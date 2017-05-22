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Sürücüsüz çöp kamyonları geliyor

Otonom araç teknolojisinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte farklı kullanım alanlarına yönelik araçlar geliştirilmeye başlandı. İsveçli atık şirketi Renova ve Volvo sürücüsüz çöp kamyonu yaptı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İsveçli atık yönetimi şirketi Renova, sürücüsüz çöp kamyonu üretmek için Volvo Trucks ile birlikte çalışıyor. Kuzey İsveç'teki maden sahalarında halihazırda kullanılan otonom Volvo kamyonlarla aynı prensipte çalışan fütüristik araç, kentsel alanlardaki engellerden kaçınırken, belirlenmiş bir rotayı takip etme yeteneğine sahip.
Haritalanma, konumlandırılma ve aracın etrafındaki alanın taranması için GPS ve lidar tabanlı sistemle donatılan kamyon otomatik direksiyon kontrolü, vites değiştirme ve hızlanmanın yanı sıra engele çarpmadan önce durma kabiliyetine sahip. Şu anda test edilen çöp kamyonu çevreyi sürekli olarak izliyor ve yolda aniden oluşan bir engel göründüğünde durabiliyor.
Otomatik çöp kamyonu yeni bir alanda ilk kez kullanıldığı zaman şöför tarafından manuel olarak sürülürken, araç sistemi sürekli olarak sensörler ve GPS teknolojisi yardımıyla rotayı izleyerek haritalandırıyor. Böylece bir sonraki sefer aynı alana giren kamyon, hangi güzergahı takip edeceğini ve hangilerinde durması gerektiğini öğrenmiş oluyor.
Ayrıca Bkz. "2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak"
Otomatik sistemin devreye girdiği ilk durakta, sürücü kabinden çıkarak aracın arkasına gidiyor ve tekerlekli çöp bidonunu boşaltıyor. İşlem tamamlandığında ise sürücünün komutunu alan kamyon otomatik olarak bir sonraki bölmeye geçebiliyor. Mevcut ortak proje, 2017 yılının sonuna kadar devam edecek ve bunu, işlevsellik ve güvenlik açısından son derece kapsamlı bir değerlendirme izleyecek.
Değişik seviyelerde otomasyona sahip olan araçların, taşıma görevlerinin maden ocakları ve kargo terminalleri gibi sınırlanmış alanlar içerisinde gerçekleştiği diğer uygulamalarda da kullanılması bekleniyor.

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CoreXXX 2 yıl
la bu canlı sürücelr nolacak yapmayın:)
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MonsterMMORPG 2 yıl
will substantively reduce employment rate olacak doğrusu :)
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Respectformuslims 2 yıl
Böyle giderse memlekette işşizlik artar
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YA-KU-ZA 2 yıl Respectformuslims
Orijinalden alıntı: Respectformuslims
Böyle giderse memlekette işşizlik artar

böyle uyduruk işler yapıp 1400 tl alacağına işsizlik artsın, hem kalitesiz amele işleri yaptırırlar hemde benzinin 5.5 etin 50 tl olduğu ülkede komik BİN DÖRTYÜZ TL verirler


bırak böyle iş vermesinler verecekleri 1400tl yi çalsınlar bi taraflarına

edit:he, benzin 1.5 tl olur etin kilosu 15 tl olur o zaman 1400 tl eyvallah
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axaxa 2 yıl
Sürücülüsünden daha iyi olacağı kesin 😄
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ufuk-34JD58 2 yıl
bizim daçyayıda süpürmesin

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-Uzumaki Naruto- 2 yıl ufuk-34JD58
ufuk-34JD58
bizim daçyayıda süpürmesin



İnşallah ilk önce dacia loganınızı süpürürür.
Saygılar.
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Virinom 2 yıl
Sürücüsüz araçlar geliştirliyor. sürücüsüz kamyon da gelir, sürücüsüz otobüs de gelir, sürücüsüz ambulans da gelir, sürücüsüz cenaze arabası da gelir. Hepsini ayrı ayrı haber mi yapacaksınız.
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MMistanbul 2 yıl
Türkiye' de diye gelenler buradan artılasın.
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sdc55 2 yıl
bizde kullanılması mümkün değil
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TheNewAtilla 2 yıl
Park halindeki arabaları çizmesin yeter
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D@rbeli M@tk@p 2 yıl
Bize gelmez...% 40 işsizliğin olduğu bir ülkede emek yoğun sektörlere ve işlere ihtiyaç var...
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