Surface Pro 4 iddiaları yoğunlaşıyor

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte başladığı ve sektöre yön vermeyi amaçladığı Surface tablet ailesi artık bir iş kolu haline gelmiş durumda. Yıllar içerisinde çeşitli modellerle tüketici karşısına çıkan Surface, Skylake işlemcilere kendisini hazırlıyor.





Gelen bilgilere göre Surface Pro 4 olarak piyasaya giriş yapacak olan yen tablet modeli Intel'in Skylake-U serisi işlemcilerle donatılacak. 15W termal tasarım gücüne sahip olan bu işlemciler daha güçlü grafik birimleri ile donatılacak. Surface Pro 4 modelinin 12 inç ve 14 inç olmak üzere iki versiyona sahip olacağı belirtiliyor.





Depolama konusunda da cömert davranan Microsoft, 128GB-1TB arasında SSD depolama seçenekleri sunacak. Cihazın sadece bir bağlantı girişi sunacağı ve bunun da USB 3.1 Type-C olacağı ifade ediliyor. Modelde ayrıca ortam ışığı sensörü, çift bant WiFi ac, Bluetooth 4.0, yüksek çözünürlükte ön ve arka kamera, çift mikrofon, çift hoparlör şeklinde zengin özellik paketi mevcut.





Microsoft'un bataryayı biraz daha büyüterek kullanım süresini artırmayı amaçladığı Surface Pro 4 modelinin Eylül ayında ABD ve Kanada'da satışa sunulması bekleniyor. Başlangıç fiyatı ise 799$ olacak.

http://www.kitguru.net/laptops/anton-shilov/microsoft-surface-pro-4-intel-skylake-up-to-1tb-ssd-16gb-ram-usb-type-c/