donatılacak. 15W termal tasarım gücüne sahip olan bu işlemciler daha güçlü grafik birimleri ile donatılacak. Surface Pro 4 modelinin 12 inç ve 14 inç olmak üzere iki versiyona sahip olacağı belirtiliyor. 

Depolama konusunda da cömert davranan Microsoft, 128GB-1TB arasında SSD depolama seçenekleri sunacak. Cihazın sadece bir bağlantı girişi sunacağı ve bunun da USB 3.1 Type-C olacağı ifade ediliyor. Modelde ayrıca ortam ışığı sensörü, çift bant WiFi ac, Bluetooth 4.0, yüksek çözünürlükte ön ve arka kamera, çift mikrofon, çift hoparlör şeklinde zengin özellik paketi mevcut. 

Microsoft'un bataryayı biraz daha büyüterek kullanım süresini artırmayı amaçladığı Surface Pro 4 modelinin Eylül ayında ABD ve Kanada'da satışa sunulması bekleniyor. Başlangıç fiyatı ise 799$ olacak.  

http://www.kitguru.net/laptops/anton-shilov/microsoft-surface-pro-4-intel-skylake-up-to-1tb-ssd-16gb-ram-usb-type-c/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sdelta 3 yıl en beğenilen
Microsoft'u sevin veya sevmeyin kurumsal tarafta daha iyi tablet yok.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Kurumsal tarafta en iyi tablet Microsoft'ta....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacrificeson 3 yıl
1 adet usb nedir ya
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdelta 3 yıl en beğenilen
Microsoft'u sevin veya sevmeyin kurumsal tarafta daha iyi tablet yok.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim