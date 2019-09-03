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Suriye operasyonları temalı yeni bir yerli oyun

Ülkemizin en önemli gündemlerinden olan sınır ötesi operasyonlar oyunlara da konu oluyor. Operasyon: Suriye oyunu yine sınır ötesi operasyonları konu ediniyor.
2 gün
3,6b
3
23
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Suriye sınırları içerisinde operasyonların artması mobil dünyaya da doğrudan etki ediyor. Pek çok sınır ötesi operasyon temalı mobil oyunların arasına son olarak Operasyon: Suriye yapımı da katıldı.

Operasyon: Suriye neler sunuyor?

Cowboy James adındaki Vahşi Batı denemesi ile hatırladığımız Gölge Teknoloji bu kez Suriye temalı bir oyun ile karşımızda. Oyunda adından da anlaşılacağı üzere sınır ötesine operasyon için farklı argümanlarınızla hazırlanarak kendinizi geliştirmeniz konu ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Riptide GP: Renegade kısa süreliğine ücretsiz"

Oyunda uçak ve tank kullanabiliyor veya komando oluyorsunuz. Operasyona katılabilmek için her argümanda zorlu testleri geçmek gerek. Sonrasında farklı haritalarda Suriye topraklarına giriş yapıyorsunuz.

Atmosfer ve grafik efektleri başarılı bir şekilde tasarlanan oyunda gerçekçi mekanikler kullanılmaya çalışılmış. Kontroller ekran üzerinden sağlanırken Türkçe seslendirme ile oyunun desteklenmesi de artı olarak öne çıkıyor. Operasyon: Suriye oyunu 1.99TL fiyat etiketine sahip ve sadece Android tarafında var.


 


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zero fear 2 gün en beğenilen
En az emekle milli duyguları nasıl kara dönüştürürüz adlı projeye şahit oldunuz.
Yanıtla +57
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NimbleSoul 2 gün
*Leş grafik [Check]
*Leş fizik motoru [Check]
*Sağdan soldan bulunmuş bedava 3D assetler [Check]
*Leş kontroller [Check]
*Leş arayüz [Check]
*Uyumsuz font [Check]
*Leş trap müzik [Check]
*Hiçbir emek harcanmadan gündemden beslenip "yerli oyun" diye milletten koparabildiğini koparmaya çalışan "yerli oyun yapımcısı" [Check]
*Son olarak bu oyunu DonanımHaber sitesinde paylaşabilecek tek kişi; Ekrem71 [Check]
*Leş grafik [Check] *Leş fizik motoru [Check] *Sağdan soldan bulunmuş bedava 3D assetler [Check] *Leş kontroller [Check] *Leş arayüz [Check] *...
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Yanıtla +43
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SC0RPI0N 2 gün
Oyunumuz 2019 yapımı olup grafikler 2009 kalitesidir
2 Yanıt Yanıtla +40
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burakdc 22 sa.
Paint terk flash grafikleri ile 3d fps. Tabiki bir emek var yadsıyamayız ama ancak olsa olsa ogrenci projesi olur. Profesyonel oyun olarak degerlendırmek yanlıs olur gibi geliyor.
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kymelria 1 gün
İsmini Operasyon:körfez savaşı olarak değiştirsinler. Grafikler 90lı yılların oyunlarına benziyor.
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Infinitum 1 gün
Bir oyunun kalitesizliği haberinin thumbnail'inden belli olur mu ya? Oluyormuş.
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huseyincarnege 1 gün
keşke bu gözler bunu görmeseydi
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koyunsavar 1 gün
Abs
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kadalt 2 gün
Bundan bi 20 senede geçse oyun dünyasında hiç bir zaman türklere ait sağlam bir yapım olmayacak maalesef
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Eeltorm 2 gün
oyun değil bu dalga geçiyolar heralde troll bu troll
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FatihTSFC 2 gün
çöp
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Pizza Steve 2 gün
Devletten para almak için yapılmış leş gibi bir içerik.
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pro-üye 2 gün
Profil resmi bile indirmemeye yeter
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uygulama haber, operasyon: suriye ve
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