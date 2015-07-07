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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürücülere güvenli geçiş sağlayan faydalı teknoloji: EYES

3 yıl
2,3b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sürücülere güvenli geçiş sağlayan faydalı teknoloji: EYES
 
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, detaylarına burada yer verdiğimiz üzere yol güvenliği için tırlara entegre birer ekran yerleştirmeyi düşünüyor. Buna benzer bir süreç üzerinde çalışan İspanya merkezli Valencia Polytechnic Üniversitesi ise, sürece standart otomobil modellerini de dahil edebiliyor.
Üniversite tarafından EYES adı verilen teknoloji, ön tarafında kamera yer alan otomobil modelleri ve WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden çalışma gösteriyor. Önde seyreden otomobil arkasına başka bir otomobilin geldiğini algılayarak onunla otomatik olarak iletişime geçiyor ve diğer araçta yer alan akıllı telefon ya da tablete canlı görüntü aktarımı gerçekleştiriyor. Bu canlı akışa göre de arkada yer alan otomobil sürücüsü güvenli bir sollama gerçekleştirebiliyor.

Uzun otomobil kuyruklarında konum belirleme yaparak aktarılan canlı görüntüyü en öndeki araca göre değiştirebilen EYES teknolojisi, çok büyük vaatler sunmasına rağmen bütün otomobil firmaları tarafından kullanılması halinde işe yarayacak bir sistem olarak görülüyor.

http://ruvid.org/wordpress/?p=19789 Yorum Yaz
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Pi 3 yıl
Mobilde konu bozuk cikiyor. Bi bakiverin
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