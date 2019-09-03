Suriye operasyonları temalı yeni bir yerli oyun

Son dönemde Suriye sınırları içerisinde operasyonların artması mobil dünyaya da doğrudan etki ediyor. Pek çok sınır ötesi operasyon temalı mobil oyunların arasına son olarak Operasyon: Suriye yapımı da katıldı.

Operasyon: Suriye neler sunuyor?

Cowboy James adındaki Vahşi Batı denemesi ile hatırladığımız Gölge Teknoloji bu kez Suriye temalı bir oyun ile karşımızda. Oyunda adından da anlaşılacağı üzere sınır ötesine operasyon için farklı argümanlarınızla hazırlanarak kendinizi geliştirmeniz konu ediliyor.

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Oyunda uçak ve tank kullanabiliyor veya komando oluyorsunuz. Operasyona katılabilmek için her argümanda zorlu testleri geçmek gerek. Sonrasında farklı haritalarda Suriye topraklarına giriş yapıyorsunuz.

Atmosfer ve grafik efektleri başarılı bir şekilde tasarlanan oyunda gerçekçi mekanikler kullanılmaya çalışılmış. Kontroller ekran üzerinden sağlanırken Türkçe seslendirme ile oyunun desteklenmesi de artı olarak öne çıkıyor. Operasyon: Suriye oyunu 1.99TL fiyat etiketine sahip ve sadece Android tarafında var.



