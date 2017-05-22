Sürücüsüz çöp kamyonları geliyor

İsveçli atık yönetimi şirketi Renova, sürücüsüz çöp kamyonu üretmek için Volvo Trucks ile birlikte çalışıyor. Kuzey İsveç'teki maden sahalarında halihazırda kullanılan otonom Volvo kamyonlarla aynı prensipte çalışan fütüristik araç, kentsel alanlardaki engellerden kaçınırken, belirlenmiş bir rotayı takip etme yeteneğine sahip.

Haritalanma, konumlandırılma ve aracın etrafındaki alanın taranması için GPS ve lidar tabanlı sistemle donatılan kamyon otomatik direksiyon kontrolü, vites değiştirme ve hızlanmanın yanı sıra engele çarpmadan önce durma kabiliyetine sahip. Şu anda test edilen çöp kamyonu çevreyi sürekli olarak izliyor ve yolda aniden oluşan bir engel göründüğünde durabiliyor.

Otomatik çöp kamyonu yeni bir alanda ilk kez kullanıldığı zaman şöför tarafından manuel olarak sürülürken, araç sistemi sürekli olarak sensörler ve GPS teknolojisi yardımıyla rotayı izleyerek haritalandırıyor. Böylece bir sonraki sefer aynı alana giren kamyon, hangi güzergahı takip edeceğini ve hangilerinde durması gerektiğini öğrenmiş oluyor.

Ayrıca Bkz.

"2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak"

Otomatik sistemin devreye girdiği ilk durakta, sürücü kabinden çıkarak aracın arkasına gidiyor ve tekerlekli çöp bidonunu boşaltıyor. İşlem tamamlandığında ise sürücünün komutunu alan kamyon otomatik olarak bir sonraki bölmeye geçebiliyor. Mevcut ortak proje, 2017 yılının sonuna kadar devam edecek ve bunu, işlevsellik ve güvenlik açısından son derece kapsamlı bir değerlendirme izleyecek.

Değişik seviyelerde otomasyona sahip olan araçların, taşıma görevlerinin maden ocakları ve kargo terminalleri gibi sınırlanmış alanlar içerisinde gerçekleştiği diğer uygulamalarda da kullanılması bekleniyor.